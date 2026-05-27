На 3 дня в Поднебесную: шопинг в Хуньчуне

Торговые центры, корейские товары, массажи и гастрономия приграничного Китая
Это поездка в приграничный китайский город Хуньчунь — популярное направление для шопинга, гастрономии и отдыха.

Здесь китайская культура переплетается с корейскими традициями, а магазины, рынки и торговые центры предлагают множество товаров — от одежды и косметики до электроники и сувениров.
Описание экскурсии

Шопинг в Хуньчуне. Вы сможете посетить торговые центры, бутики европейских и китайских брендов, магазины корейских товаров и местные рынки. Мы обязательно подскажем, куда и за чем стоит зайти.

Гастрономия. Попробуете блюда китайской, корейской и монгольской кухни — от уличной еды до ресторанов.

Массажи и бьюти-процедуры. В городе популярны корейские сауны, массажные салоны и косметические процедуры. Азиатский релакс обеспечен!

Атмосфера приграничного Китая. Вы увидите город, ориентированный на российских путешественников, где легко совместить отдых, покупки и знакомство с китайской культурой.

Примерный тайминг

1 день

4:00–5:00 — посадка в автобус во Владивостоке
7:00–7:30 — санитарная остановка в Барабаше
8:00–10:00 — прохождение границы
12:00 — прибытие в Хуньчунь
Далее — свободное время для шопинга, ресторанов, массажей и прогулок по городу

2 день

Свободное время: шопинг, кафе, массажи, торговые центры.

3 день

12:00 — выезд из Хуньчуня
20:00–21:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали

  • В стоимость входят билеты на международный автобус Владивосток — Хуньчунь — Владивосток и встреча китайской стороной
  • Стоимость отелей зависит от сезона и категории — ориентировочно 200–500 юаней, или 2000–5000 ₽ за номер. Завтраки включены в проживание
  • С собой обязательно нужен действующий загранпаспорт
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду и четверг в 04:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На автобусной остановке Баляева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 552 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

