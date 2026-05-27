Это поездка в приграничный китайский город Хуньчунь — популярное направление для шопинга, гастрономии и отдыха. Здесь китайская культура переплетается с корейскими традициями, а магазины, рынки и торговые центры предлагают множество товаров — от одежды и косметики до электроники и сувениров.

Описание экскурсии

Шопинг в Хуньчуне. Вы сможете посетить торговые центры, бутики европейских и китайских брендов, магазины корейских товаров и местные рынки. Мы обязательно подскажем, куда и за чем стоит зайти.

Гастрономия. Попробуете блюда китайской, корейской и монгольской кухни — от уличной еды до ресторанов.

Массажи и бьюти-процедуры. В городе популярны корейские сауны, массажные салоны и косметические процедуры. Азиатский релакс обеспечен!

Атмосфера приграничного Китая. Вы увидите город, ориентированный на российских путешественников, где легко совместить отдых, покупки и знакомство с китайской культурой.

Примерный тайминг

1 день

4:00–5:00 — посадка в автобус во Владивостоке

7:00–7:30 — санитарная остановка в Барабаше

8:00–10:00 — прохождение границы

12:00 — прибытие в Хуньчунь

Далее — свободное время для шопинга, ресторанов, массажей и прогулок по городу

2 день

Свободное время: шопинг, кафе, массажи, торговые центры.

3 день

12:00 — выезд из Хуньчуня

20:00–21:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали