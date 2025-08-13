Квест-экскурсия "Сокровища Владивостока" предлагает уникальную возможность исследовать город с помощью карты и инструкций. Каждый шаг маршрута открывает новые исторические факты и легенды Владивостока.
Отправляйтесь в путешествие от кинотеатра "Океан" до живописного сквера, разгадывая загадки и узнавая о знаменитых актёрах, революционерах и мореплавателях. Это приключение будет интересно как взрослым, так и детям от 8 лет
6 причин купить этот квест
- 🗺️ Самостоятельное прохождение
- 🎧 Аудиогид и чат-бот
- 🏛️ Исторические факты
- 🧩 Интересные загадки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌆 Красивые виды Владивостока
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Кинотеатр «Океан»
- Сквер Владивостока
Описание квеста
Квест самостоятельный — с вами будет чат-бот с вопросами и аудиогидом. Пройти можно в любое время — даже ночью.
Задания связаны с памятниками, важными объектами и знаковыми местами. В каждой локации — загадка, которую нужно разгадать. Путешествие начнётся от кинотеатра «Океан» и завершится в красивейшем сквере Владивостока.
Вы узнаете:
- О знаменитом актёре из Владивостока
- Главном символе города
- Необычных памятниках в центре
- Героях-революционерах и мореплавателях
- Скверах и городах-побратимах
- Сокровищах, спрятанных во Владивостоке
Организационные детали
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на чат-бот с квестом. Чат-бот попросит внести остаток суммы — и после полной оплаты вам откроется доступ (и останется навсегда)
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет; жителям Владивостока и тем, кто здесь впервые
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Набережной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 100 туристов
Наша команда занимается квестами с начала 2000-х годов. Разработали и провели более 100 различных квестов по городу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 авг 2025
Первый раз попробовали формат квест-экскурсии и нам понравилось. Удобно, что не привязан по времени и дате к прохождению квеста. Локаций достаточно много, маршрут протяженный. Можно и нужно делать остановки на отдых. Организаторы на связи. Однозначно узнали много нового и интересного. Ребенок остался очень доволен!
О
Ольга
13 июн 2025
Нам понравилось, отлично провели время, маршрут довольно длинный, прошли с перерывом на обед. Интересные задания и необычные место, приятный бонус после окончания маршрута.
Д
Дмитрий
3 июн 2025
Классный квест! Довольно увлекательно. Узнали много нового о Владивостоке, даже будучи местными жителями)
Данил
2 июн 2025
Проходил сегодня вместе с девушкой, очень понравилось! В городе первый раз, и за такую цену прогуляться по городу и узнать часть его истории - это круто
А
Александр
27 мая 2025
Очень интересное времяпрепровождение, раньше не бывал на подобных мероприятиях. Классно, что одновременно гуляешь по городу, узнаёшь какие-то интересные факты, а ещё и выполняешь задания. В общем изучение города и прогулки становятся намного интереснее) Если хотите приятно провести время с семьёй или друзьями, то обязательно попробуйте!
