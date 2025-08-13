Квест-экскурсия "Сокровища Владивостока" предлагает уникальную возможность исследовать город с помощью карты и инструкций. Каждый шаг маршрута открывает новые исторические факты и легенды Владивостока. Отправляйтесь в путешествие от кинотеатра "Океан" до живописного сквера, разгадывая загадки и узнавая о знаменитых актёрах, революционерах и мореплавателях. Это приключение будет интересно как взрослым, так и детям от 8 лет

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Квест самостоятельный — с вами будет чат-бот с вопросами и аудиогидом. Пройти можно в любое время — даже ночью.

Задания связаны с памятниками, важными объектами и знаковыми местами. В каждой локации — загадка, которую нужно разгадать. Путешествие начнётся от кинотеатра «Океан» и завершится в красивейшем сквере Владивостока.

Вы узнаете:

О знаменитом актёре из Владивостока

Главном символе города

Необычных памятниках в центре

Героях-революционерах и мореплавателях

Скверах и городах-побратимах

Сокровищах, спрятанных во Владивостоке

Организационные детали