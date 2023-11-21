Вы подниметесь на самые популярные смотровые площадки, чтобы насладиться панорамой вечернего города. Владивосток не похож ни на один город России, и мы в этом так же убедимся после захода солнца. Вы проедете по двум знаменитым мостам — Русскому и Золотому.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Вантовый мост Русский
- Вантовый мост Золотой
- Золотой рог
- Остров Русский
- Фуникулёр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Владивосток — город от моря, город на сопках, город на тигриной земле. Огни вечернего Владивостока подчеркивают природную красоту и своеобразие города с его старыми зданиями и современными районами, его памятниками и мемориальными комплексами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки и еда
- Другие дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Транспорт включён в стоимость экскурсии
- Напитки, еда и другие дополнительные расходы оплачиваются самостоятельно.
- Экскурсию проведу я, либо другой гид из моей команды.
- Детское кресло есть, просто предупредите заранее о необходимости:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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