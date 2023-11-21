Огни вечернего Владивостока

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Вы подниметесь на самые популярные смотровые площадки, чтобы насладиться панорамой вечернего города. Владивосток не похож ни на один город России, и мы в этом так же убедимся после захода солнца. Вы проедете по двум знаменитым мостам — Русскому и Золотому.
Огни вечернего Владивостока
Огни вечернего Владивостока
Огни вечернего Владивостока
Огни вечернего Владивостока
Огни вечернего Владивостока
Огни вечернего Владивостока
Огни вечернего Владивостока
Ближайшие даты:
21
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22
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Что вас ожидает:

  • Вантовый мост Русский
  • Вантовый мост Золотой
  • Золотой рог
  • Остров Русский
  • Фуникулёр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Владивосток — город от моря, город на сопках, город на тигриной земле. Огни вечернего Владивостока подчеркивают природную красоту и своеобразие города с его старыми зданиями и современными районами, его памятниками и мемориальными комплексами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки и еда
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Транспорт включён в стоимость экскурсии
  • Напитки, еда и другие дополнительные расходы оплачиваются самостоятельно.
  • Экскурсию проведу я, либо другой гид из моей команды.
  • Детское кресло есть, просто предупредите заранее о необходимости:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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