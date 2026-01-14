Вы подниметесь на самые популярные смотровые площадки, чтобы насладиться панорамой вечернего города. Владивосток не похож ни на один город России, и мы в этом так же убедимся после захода солнца. Вы проедете по двум знаменитым мостам — Русскому и Золотому.
Описание экскурсииВладивосток — город от моря, город на сопках, город на тигриной земле. Огни вечернего Владивостока подчеркивают природную красоту и своеобразие города с его старыми зданиями и современными районами, его памятниками и мемориальными комплексами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовый мост Русский
- Вантовый мост Золотой
- Золотой рог
- Остров Русский
- Фуникулёр
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё отлично прошло. Понравился вид на ночной город. Экскурсовод София очень интересно и подробно всё рассказывает! Всем советую!
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И
23.05.2025 у меня была потрясающая экскурсия от гида Алексея, который по-настоящему влюблен в свой город🫶
Он показал мне невероятные красоты Владивостока, экскурсия получилась насыщенная и содержательная, я получила представление об истории,
Он показал мне невероятные красоты Владивостока, экскурсия получилась насыщенная и содержательная, я получила представление об истории,
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М
Алексей очень позитивный, доброжелательный, показал потрчсающие локации с эксклюзивными смотровыми площадками. Рассказал интересные факты.
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А
Алексей очень позитивный, доброжелательный, показал потрчсающие локации с эксклюзивными смотровыми площадками. Рассказал интересные факты.
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М
Здравствуйте, Побывали на экскурсии с Алексеем. Рекомендую. Очень приветливый гид, много интересного рассказал про Владивосток.
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С
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