Приглашаем посмотреть на Владивосток в его вечернем наряде.
Вы подниметесь на сопку Орлиное гнездо, где закат окрашивает залив в розовые оттенки, и прогуляетесь по тихим аллеям Нагорного парка, полюбуетесь подсветкой Русского моста с Назимовской батареи и насладитесь панорамой ночного города с сопки Бурачка. Вас ждут истории, сумерки и волшебство уходящего дня.
Вы подниметесь на сопку Орлиное гнездо, где закат окрашивает залив в розовые оттенки, и прогуляетесь по тихим аллеям Нагорного парка, полюбуетесь подсветкой Русского моста с Назимовской батареи и насладитесь панорамой ночного города с сопки Бурачка. Вас ждут истории, сумерки и волшебство уходящего дня.
Описание экскурсииКогда дневная суета остаётся позади, Владивосток надевает свой самый лучший наряд — из огней и отражений. Приглашаем на вечернюю прогулку, где золотой закат сменится сиянием мостов, а истории города зазвучат особенно таинственно и волшебно. Мы увидим, как дневные пейзажи преображаются в магии сумерек и город погружается в ночную тишину.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сопка Орлиное гнездо
- Нагорный парк
- Назимовская батарея
- Сопка Бурачка
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обсудите с гидом комфортное место встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Вечерние огни Владивостока»
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборНочные огни Владивостока (в группе)
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2300 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборМоре, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На косе Токаревского маяка, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
2975 ₽
3500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Расписание: каждый день в 20.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия вечернего Владивостока
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
6800 ₽ за экскурсию