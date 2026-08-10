Отправляемся из Владивостока к острову Путятина — в большое морское путешествие по бухтам, скалам и кекурам Приморья. С борта катера вы увидите бухту Мраморную, камни Унковского, кекуры Пять Пальцев. Отдохнёте в бухте Черепахи и, если повезёт, встретите ларг и сивучей.

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Описание экскурсии

Дорога из Владивостока в посёлок Дунай

На автобусе отправимся к месту старта морской части маршрута. По пути гид расскажет о местах, которые мы будем проезжать. В Фокино сделаем остановку: можно купить кофе, выпечку, воду и перекус.

Морская прогулка на катерах

В посёлке Дунай пересядем на маломерные скоростные катера и отправимся к острову Путятина. С воды откроются виды на бухты, скалы и кекуры, которые невозможно рассмотреть так же хорошо с суши.

Бухта Мраморная

Она знаменита разноцветным мрамором: зелёным, красным, розовым, голубым и белым. Если погода позволит, катер подойдёт к берегу, и вы сможете прогуляться по бухте. Но даже без высадки это место красиво смотрится с воды.

Камни Унковского

Затем отправимся к небольшим скалистым островам в проливе Аскольд. Их высота достигает 40 метров. Здесь часто отдыхают морские птицы и ларги, поэтому эта часть маршрута особенно интересна любителям природы и морских пейзажей.

Кекуры Пять Пальцев

Следующая точка — группа скал в проливе Аскольд. По очертаниям они напоминают пальцы руки, а вокруг — открытое море, птицы и ощущение дикой дальневосточной природы. В последние годы в этих местах иногда можно увидеть сивучей.

Бухта Черепахи

После морской части маршрута остановимся в бухте Черепахи на острове Путятина. Здесь будет время для отдыха и купания. При желании можно подняться на небольшую сопку, откуда открывается вид в сторону Находки.

Берега острова Путятина с воды

Завершит маршрут прогулка на катере вдоль живописных берегов острова. Вы увидите бухты, скалы и кекуры, некоторые из которых напоминают животных и птиц. Это красивый финал насыщенного дня.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер, прогулка на катере

Дорога на авто занимает около 2 ч в одну сторону (140 км)

Маршрут зависит от погодных условий и состояния моря. Безопасность всегда остаётся главным условием поездки

Питание и воду берём с собой

С вами будет гид из нашей команды

Особенности программы