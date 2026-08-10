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Остров Путятина: в гости к ларгам

Дикое морское Приморье - скалы, птицы, купание в бухтах и пятнистые тюлени (из Владивостока)
Отправляемся из Владивостока к острову Путятина — в большое морское путешествие по бухтам, скалам и кекурам Приморья. С борта катера вы увидите бухту Мраморную, камни Унковского, кекуры Пять Пальцев. Отдохнёте в бухте Черепахи и, если повезёт, встретите ларг и сивучей.
Остров Путятина: в гости к ларгам
Остров Путятина: в гости к ларгам
Остров Путятина: в гости к ларгам

Описание экскурсии

Дорога из Владивостока в посёлок Дунай

На автобусе отправимся к месту старта морской части маршрута. По пути гид расскажет о местах, которые мы будем проезжать. В Фокино сделаем остановку: можно купить кофе, выпечку, воду и перекус.

Морская прогулка на катерах

В посёлке Дунай пересядем на маломерные скоростные катера и отправимся к острову Путятина. С воды откроются виды на бухты, скалы и кекуры, которые невозможно рассмотреть так же хорошо с суши.

Бухта Мраморная

Она знаменита разноцветным мрамором: зелёным, красным, розовым, голубым и белым. Если погода позволит, катер подойдёт к берегу, и вы сможете прогуляться по бухте. Но даже без высадки это место красиво смотрится с воды.

Камни Унковского

Затем отправимся к небольшим скалистым островам в проливе Аскольд. Их высота достигает 40 метров. Здесь часто отдыхают морские птицы и ларги, поэтому эта часть маршрута особенно интересна любителям природы и морских пейзажей.

Кекуры Пять Пальцев

Следующая точка — группа скал в проливе Аскольд. По очертаниям они напоминают пальцы руки, а вокруг — открытое море, птицы и ощущение дикой дальневосточной природы. В последние годы в этих местах иногда можно увидеть сивучей.

Бухта Черепахи

После морской части маршрута остановимся в бухте Черепахи на острове Путятина. Здесь будет время для отдыха и купания. При желании можно подняться на небольшую сопку, откуда открывается вид в сторону Находки.

Берега острова Путятина с воды

Завершит маршрут прогулка на катере вдоль живописных берегов острова. Вы увидите бухты, скалы и кекуры, некоторые из которых напоминают животных и птиц. Это красивый финал насыщенного дня.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, прогулка на катере
  • Дорога на авто занимает около 2 ч в одну сторону (140 км)
  • Маршрут зависит от погодных условий и состояния моря. Безопасность всегда остаётся главным условием поездки
  • Питание и воду берём с собой
  • С вами будет гид из нашей команды

Особенности программы

  • Дети до 18 лет без родителей не допускаются
  • В посёлке Дунай группа делится на несколько катеров, гид находится в одном из них
  • Катера маломерные, открытые, скоростные. Они рассчитаны на 12 человек, где все должны быть в спасательных жилетах. Перед выходом в море проводится инструктаж
  • Будьте готовы, что при движении по морю катер на волнах может качать и подбрасывать вверх

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет8700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У маяка Токаревского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8379 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

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