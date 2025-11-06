Индивидуальная экскурсия на остров Шкота предлагает уникальное сочетание активного отдыха и познавательных прогулок. Туристы смогут пройти по историческим тропам, осмотреть старинные артиллерийские батареи и заброшенный маяк. Живописные бухты и отвесные скалы станут идеальным местом для отдыха и купания. Переход на остров осуществляется вброд, что добавляет приключенческого духа. Гид предоставит всю необходимую экипировку для комфортного и безопасного путешествия

По дороге вы увидите Русский мост, пролив Босфор Восточный, кампус ДВФУ, бухту Ахлестышева и Приморский океанариум.

На острове Шкота:

осмотрим береговую 904-ю батарею и ЦУП Ворошиловской батареи

Весной и летом мы переходим на остров Шкота вброд по косе. Максимальная глубина — чуть выше колена. А к бухтам спускаемся по закреплённому канату — в перчатках, их выдаст гид.

Вы узнаете:

в честь кого и за какие заслуги назван остров (и что происходило здесь последние 100 лет)

какие редкие растения встречаются на острове и в Приморском крае

кем были открыты и описаны острова архипелага Императрицы Евгении

когда и зачем строился береговой оборонительный комплекс Владивостока

Примерный тайминг

9:00–10:00 — встреча в городе, дорога до острова Шкота через остров Русский

10:00–11:00 — переход по косе и прогулка до южной части острова

11:00–12:00 — осмотр маяка, батареи и южных скал

12:00–14:30 — пляжный отдых и купание в бухте

14:30–15:00 — возвращение к месту старта прогулки, переход косы

15:00–16:00 — дорога во Владивосток

Организационные детали

Поездка проходит на автомобилях Suzuki Jimny, Honda Vezel или Honda HR-V

Поездка подходит для активных путешественников с хорошей физической подготовкой . Пешая часть маршрута проходит по неасфальтированной тропе, общая протяжённость — от 5 до 10 км, в зависимости от пожеланий путешественников

Возьмите с собой аквашузы или гидроботинки. При необходимости гид предоставит специальную обувь. Перчатки для спуска по закреплённому канату также выдаст гид

