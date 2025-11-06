Мои заказы

На остров Шкота из Владивостока: хайкинг + пляжный отдых

Путешествие на остров Шкота подарит вам незабываемые эмоции: от прогулок по военным тропам до отдыха на живописных пляжах
Индивидуальная экскурсия на остров Шкота предлагает уникальное сочетание активного отдыха и познавательных прогулок.

Туристы смогут пройти по историческим тропам, осмотреть старинные артиллерийские батареи и заброшенный маяк. Живописные бухты и отвесные скалы станут идеальным местом для отдыха и купания. Переход на остров осуществляется вброд, что добавляет приключенческого духа. Гид предоставит всю необходимую экипировку для комфортного и безопасного путешествия
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть Русский мост и пролив Босфор Восточный
  • 🏝 Прогулка по военным тропам острова Шкота
  • 🗺 Осмотр заброшенного маяка и артиллерийских батарей
  • 🌊 Купание в живописных бухтах
  • 🌿 Знакомство с редкими растениями Приморья
Что можно увидеть

  • Русский мост
  • Пролив Босфор Восточный
  • Кампус ДВФУ
  • Бухта Ахлестышева
  • Приморский океанариум
  • Заброшенный маяк
  • Артиллерийские батареи

Описание экскурсии

По дороге вы увидите Русский мост, пролив Босфор Восточный, кампус ДВФУ, бухту Ахлестышева и Приморский океанариум.

На острове Шкота:

  • пройдём мимо опустевшего городка артиллеристов
  • осмотрим береговую 904-ю батарею и ЦУП Ворошиловской батареи
  • прогуляемся к заброшенному маяку на южной оконечности острова
  • полюбуемся отвесными скалами и кекурами
  • спустимся в две самые живописные бухты острова — для отдыха и купания

Весной и летом мы переходим на остров Шкота вброд по косе. Максимальная глубина — чуть выше колена. А к бухтам спускаемся по закреплённому канату — в перчатках, их выдаст гид.

Вы узнаете:

  • в честь кого и за какие заслуги назван остров (и что происходило здесь последние 100 лет)
  • какие редкие растения встречаются на острове и в Приморском крае
  • кем были открыты и описаны острова архипелага Императрицы Евгении
  • когда и зачем строился береговой оборонительный комплекс Владивостока

Примерный тайминг

9:00–10:00 — встреча в городе, дорога до острова Шкота через остров Русский
10:00–11:00 — переход по косе и прогулка до южной части острова
11:00–12:00 — осмотр маяка, батареи и южных скал
12:00–14:30 — пляжный отдых и купание в бухте
14:30–15:00 — возвращение к месту старта прогулки, переход косы
15:00–16:00 — дорога во Владивосток

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Suzuki Jimny, Honda Vezel или Honda HR-V
  • Поездка подходит для активных путешественников с хорошей физической подготовкой. Пешая часть маршрута проходит по неасфальтированной тропе, общая протяжённость — от 5 до 10 км, в зависимости от пожеланий путешественников
  • Возьмите с собой аквашузы или гидроботинки. При необходимости гид предоставит специальную обувь. Перчатки для спуска по закреплённому канату также выдаст гид
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

За дополнительную плату вы можете добавить в маршрут

  • мыс Тобизина и мыс Вятлина — 5000 ₽
  • бухты Стеклянная и Шамора — 3000 ₽
  • морефермы в бухте Воевода — 2000 ₽

Полина
Полина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 78 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник, и добро пожаловать во Владивосток! Я гид-экскурсовод и организатор поездок по Приморью; представитель команды гидов и человек, влюблённый в наш живописный и такой самобытный край. Его история, обычаи,
невероятная красота природы и лазурные воды Японского моря не оставят вас равнодушными. На экскурсиях нашей команды вы узнаете, каким был Владивосток в прошлом, познакомитесь с ним в настоящем и одним глазком заглянете в его будущее. Приходите и откройте этой город вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Никита
Никита
6 ноя 2025
Потрясающая прогулка в сопровождении опытного путешественника Полины.
Было очень интересно, природа Приморского края влюбляет в себя мгновенно.
Софья
Софья
12 окт 2025
Спасибо Полине! Очень понравился тур, Полина подстроилась под наши пожелания и показала самые красивые места, было весело и очень интересно! 🤩🤩🤩
И
Игорь
30 сен 2025
Интенсивная прогулка по острову Шкота в солнечный день начинающейся дальневосточной осени вместе с Никитой - несомненный подарок для человека, ведущего подвижный образ жизни. А когда вы с высокопрофессиональным гидом во
многом единомышленники, то это ещё и удача. Вы, ведь, получаете возможность непосредственно прикоснуться к природным сокровищам островов Русский и Шкота и достойно их оценить, понимая собеседника с полуслова. Ну и окунуться там, заодно, в кристально чистые воды залива Петра Великого ("воды", кстати, были вполне тёплыми для конца сентября). Спасибо!

Е
Евгений
26 сен 2025
Полина - прекрасный гид. Приятная и симпатичная девушка. День проведенный с ней в походе по Шкота явно не впустую проведенный день в жизни.
Полина - привет тебе, спасибо за чудесный день, желаю удачи во всем!
Светлана
Светлана
9 сен 2025
Ходили на индивидуальный тур на о. Шкота с гидом Полиной. Мы закрыли наш гельштат! Очень мечтала попасть на остров и увидеть всё своими глазами, а не только из рассказов. Интересная
информация о Владивостоке и его достпримечательностях, экстрим- поездка до острова, переход по косе с косяками рыбок, прогулка по острову, маяк, прекрасные пейзажи, бескрайнее море, захватывающий спуск к бухте, купалка, миллион фото и видео - всё было на 100% Спасибо огромное Полине за исполнение ещё одной мечты! Желаем Трипстеру развития и таких классных гидов!

Анастасия
Анастасия
24 июл 2025
Отличная экскурсия, отдельный респект гиду Никите!!! Маршрут хорошо продуман, виды потрясающие! А купание на диком пляже в чистейшей воде - просто восторг! Очень понравилось, что гид подстраивается под запросы -
по нашей просьбе немного упростили маршрут и даже в жару идти было комфортно! Кто думает и выбирает между индивидуальной и группой экскурсией на Шкота - берите индивидуальную от этой команды!!! Рекомендуем 100 из 100

