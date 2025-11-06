Индивидуальная экскурсия на остров Шкота предлагает уникальное сочетание активного отдыха и познавательных прогулок.
Туристы смогут пройти по историческим тропам, осмотреть старинные артиллерийские батареи и заброшенный маяк. Живописные бухты и отвесные скалы станут идеальным местом для отдыха и купания. Переход на остров осуществляется вброд, что добавляет приключенческого духа. Гид предоставит всю необходимую экипировку для комфортного и безопасного путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть Русский мост и пролив Босфор Восточный
- 🏝 Прогулка по военным тропам острова Шкота
- 🗺 Осмотр заброшенного маяка и артиллерийских батарей
- 🌊 Купание в живописных бухтах
- 🌿 Знакомство с редкими растениями Приморья
Что можно увидеть
- Русский мост
- Пролив Босфор Восточный
- Кампус ДВФУ
- Бухта Ахлестышева
- Приморский океанариум
- Заброшенный маяк
- Артиллерийские батареи
Описание экскурсии
По дороге вы увидите Русский мост, пролив Босфор Восточный, кампус ДВФУ, бухту Ахлестышева и Приморский океанариум.
На острове Шкота:
- пройдём мимо опустевшего городка артиллеристов
- осмотрим береговую 904-ю батарею и ЦУП Ворошиловской батареи
- прогуляемся к заброшенному маяку на южной оконечности острова
- полюбуемся отвесными скалами и кекурами
- спустимся в две самые живописные бухты острова — для отдыха и купания
Весной и летом мы переходим на остров Шкота вброд по косе. Максимальная глубина — чуть выше колена. А к бухтам спускаемся по закреплённому канату — в перчатках, их выдаст гид.
Вы узнаете:
- в честь кого и за какие заслуги назван остров (и что происходило здесь последние 100 лет)
- какие редкие растения встречаются на острове и в Приморском крае
- кем были открыты и описаны острова архипелага Императрицы Евгении
- когда и зачем строился береговой оборонительный комплекс Владивостока
Примерный тайминг
9:00–10:00 — встреча в городе, дорога до острова Шкота через остров Русский
10:00–11:00 — переход по косе и прогулка до южной части острова
11:00–12:00 — осмотр маяка, батареи и южных скал
12:00–14:30 — пляжный отдых и купание в бухте
14:30–15:00 — возвращение к месту старта прогулки, переход косы
15:00–16:00 — дорога во Владивосток
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Suzuki Jimny, Honda Vezel или Honda HR-V
- Поездка подходит для активных путешественников с хорошей физической подготовкой. Пешая часть маршрута проходит по неасфальтированной тропе, общая протяжённость — от 5 до 10 км, в зависимости от пожеланий путешественников
- Возьмите с собой аквашузы или гидроботинки. При необходимости гид предоставит специальную обувь. Перчатки для спуска по закреплённому канату также выдаст гид
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
За дополнительную плату вы можете добавить в маршрут
- мыс Тобизина и мыс Вятлина — 5000 ₽
- бухты Стеклянная и Шамора — 3000 ₽
- морефермы в бухте Воевода — 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Полина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 78 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник, и добро пожаловать во Владивосток! Я гид-экскурсовод и организатор поездок по Приморью; представитель команды гидов и человек, влюблённый в наш живописный и такой самобытный край. Его история, обычаи,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никита
6 ноя 2025
Потрясающая прогулка в сопровождении опытного путешественника Полины.
Было очень интересно, природа Приморского края влюбляет в себя мгновенно.
Софья
12 окт 2025
Спасибо Полине! Очень понравился тур, Полина подстроилась под наши пожелания и показала самые красивые места, было весело и очень интересно! 🤩🤩🤩
И
Игорь
30 сен 2025
Интенсивная прогулка по острову Шкота в солнечный день начинающейся дальневосточной осени вместе с Никитой - несомненный подарок для человека, ведущего подвижный образ жизни. А когда вы с высокопрофессиональным гидом во
Е
Евгений
26 сен 2025
Полина - прекрасный гид. Приятная и симпатичная девушка. День проведенный с ней в походе по Шкота явно не впустую проведенный день в жизни.
Полина - привет тебе, спасибо за чудесный день, желаю удачи во всем!
Светлана
9 сен 2025
Ходили на индивидуальный тур на о. Шкота с гидом Полиной. Мы закрыли наш гельштат! Очень мечтала попасть на остров и увидеть всё своими глазами, а не только из рассказов. Интересная
Анастасия
24 июл 2025
Отличная экскурсия, отдельный респект гиду Никите!!! Маршрут хорошо продуман, виды потрясающие! А купание на диком пляже в чистейшей воде - просто восторг! Очень понравилось, что гид подстраивается под запросы -
Входит в следующие категории Владивостока
