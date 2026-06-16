Мы отправимся в путешествие по трём бухтам — Стеклянной, Солнечной и Шаморе.Каждая из них особенная: одна удивляет разноцветными морскими стеклышками, другая — скалами-кекурами, третья — длинным песчаным берегом и курортной

атмосферой. Летом на маршруте можно искупаться и отдохнуть у моря, а в прохладное время года — гулять вдоль берега, искать красивые камушки и ракушки, дышать солёным воздухом, фотографировать скалы и согреваться в кафе у побережья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Бухта Стеклянная — одно из самых необычных мест Владивостока. Её берег усыпан разноцветными стёклышками, которые море годами обтачивало до гладкости и превратило в яркую «гальку». На солнце они переливаются как мозаика, а сама бухта кажется почти нереальной.

Здесь будет время погулять по берегу, сделать фотографии и поискать своё особенное стёклышко на память.

Бухта Солнечная известна кекурами — скалами-останцами в море. Самые узнаваемые из них называют Каменной жабой и Тюленем. Эти скалы делают пейзаж особенно выразительным и фотогеничным. Здесь можно полюбоваться морскими видами, сложить каменную пирамидку, загадать желание и почувствовать атмосферу дикого приморского берега.

Шамора — один из самых известных пляжей Владивостока и любимое место отдыха местных жителей. Это длинное песчаное побережье, куда едут за морем, воздухом, кафе у берега и более лёгким, курортным настроением. В тёплое время года здесь можно искупаться, а в любой другой сезон — погулять вдоль воды, пообедать у моря и просто отдохнуть.

Организационные детали