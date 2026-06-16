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Три бухты Владивостока за 1 день

Разноцветные морские стеклышки, живописные скалы и отдых на лучших пляжах Приморья
Мы отправимся в путешествие по трём бухтам — Стеклянной, Солнечной и Шаморе.

Каждая из них особенная: одна удивляет разноцветными морскими стеклышками, другая — скалами-кекурами, третья — длинным песчаным берегом и курортной
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атмосферой.

Летом на маршруте можно искупаться и отдохнуть у моря, а в прохладное время года — гулять вдоль берега, искать красивые камушки и ракушки, дышать солёным воздухом, фотографировать скалы и согреваться в кафе у побережья.

Три бухты Владивостока за 1 день
Три бухты Владивостока за 1 день
Три бухты Владивостока за 1 день

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Бухта Стеклянная — одно из самых необычных мест Владивостока. Её берег усыпан разноцветными стёклышками, которые море годами обтачивало до гладкости и превратило в яркую «гальку». На солнце они переливаются как мозаика, а сама бухта кажется почти нереальной.
Здесь будет время погулять по берегу, сделать фотографии и поискать своё особенное стёклышко на память.

Бухта Солнечная известна кекурами — скалами-останцами в море. Самые узнаваемые из них называют Каменной жабой и Тюленем. Эти скалы делают пейзаж особенно выразительным и фотогеничным. Здесь можно полюбоваться морскими видами, сложить каменную пирамидку, загадать желание и почувствовать атмосферу дикого приморского берега.

Шамора — один из самых известных пляжей Владивостока и любимое место отдыха местных жителей. Это длинное песчаное побережье, куда едут за морем, воздухом, кафе у берега и более лёгким, курортным настроением. В тёплое время года здесь можно искупаться, а в любой другой сезон — погулять вдоль воды, пообедать у моря и просто отдохнуть.

Организационные детали

  • Последовательность бухт может меняться по погоде и дорожной ситуации
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 3х летБесплатно
Дети до 14 лет2400 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Стандартный2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

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