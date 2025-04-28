Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Собираемся в путешествие на остров Русский, на самом юге острова — Мыс Тобзина. Приготовьтесь к захватывающим дух панорамам, каменным скалам и морской гладью. Не обойдется и без разрушенных зданий и колоритного старого маяка. 5 2 отзыва

Михаил Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 5 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Начало экскурсий: утром(9:00) и после обеда(15:00) Отправляемся в путешествие в настоящую кладезь исторических мест и потрясающих пейзажей — остров Русский к Мысу Тобизина. Тур рассчитан на 5-7 часов, питание самостоятельное. Я заберу вас из места размещения во Владивостоке и привезу обратно, учитывайте разницу во времени. Важная информация: Лучше одеть удобную обувь для хождения по камням и скалам

Каждый день, утренний выезд Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Береговая батарея «Безымянная»

Вантовые мосты

Владивостокская крепость

Золотой мост

Пляжи острова Русский

Мыс Тобизина Что включено Услуги гида

Транспорт

Трансфер от дома и обратно Что не входит в цену Питание на маршруте Место начала и завершения? Ваш адрес во Владивостоке Когда и сколько длится? Когда: Каждый день, утренний выезд Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.