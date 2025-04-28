Собираемся в путешествие на остров Русский, на самом юге острова — Мыс Тобзина. Приготовьтесь к захватывающим дух панорамам, каменным скалам и морской гладью. Не обойдется и без разрушенных зданий и колоритного старого маяка.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Начало экскурсий: утром(9:00) и после обеда(15:00) Отправляемся в путешествие в настоящую кладезь исторических мест и потрясающих пейзажей — остров Русский к Мысу Тобизина. Тур рассчитан на 5-7 часов, питание самостоятельное. Я заберу вас из места размещения во Владивостоке и привезу обратно, учитывайте разницу во времени. Важная информация: Лучше одеть удобную обувь для хождения по камням и скалам
Каждый день, утренний выезд
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Береговая батарея «Безымянная»
- Вантовые мосты
- Владивостокская крепость
- Золотой мост
- Пляжи острова Русский
- Мыс Тобизина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер от дома и обратно
Что не входит в цену
- Питание на маршруте
Место начала и завершения?
Ваш адрес во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, утренний выезд
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
27.04.2025 посетили мыс Тобизина с гидом Владом. Место красивейшее, чувствуется мощь природы. Обо всем забываешь и наслаждаешься видами. Влад-человек влюбленный в свой город, сделал просто наш день, настроение было создано на все 100%. Помогал, рассказывал, не утомлял историческими фактами, а создавал впечатление, настроение, что очень и очень ценно и запоминаемо. Спасибо!!!! Вернемся и не раз!!!!
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А
Были с мужем на экскурсии 09.09.2022 Нам очень понравилось:) Замечательная экскурсия, чудесная природа, чудесный экскурсовод. Осталась масса впечатлений. Большое спасибо:)
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