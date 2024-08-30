Мыс Тобизина — прекрасный уголок дикой природы на Дальнем Востоке. Здесь время замедляет свой ход. Чтобы оказаться на острове Русский, вы проедете по самому большому в мире вантовому мосту. Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки, а после — путешествие на сапах к необычному острову Папенберга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой. Вы ощутите её величие, прочувствуете мощь и красоту. Итак, в программе:

Золотой мост — проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города.

— проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города. Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский.

— самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский. Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.

— чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся. Мыс Тобизина — самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут.

— самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут. Бухта Труда — спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский, откуда мы отправимся в увлекательное морское путешествие на сапах к острову Папенберга.

— спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский, откуда мы отправимся в увлекательное морское путешествие на сапах к острову Папенберга. Остров Папенберга — интересен тем, что является «островом внутри острова». Высадимся на берегу и изучим его вдоль и поперёк.

— интересен тем, что является «островом внутри острова». Высадимся на берегу и изучим его вдоль и поперёк. Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.

Во время экскурсии расскажем вам про достопримечательности нашего края, интересные места, а также различные истории, легенды и факты.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Nissan Serena c25 (возможна замена авто). Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании экскурсии привезём обратно.

Трансфер, услуги гида и прогулка на сапах (1,5 ч., в наличии — 3 сапа) включены в стоимость. По пути можем заехать в магазин и купить необходимые продукты для перекуса. Также вы можете взять напитки и еду с собой.

Можно включить в программу посещение острова Шкота — доплата составит 4000 руб. к стоимости

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Вы можете заказать сокращённую версию экскурсии или изменить маршрут с учётом других пожеланий

Особенности формата