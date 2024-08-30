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Едем на остров Русский: мыс Тобизина + прогулка на сапах

Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Мыс Тобизина — прекрасный уголок дикой природы на Дальнем Востоке. Здесь время замедляет свой ход. Чтобы оказаться на острове Русский, вы проедете по самому большому в мире вантовому мосту.

Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки, а после — путешествие на сапах к необычному острову Папенберга.
5
9 отзывов
Едем на остров Русский: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Едем на остров Русский: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Едем на остров Русский: мыс Тобизина + прогулка на сапах

Описание экскурсии

Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой. Вы ощутите её величие, прочувствуете мощь и красоту. Итак, в программе:

  • Золотой мост — проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города.
  • Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский.
  • Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.
  • Мыс Тобизина — самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут.
  • Бухта Труда — спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский, откуда мы отправимся в увлекательное морское путешествие на сапах к острову Папенберга.
  • Остров Папенберга — интересен тем, что является «островом внутри острова». Высадимся на берегу и изучим его вдоль и поперёк.
  • Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.

Во время экскурсии расскажем вам про достопримечательности нашего края, интересные места, а также различные истории, легенды и факты.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Nissan Serena c25 (возможна замена авто). Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании экскурсии привезём обратно.
  • Трансфер, услуги гида и прогулка на сапах (1,5 ч., в наличии — 3 сапа) включены в стоимость. По пути можем заехать в магазин и купить необходимые продукты для перекуса. Также вы можете взять напитки и еду с собой.
  • Можно включить в программу посещение острова Шкота — доплата составит 4000 руб. к стоимости
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вы можете заказать сокращённую версию экскурсии или изменить маршрут с учётом других пожеланий

Особенности формата

  • Пешая прогулка к мысу составит 30-60 минут, необходима удобная обувь и одежда по погоде
  • Поехать на сапах могут взрослые и дети от 10 лет под наблюдением родителей. При сильном ветре выход в море небезопасен, в таком случае заменим сапы на отдых в одной из бухт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 391 туриста
За всё время, что я живу в Приморском крае, изучил его вдоль и поперёк. А теперь провожу здесь экскурсии. И хочу подарить путешественникам глубокое единение с природой, помочь вновь почувствовать
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себя частью чего-то большего, чем городская суета. Специализируюсь на маршрутах по заповедникам и малоизвестным уголкам дикой природы: морским побережьям, лесным тропам, где раскрываются тайны флоры и фауны, и горным ландшафтам. Форматы варьируются от неспешных фотопрогулок до экоэкспедиций. Вас ждут пробуждение органов чувств и философия осознанного присутствия. Я не просто веду по тропе, а помогаю заметить то, что обычно ускользает: шёпот ветра, аромат трав, игру света. В моих экскурсиях акцент на нетронутой красоте, уединённости маршрутов и глубоком уважении к окружающей среде. Каждая прогулка выстроена с любовью к деталям, чтобы вы открыли безмятежную красоту дикой природы и почувствовали внутреннюю гармонию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Юлия
Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже скорость передвижения можно было регулировать. Приехал заранее, забрал из гостиницы и повёз в чудесное
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путешествие! После пешего маршрута на край Земли Русской, мы катались на сапах. Мечта сбылась. Прекрасный маршрут, чудесный рассказчик, заботливый попутчик. Сделали массу фоток в лучших локациях. Без сомнения, в следующую поездку обязательно запланирую очередную встречу с этим тёплым человеком, влюбленным в Приморье. Кстати, в дороге мы смотрели видео, автором которых он является. Это вау!

Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже
Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже
Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже
Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже
Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже
Восхитительный день! Хвалю себя за то, что выбрала Игоря в гиды. Индивидуальный подход к желаниям, даже
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Люба
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно отдохнувших, загоревших и насладившихся великолепной природой и интересными рассказами.
Трекинг оказался комфортным даже для ребенка
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8 лет, ему было интересно. Виды открывались просто удивительные. Игорь рассказал нам исторические факты о городе и Приморье, подробно и охотно отвечал на вопросы. Рассказал и о других интересных местах региона которые мы внесли в план на следующее путешествие.
Наша семья сегодня впервые прокатилась на сапах, это был супер опыт. Мы под чутким и заботливым руководством Игоря дошли до острова Папенберга, погуляли по нему и вернулись назад. Эмоции переполняют и мы искренне благодарим Игоря за погружение в природу, атомосферу и историю этого прекрасного края.

Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно+1
Нашей семье очень понравилось путешествие с Игорем. Удобно что нас забрали от подъезда и вернули обратно
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Екатерина
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с прошлого года, когда это свершилось Игорь мне помог узнать его.
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Поразила красота, мощь природы. Небольшой дождик и безветрие как бы дали изюминку просмотра, получились очень яркие и сочные снимки! Игорь тонко чувствует, чего хочет путешественник. Благодаря этой поездки родился небольшой стишок: если и есть на свете рай, то это Приморский край 🤩😀. Погодные условия не отменили катание на сапборде. Островок Папенберга находится в тихой бухточек и плыть к нему - одно удовольствие. Время пролетело быстро, было очень насыщенно, увлекательно. Много рассказывал Игорь об острове. Очень советую выбрать эту экскурсию, кто впервые во Владивостоке и хотел познакомиться с островом.

Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
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Настасья
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍 Настолько ярких эмоций от путешествия я не получала со времен прыжка с парашютом! Поддержка
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и помощь Игоря при спуске по веревке на пляж острова Шкота (а на минуточку - это спуск практически в 75 градусов) - просто неоценимы и бесценны! Душевные разговоры, юмор и дружеская атмосфера - просто потрясающее комбо для эмоционального и запоминающегося тура!
Отдельно хочу отметить, что Игорь снимал нашу прогулку на дрон, и это +100500 к карме и супер контенту🤩 Игорь, ты крутой❤️

Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍
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Н
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам остров Шкота. После долгого пешего похода порелаксировали на сапах в бухте труда. Экскурсия -
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восторг. Игорь рассказал много интересных фактов о посещяемых нами местах и не только. Весь поход он запечатлевал на фотокамеру и даже снимал нас с дрона, поэтому мы остались не только с морем впечатлений, но и с большим количеством очень классных фотографий и видеороликов. Крайне рекомендую! Это был самый насыщенный событиями день за весь наш отпуск!

Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам
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Ю
Необыкновенное, незабываемое путешествие, оставившее впечатление очень, очень надолго. Где-то прочитала отзыв, что эта поездка обязательна к посещению. До поездки было небольшое сомнение - ну, что значит, обязательна?)) да мало ли
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можно найти поездок! Но теперь, ничуть не сомневаясь, рекомендую тоже самое. Этот маршрут действительно нужно посетить всем, кто приезжает во Владивосток. Виды потрясающие! Фото великолепные! Игорь тактичный, внимательный, увлеченный природой своего края человек, который сделает это путешествие максимально комфортным. Нам, конечно, очень повезло с погодой, но я уверена, что этим маршрутом будет интересно пройти в любое время года и практически в любую погоду. Спасибо огромное Игорю за шикарное время, фото, видео и воспоминания, которые останутся в наших сердцах с любовью к Владивостоку!

Необыкновенное, незабываемое путешествие, оставившее впечатление очень, очень надолго. Где-то прочитала отзыв, что эта поездка обязательна к
Необыкновенное, незабываемое путешествие, оставившее впечатление очень, очень надолго. Где-то прочитала отзыв, что эта поездка обязательна к
Необыкновенное, незабываемое путешествие, оставившее впечатление очень, очень надолго. Где-то прочитала отзыв, что эта поездка обязательна к
Необыкновенное, незабываемое путешествие, оставившее впечатление очень, очень надолго. Где-то прочитала отзыв, что эта поездка обязательна к
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