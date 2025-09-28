У Владивостока потрясающий каскадный рельеф, притягательное море и невероятные закаты. А остров Русский в окаймлении бирюзовых вод заряжает вдохновением. Будь то пасмурная погода или солнце, писать город и его окрестности — одно удовольствие. Возьмём холсты и краски — и растворимся в моменте, оставив его оттиск на холсте.

Описание мастер-класса

Мы отправимся на одну из живописных локаций Владивостока или острова Русский — выбор места зависит от ваших пожеланий и погодных условий. Это может быть Токаревский маяк, видовая площадка у Театра оперы и балета, мыс Вятлина, бухта Новик или другие уголки побережья.

На примере городских и природных пейзажей покажу, как работать в технике пленэрной живописи. Вы научитесь ловить атмосферу момента и передавать настроение места на бумаге. У вас останется не просто рисунок, а личное впечатление о Владивостоке.

Организационные детали