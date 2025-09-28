У Владивостока потрясающий каскадный рельеф, притягательное море и невероятные закаты. А остров Русский в окаймлении бирюзовых вод заряжает вдохновением. Будь то пасмурная погода или солнце, писать город и его окрестности — одно удовольствие. Возьмём холсты и краски — и растворимся в моменте, оставив его оттиск на холсте.
Мы отправимся на одну из живописных локаций Владивостока или острова Русский — выбор места зависит от ваших пожеланий и погодных условий. Это может быть Токаревский маяк, видовая площадка у Театра оперы и балета, мыс Вятлина, бухта Новик или другие уголки побережья.
На примере городских и природных пейзажей покажу, как работать в технике пленэрной живописи. Вы научитесь ловить атмосферу момента и передавать настроение места на бумаге. У вас останется не просто рисунок, а личное впечатление о Владивостоке.
Организационные детали
- В стоимость включено: все материалы (холст на подрамнике, краски, кисти и прочее), картонный кейс для перевозки картины в ручной клади (упакую на месте), трансфер на Suzuki Jimn
- Пленэр подойдёт для взрослых и детей старше 13 лет с любым уровнем художественной подготовки
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Александра — ваш гид во Владивостоке
Много лет занимаюсь живописью, регулярно участвую в выставках союза художников, совмещаю живопись с походами по родному краю. Буду рада вам!Задать вопрос
Мария
28 сен 2025
Очень рекомендую. Замечательная возможность запечатлеть момент не только в памяти, но и на холсте, который будет радовать в интерьере. Я выбрала для себя Токаревский Маяк. Александра невероятно внимательная, приятная, интересная. Было легко общаться. Время пролетело очень быстро. Шедевр мой был бережно упакован. А вдохновение сопровождало меня все последующие дни отдыха. Сердечное спасибо Мастеру!
