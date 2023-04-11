Описание экскурсииКонная прогулка Вы великолепно проведете на природе время. Увидите морские просторы, подышите чистейшим воздухом. Прогулка на лошадях – это прекрасная возможность прикоснуться к Приморью по-новому! Бухта Стеклянная Усыпана разноцветными стекляшками на берегу и чарует своей яркостью. Мы послушаем историю бухты, которая имеет свою изюминку у местных жителей, сделаем интересные фотокадры. Бухта шамора Самое популярное место для наших жителей. Белый песок, синее море, таинственные сопки и известные факты. В 1998 г. вышел альбом группы «Мумий Тролль» «Шамора», сделавший это слово известным всей стране.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изумительные бухты Щитовая
- Стеклянная и Шамора
Что включено
- Услуги сопровождения
- Транспорт
Что не входит в цену
- Конная прогулка не включена в стоимость (1000-1500 рублей с человека в зависимости от маршрута и по желанию туристов)
Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Круто. Лошади красивые и ухоженные. С инструктором совсем не страшно, а какое по пути море… Нет слов. Очень понравилась бухта Стеклянная. Спасибо гиду за прекрасные впечатления
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D
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