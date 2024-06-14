Сафари парк и бухта с разноцветным стеклом Мы отправимся в Приморский Сафари-парк, где однажды козел Тимур подружился с тигром Амуром. Парк, где все его обитатели живут в просторных вольерах. Многих животных и птиц можно кормить и гладить. Вам будет предложено несколько вариантов экскурсий, которые позволят вам увидеть парки хищных зверей и птиц, гималайских и бурых медведей, а также львов, рысей и пум. Еще одной нашей локацией по пути будет бухта Стеклянная, знаменитая своим берегом, усыпанным разноцветным стеклом. Очень необычное место! Возьмите с собой • Удобную одежду и обувь по погоде.

Купальные принадлежности.