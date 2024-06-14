Эта экскурсия отлично подойдет как детям, так и любознательным взрослым.
Мы отправимся в Приморский сафари-парк, где уже почти два десятка лет работники ухаживают за разнообразными животными и птицами, помогая им приспособиться
Мы отправимся в Приморский сафари-парк, где уже почти два десятка лет работники ухаживают за разнообразными животными и птицами, помогая им приспособиться
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Сафари-парк
- Пляж Шамора
- Пляж бухты Стеклянной
- И красивые виды по пути
Описание трансфер
Сафари парк и бухта с разноцветным стеклом Мы отправимся в Приморский Сафари-парк, где однажды козел Тимур подружился с тигром Амуром. Парк, где все его обитатели живут в просторных вольерах. Многих животных и птиц можно кормить и гладить. Вам будет предложено несколько вариантов экскурсий, которые позволят вам увидеть парки хищных зверей и птиц, гималайских и бурых медведей, а также львов, рысей и пум. Еще одной нашей локацией по пути будет бухта Стеклянная, знаменитая своим берегом, усыпанным разноцветным стеклом. Очень необычное место! Возьмите с собой • Удобную одежду и обувь по погоде.
Купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари-парк
- Пляж Шамора
- Пляж бухты Стеклянной
- И красивые виды по пути
Что включено
- Трансфер в Сафари парк
- Бухта Стеклянная
- Бухта Шамора
Что не входит в цену
- Билеты в Сафари парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте города
Завершение: Любое место города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой:
- Удобную одежду и обувь по погоде
- Купальные принадлежности
- Важная информация для посетителей парка:
- Экскурсовод для группы - бесплатно
- Корм для копытных - бесплатно
- Фотосъёмка любительская - бесплатно
- Экскурсии отправляются каждые 20 минут
- Общее время посещения всех трех экскурсий около 3-х часов
- На последних экскурсиях вы можете увидеть вечернее кормление животных!, кроме понедельника и вторника. Мясо для львов, рысей и пум - 100 руб. Во избежание перекорма один контейнер на пять человек. Понедельник - голодный день (важно для здоровья животных)
- Имеется безналичный расчет
- Приезжать в Приморский Сафари-парк с домашними животными ЗАПРЕЩЕНО
- На 1-ю и 2-ю экскурсии нельзя заходить с детскими колясками. В Парк львов можно зайти с детской коляской
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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