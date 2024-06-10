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«экскурсия» и «экскурсовод». Я предпочитаю… прогулки. Ведь на прогулке мы всегда можем выбрать более интересную вам дорогу, решить, где отдохнуть и попить кофе или в какой переулок свернуть, потому что он… нам просто понравился:) Уже несколько лет я считаю своим хобби «влюблять людей во Владивосток» и главным инструментом для этого являются не обычные для большинства экскурсий факты/даты/имена, а образы, символы, легенды. Если вы не боитесь узнать и полюбить этот город, а потом вдруг сдать обратные билеты, то обязательно напишите мне;)