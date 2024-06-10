Архитектура — это не просто дома, а рассказ том, как жил и мыслил человек в ту эпоху, когда они создавались. Изучив язык архитектуры, вы сможете говорить с любым городом, понимать, когда и зачем его построили. На прогулке вы познакомитесь с архитектурой Владивостока и увидите в ней историю города. А ещё всей семьёй получите яркие эмоции, которые запомнятся надолго.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Внимание, розыск!
С помощью игровых карточек, на которых изображены элементы декора зданий, вы изучите 4 самых ярких стиля города — неорусский, модерн, классицизм и неоготику. Карточки станут «ориентировками» для розыска архитектуры и останутся вам на память.
Краткий план детективного расследования
- Вы посетите Николаевские триумфальные ворота, построенные для встречи из восточного путешествия цесаревича Николая — будущего императора Николая II, и владивостокский почтамт — образец величия России на Востоке
- Полюбуетесь филиалом самого богатого на Дальнем Востоке торгового дома
- Познакомитесь с невероятным планом Большого Владивостока 30-х годов 20 века
- Выясните, что означают слова «балюстрада», «балясина», «ордер», «капитель» и другие
- Поймёте, что рассказывает архитектура каждой эпохи о государстве и людях, живших в те времена
- Словно годовые кольца на дереве, увидите слои прирастания и основные этапы формирования того невероятного и эклектичного Владивостока, который предстаёт перед нами сейчас
Организационные детали
Владивосток – город, расположенный на достаточно контрастном рельефе, поэтому рекомендую выбрать для прогулки удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Николаевских триумфальных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 806 туристов
Меня зовут Лидия и несмотря на то, что я четыре года отработала в музее и имею дополнительное образование в области экскурсионной деятельности, я не люблю (от слова «совсем») понятия «гид»,Задать вопрос
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