Откройте для себя «Приморские Мальдивы» — бухты Ежовая и Спокойная. Здесь вас ждут прозрачное море, дикий пляж с белым песком и умиротворяющая атмосфера.
Понаблюдайте за рыбками у берега, поплавайте с маской, прокатитесь на сапе или просто насладитесь невероятными видами. Это идеальное место для спокойного отдыха и единения с природой в любое время года!
Описание трансферПриморские Мальдивы Бухты Ежовая и Спокойная — настоящие Мальдивы, только во Владивостоке. Здесь прозрачное море с диким пляжем и белым песком. Вблизи берега плещется рыба, а если вооружиться подводной маской, то можно поохотиться на окуня и собирать ежей. Ведь не зря бухта называется «Ежовая». Отдых вне сезона Весной мы здесь наблюдаем цветение рододендрона, а летом отдыхаем и гуляем по берегу. Это настоящий расслабляющий пляжный отдых, где нет длительных прогулок, — только спокойствие, умиротворение и единение с природой. Бронируйте экскурсию, чтобы увидеть живописные виды с бухт и насладиться моментом! Программа: Трансфер на подготовленных внедорожных микроавтобусах в мини группах (6-7 чел в авто) Старт из Владивостока начинается с 6:60 - Выезд из Владивостока 8:30-санитарная остановка в г. Фокино (магазин и пит стопы) на 20 мин. 10:30 - Прибытие в бухту Ежовая. Сюда мы добираемся на проходимых микроавтобусах прям до берега моря. 10:30 - Свободное время Покажем видовые площадки, с которых можно здесь отличные снимки бухты Обед будет готов через 2 часа после приезда 17:00 - выезд г. Владивосток. 21:00 - примерное время прибытия в город Тайминг может меняться от реально сложившейся ситуации. Аренда снаряжения(бронь заранее): SUP борд - 2000р. Пляжный зонт - 700р. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Ежовая
- Бухта Спокойная
- Сопка Сестра
Что включено
- Трансфер
- Маска для снорклинга
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- SUP борды в аренду
- Личные расходы в пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь Владивостока
Завершение: Владивосток (по договорённости с гидом)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Трансфер - внедорожники, в пути вас может трясти
- Удобная одежда и обувь по сезону, головной убор
- Пляжные принадлежности: полотенце, купальники, солнцезащитные крема
- Берите питание на весь день и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
