Мы с вами отправимся за пределы Владивостока. В Приморском сафари-парке вас ждет знакомство с амурским тигром и другими животными. Далее мы побываем сразу в трех известных бухтах — Муравьиной, Шамора и Стеклянной. Мы расскажем вам много интересного об этих местах.
Описание экскурсииВ гости к тиграм Наша экскурсия начнется с Приморского сафари-парка (пос. Шкотово). В этом интересном месте вам предоставится возможность познакомиться с небезызвестным тигром Амуром, вы сможете покормить симпатичных оленей и косуль, а также узнать захватывающую историю дружбы козла и тигра. Не волнуйтесь, времени хватит на все. Три живописные бухты Далее мы посетим Муравьиную бухту, сплошь усыпанную ракушками устриц. Следующая локация — бухта Шамора с длинным трехкилометровым пляжем и отвесными скалами по периметру. Красивым завершением нашего путешествия станет Стеклянная бухта с ярким бутылочным стеклом вместо песка. Я расскажу вам целых три версии ее возникновения, объясню, почему это место именуют «исчезающим чудом» и где можно найти его аналог. При благоприятной погоде вы сможете искупаться и, конечно, собрать свою коллекцию разноцветных стеклышек на память. Важная информация: В Сафари-парке вам будет предложено 3 экскурсии, которые проводят местные гиды. Время на посещение парка 3 часа, вы успеете его весь осмотреть. А если устанете, то сможете зайти в местное кафе и перекусить. Посещение экскурсий в Сафари-парке строго без детских колясок. В парке предусмотрены льготные билеты, возьмите с собой документ, подтверждающий льготу. Входные билеты в парк не входят в стоимость экскурсии, их необходимо приобрести в кассе парка. После посещения всех локаций (или раньше по вашему желанию) мы отправимся осматривать бухты. В бухте Шамора у вас будет время на обед и купание.
Экскурсия проводится по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и в праздничные дни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский сафари-парк
- Бухта Муравьиная
- Бухта Шамора
- Бухта Стеклянная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в сафари-парк
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кинотеатр «Уссури», Светланская 31
Завершение: Кинотеатр «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и в праздничные дни.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- В Сафари-парке вам будет предложено 3 экскурсии, которые проводят местные гиды. Время на посещение парка 3 часа, вы успеете его весь осмотреть. А если устанете, то сможете зайти в местное кафе и перекусить
- Посещение экскурсий в Сафари-парке строго без детских колясок
- В парке предусмотрены льготные билеты, возьмите с собой документ, подтверждающий льготу
- Входные билеты в парк не входят в стоимость экскурсии, их необходимо приобрести в кассе парка
- После посещения всех локаций (или раньше по вашему желанию) мы отправимся осматривать бухты
- В бухте Шамора у вас будет время на обед и купание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Добрый вечер. Сегодня состоялась экскурсия в сафари-парк, от вашей фирмы. Очень понравилось 😻. Простор для животных, все звери холеные, ухоженные. Одно наслаждение!!!!
Отдельное спасибо нашему водителю- гиду Роману 🙏. Это человек, который любит и знает свой край. Очень интересно рассказывал нам про все достопримечательности. Большое спасибо за прекрасную организацию ❤️ Удачи и процветания!👍
Отдельное спасибо нашему водителю- гиду Роману 🙏. Это человек, который любит и знает свой край. Очень интересно рассказывал нам про все достопримечательности. Большое спасибо за прекрасную организацию ❤️ Удачи и процветания!👍
Е
Елена
26 окт 2025
Л
Любовь
21 окт 2025
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась. Всё было отлично. Жаль что у нас было мало времени, и мы не смогли заказать ещё другие экскурсии.
Я
Яна
19 окт 2025
Тур супер! Гид Роман очень отзывчивый, очень много интересного рассказывал по пути к локациям. В целом, несмотря не осень, а тут ничего не поделаешь с погодой, все было классно.
С
Светлана
7 окт 2025
Сафари- парк рекомендую к посещению. Звери не вызывают чувство жалости. Всё упитанные, спокойные, Территория для каждого зверя большая, Гид есть на двух экскурсиях, Жалко, что на третьей экскурсии нет сопровождения.
Н
Надежда
5 окт 2025
Понравилось все, программа выполнена полностью, Сафари-Парк впечатлил, Казино тоже, купались в лучшей бухте, кушали в лучшем кафэ, и водитель любезно отвёз меня на обратном пути в Мариинский театр.
В
Вадим
24 сен 2025
Экскурсия очень интересная, насыщенная впечатлениями) Сафари-парк замечательный, посетили также предлагаем в нем экскурсии и остались очень доводьны! Бухты - чудо, настоящее воспоминание на долгие годы вперёд) Организованно всё хорошо, советуем всем данную экскурсию.
С
Светлана
18 сен 2025
Вместо экскурсии, получили просто трансфер. Хотелось бы побольше путевой информации и про Парк сафари и про бухты.
О
Ольга
16 сен 2025
В
Валерий
8 сен 2025
Здравствуйте! Нам м сыном всё понравилось. Я отзыв написал и отправил Вам.
С
Светлана
1 сен 2025
А
Александра
31 авг 2025
Мы посетили Сафари парк и три бухты. Очень понравилась Лазурная бухта, там море чистое и красиво. Наш гид Роман подробно рассказал нам про красивые места Владивостока. Машина чистая, удобная. В общем нам все понравилось. Желаем Вам благодарных туристов, еще приедем 🙌🏼
О
Ольга
27 авг 2025
Эта экскурсия не может оставить равнодушным никого! Сафари парк великолепен! Я радовалась как ребенок, когда гладила северного оленя и косульку! Бухты живописные, мы искупались! Сергей - молодец! Был ко всем участникам группы внимателен, посоветовал отличное место, чтобы пообедать. Все отлично! Спасибо!
О
Ольга
22 авг 2025
Я
ЯНА
18 авг 2025
Ездили на экскурсию мини-группой с Дмитрием. Смотрели Сафари-парк и три бухты. Машина хорошая, Дмитрий вежливый, безопасное вождение. Много и интересно рассказал, не торопил абсолютно, всё размеренно. Мне и сыну очень
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборСафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В районе центральной площади
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
17 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборЭкскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Путешествие в сафари-парк и бухты Владивостока. Встреча с амурским тигром и прогулка по стеклянному пляжу
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 10:30
15 ноя в 10:30
17 ноя в 10:30
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.