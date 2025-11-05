Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы с вами отправимся за пределы Владивостока. В Приморском сафари-парке вас ждет знакомство с амурским тигром и другими животными. Далее мы побываем сразу в трех известных бухтах — Муравьиной, Шамора и Стеклянной. Мы расскажем вам много интересного об этих местах. 4.8 47 отзывов

Юлия Ваш гид во Владивостоке Групповая экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автомобиле Можно с детьми Да Когда Экскурсия проводится по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и в праздничные дни. 3700 ₽ за человека

Описание экскурсии В гости к тиграм Наша экскурсия начнется с Приморского сафари-парка (пос. Шкотово). В этом интересном месте вам предоставится возможность познакомиться с небезызвестным тигром Амуром, вы сможете покормить симпатичных оленей и косуль, а также узнать захватывающую историю дружбы козла и тигра. Не волнуйтесь, времени хватит на все. Три живописные бухты Далее мы посетим Муравьиную бухту, сплошь усыпанную ракушками устриц. Следующая локация — бухта Шамора с длинным трехкилометровым пляжем и отвесными скалами по периметру. Красивым завершением нашего путешествия станет Стеклянная бухта с ярким бутылочным стеклом вместо песка. Я расскажу вам целых три версии ее возникновения, объясню, почему это место именуют «исчезающим чудом» и где можно найти его аналог. При благоприятной погоде вы сможете искупаться и, конечно, собрать свою коллекцию разноцветных стеклышек на память. Важная информация: В Сафари-парке вам будет предложено 3 экскурсии, которые проводят местные гиды. Время на посещение парка 3 часа, вы успеете его весь осмотреть. А если устанете, то сможете зайти в местное кафе и перекусить. Посещение экскурсий в Сафари-парке строго без детских колясок. В парке предусмотрены льготные билеты, возьмите с собой документ, подтверждающий льготу. Входные билеты в парк не входят в стоимость экскурсии, их необходимо приобрести в кассе парка. После посещения всех локаций (или раньше по вашему желанию) мы отправимся осматривать бухты. В бухте Шамора у вас будет время на обед и купание.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Приморский сафари-парк

Бухта Муравьиная

Бухта Шамора

Бухта Стеклянная Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты в сафари-парк

Питание

