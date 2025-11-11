Мы отправимся в самые популярные места северной части Приморья. Увидим город Находка и судостроительный завод «Звезда».
Побываем в Спокойной бухте и прогуляемся вдоль Японского моря к бухте Ежовая — вы поймёте, почему её называют местными Мальдивами. По пути поговорим о разном приморском — без сухих дат и списка исторических фамилий.
Описание экскурсии
- Памятник «Рубка подводной лодки» в городе Большой камень, где находится судостроительный завод «Звезда»
- Город Находка, а именно — видовая площадка на город «Скорбящая мать»
- Бухта Спокойная и смотровая с видами на бухты Японского моря
- Бухта Ежовая — та самая бухта приморских Мальдив с белым песком и бирюзовым морем
В дороге будем разговаривать на разные темы: о заповедниках и их обитателях, климате и Японском море, Приморском крае и Находке. С удовольствием ответим на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Honda CR-V. Дорога в одну сторону занимает 4 часа
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- До бухты Ежовой вас ждёт легкий хайкинг — от 2 до 4 км
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 581 туриста
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. За последние 3 года объездила большую часть Приморского края и хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона. Я с вами, чтобы показать красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память.Задать вопрос
