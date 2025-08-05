MUST SEE-прогулка

Владивосток — это портовый город, и было бы упущением не воспользоваться возможностью завершить свой день потрясающей прогулкой по его морской акватории города. Наш маршрут начнется с яхт-клуба откуда мы направимся на медленном ходу под шелест волн к острову Елены и пройдем через канал в сторону Токаревского маяка, одного из красивейших маяков Владивостока, далее вдоль острова Русский мы отправимся к величественному мосту на остров Русский, который занесен в книгу Рекордов Гиннесса. Здесь у нас будет возможность загадать желание. После этого мы пройдем мимо мощных кораблей к бухте Золотой Рог, где увидим, как город постепенно погружается в многочисленные огни. Мы проплывем мимо Морвокзала и знаменитого отеля Vladivostok Grand Hotel&SPA, загадаем еще раз желание, проходя под Золотым мостом. На обратном пути мы пройдем мимо Торгового порта и вернемся в яхт-клуб, где завершим нашу прогулку. Вся прогулка пройдет на катере с опытным капитаном, который поделится с вами интересными фактами о Владивостоке и его окрестностях. Присоединяйтесь к нам для этого волшебного приключения и незабываемых воспоминаний! Важная информация: Максимальный размер группы — 11 человек (3 места на верхнем посту, 8 мест на корме), включая взрослых пассажиров и детей. Формат прогулки экскурсионный, катер движется на медленном ходу в течении 2 часов (без остановок), с рассказом капитана. Время, указанное в билете, — это время отхода катера на прогулку, к месту посадки необходимо прибыть заранее. Для подтверждения бронирования, внесение только предоплаты в размере комиссии обязательно, в противном случае, заказ не будет подтвержден.

При бронировании указывайте, пожалуйста, Ваше имя и номер телефона для связи, на котором есть любой мессенджер (Whats

App, Telegram, Viber), в день прогулки на него поступит вся подробная информация. Посадка на катер с необорудованного причалом берега, без трудностей, но НЕ подходит для людей с ограниченными возможностями. Туристы в состоянии алкогольного опьянения на прогулку не допускаются, алкоголь на катере запрещен. Пожалуйста, уважайте других участников. Прогулка может быть отменена в связи с погодными условиями или не набором группы. Отмена прогулки может произойти из-за очень плотного тумана даже за 1 час до старта, осадки в течении дня не означают, что прогулка будет отменена, вечером осадков может не быть. Время ожидания опаздывающих туристов составляет 5 минут, потом катер уходит.