Приглашаем на незабываемую морскую прогулку по акватории Владивостока, который жители ласково называют «V». Этот тур станет настоящей жемчужиной вашего путешествия.
Представьте, как вы вместе с семьей или друзьями, укутавшись в уютные
Представьте, как вы вместе с семьей или друзьями, укутавшись в уютные
Описание экскурсии
MUST SEE-прогулка
Владивосток — это портовый город, и было бы упущением не воспользоваться возможностью завершить свой день потрясающей прогулкой по его морской акватории города. Наш маршрут начнется с яхт-клуба откуда мы направимся на медленном ходу под шелест волн к острову Елены и пройдем через канал в сторону Токаревского маяка, одного из красивейших маяков Владивостока, далее вдоль острова Русский мы отправимся к величественному мосту на остров Русский, который занесен в книгу Рекордов Гиннесса. Здесь у нас будет возможность загадать желание. После этого мы пройдем мимо мощных кораблей к бухте Золотой Рог, где увидим, как город постепенно погружается в многочисленные огни. Мы проплывем мимо Морвокзала и знаменитого отеля Vladivostok Grand Hotel&SPA, загадаем еще раз желание, проходя под Золотым мостом. На обратном пути мы пройдем мимо Торгового порта и вернемся в яхт-клуб, где завершим нашу прогулку. Вся прогулка пройдет на катере с опытным капитаном, который поделится с вами интересными фактами о Владивостоке и его окрестностях. Присоединяйтесь к нам для этого волшебного приключения и незабываемых воспоминаний! Важная информация: Максимальный размер группы — 11 человек (3 места на верхнем посту, 8 мест на корме), включая взрослых пассажиров и детей. Формат прогулки экскурсионный, катер движется на медленном ходу в течении 2 часов (без остановок), с рассказом капитана. Время, указанное в билете, — это время отхода катера на прогулку, к месту посадки необходимо прибыть заранее. Для подтверждения бронирования, внесение только предоплаты в размере комиссии обязательно, в противном случае, заказ не будет подтвержден.
При бронировании указывайте, пожалуйста, Ваше имя и номер телефона для связи, на котором есть любой мессенджер (Whats
App, Telegram, Viber), в день прогулки на него поступит вся подробная информация. Посадка на катер с необорудованного причалом берега, без трудностей, но НЕ подходит для людей с ограниченными возможностями. Туристы в состоянии алкогольного опьянения на прогулку не допускаются, алкоголь на катере запрещен. Пожалуйста, уважайте других участников. Прогулка может быть отменена в связи с погодными условиями или не набором группы. Отмена прогулки может произойти из-за очень плотного тумана даже за 1 час до старта, осадки в течении дня не означают, что прогулка будет отменена, вечером осадков может не быть. Время ожидания опаздывающих туристов составляет 5 минут, потом катер уходит.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк Токаревский с воды
- Канал между островами Русский и Елена
- Остров Елены
- Бухта Новик
- Остров Русский
- Мост на Русский остров (пройдем под мостом)
- Рыбный порт
- Бухта «Золотой рог»
- Мост «Золотой» (пройдём под мостом)
- Подводная лодка в доке
- Набережная Цесаревича
- Отель Vladivostok Grand Hotel&SPA в огнях
- Морской вокзал
- Парусник «Паллада» (если не будет на учениях)
- Парусник «Надежда» если не будет на учениях, Торговый порт, Мыс Эгершельд
Что включено
- Катер Yamaha PC 27 (группа до 11 человек)
- Услуги гида-капитана
- Теплые уютные пледы
- Шапочки
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Транспорт до места начала экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Токаревская кошка, вышка ЛЭП (возле маяка Токаревского)
Завершение: Ул. Токаревская кошка, вышка ЛЭП (в 500 метрах от парковки возле маяка Токаревского)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Максимальный размер группы - 11 человек (3 места на верхнем посту, 8 мест на корме), включая взрослых пассажиров и детей
- Формат прогулки экскурсионный, катер движется на медленном ходу в течении 2 часов (без остановок), с рассказом капитана
- Время, указанное в билете, - это время отхода катера на прогулку, к месту посадки необходимо прибыть заранее
- Для подтверждения бронирования, внесение только предоплаты в размере комиссии обязательно, в противном случае, заказ не будет подтвержден
- При бронировании указывайте, пожалуйста, Ваше имя и номер телефона для связи, на котором есть любой мессенджер (WhatsApp, Telegram, Viber), в день прогулки на него поступит вся подробная информация
- Посадка на катер с необорудованного причалом берега, без трудностей, но НЕ подходит для людей с ограниченными возможностями
- Туристы в состоянии алкогольного опьянения на прогулку не допускаются, алкоголь на катере запрещен. Пожалуйста, уважайте других участников
- Прогулка может быть отменена в связи с погодными условиями или не набором группы
- Отмена прогулки может произойти из-за очень плотного тумана даже за 1 час до старта, осадки в течении дня не означают, что прогулка будет отменена, вечером осадков может не быть
- Время ожидания опаздывающих туристов составляет 5 минут, потом катер уходит
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прогулка прошла великолепно! Организовано на высшем уровне, начиная с предварительного этапа оповещения, заканчивая встречей в назначенное временя и месте. Встретили радушно, окружили вниманием и заботой о каждом. Игорь, капитан корабля,
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Б
Отличная прогулка. Капитан - прекрасный рассказчик, и хорошо что кроме формальной информации про всевозможных исследователей и военных, приложивших руку к развитию Дальнего Востока и Владивостока в частности, рассказал интересные факты
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Е
Мы отправились на экскурсию большой компанией. И взрослые и дети остались в полном восторге. Капитан Игорь провел экскурсию, рассказал и об истории города, и о природных особенностях, а прогулка по
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Л
Мы приехали из Забайкальского края, впервые во Владивостоке. Прогулка на катере с Игорем и Натальей просто супер, спасибо им за экскурсию по морю. Узнали много интересных фактов из истории города,
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А
Наша экскурсия состоялась не с первого раза из-за погоды (туман, дождь). Но мы с дочерью очень довольны, что не отменили, а рискнули и поехали, хотя погода была под вопросом. Наш
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Н
Восторг, шикарное настроение, эмоции зашкаливают!!! Огромная Вам благодарность Игорь и Наталья!!! Это незабываемо, прогулка на катере, экскурс в историю и много интересных современных фактов, а какие заботливые и внимательные люди,
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