Игорь — ваш гид во Владивостоке

читать дальше катер для семейных прогулок. Но в дальнейшем я понял, что хочу делиться эмоциями и показывать самые красивые и отдалённые места, недоступные автомобильному транспорту. Опыт управления катером более 20 лет, не рискую ради наживы и не выхожу в море в неблагоприятные морские условия — безопасность превыше всего! Люблю путешествовать, со слов моих знакомых я очень коммуникабельный и харизматичный. Очень добрый и мягкий, но в то же время строгий во время управления катером, так как несу ответственность за безопасность гостей.

Я всю жизнь прожил во Владивостоке и знаю все красивые места, до которых можно добраться только на катере. А так как Владивосток — это портовый город, было принято решение приобрести