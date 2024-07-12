Побывать во Владивостоке и не отправиться на морскую прогулку было бы большим упущением! На комфортном двухпостовом катере вы пойдёте навстречу закату. Загадаете желание, проходя под мостами, и увидите, как город погружается в многочисленные огни.
А на борту с вами будет опытный и харизматичный капитан, который поделится интересными историями о городе.
А на борту с вами будет опытный и харизматичный капитан, который поделится интересными историями о городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30
Описание водной прогулки
Встретимся на катерной стоянке, где я проведу для вас небольшой инструктаж — и отправимся в путешествие по акватории Владивостока:
- выйдем из бухты Улисс и направимся к величественному Русскому мосту — и обязательно загадаем желание
- под шелест волн на медленном ходу пойдём к Токаревскому маяку — встретим закат и сделаем потрясающие фотографии. А при желании (и если позволит море) даже высадимся на маяке
- через торговый порт, мимо мощных кораблей, отправимся в бухту Золотой Рог — и насладимся тем, как город постепенно погружается в многочисленные огни
- по пути полюбуемся достопримечательностями с воды: вы увидите Спасо-Преображенский собор, Морской вокзал, базу Тихоокенского флота, Красный вымпел и многое другое
- и ещё раз загадаем желание, проходя под Золотым мостом
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере Yamaha PC–26 (в некоторых случаях катер может быть заменён на Yamaha PC–27)
- По желанию вы можете взять с собой еду и напитки
- На судне есть спасательные жилеты
- Прогулка может быть отменена из-за погодных или навигационных условий
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Катерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид во Владивостоке
Я всю жизнь прожил во Владивостоке и знаю все красивые места, до которых можно добраться только на катере. А так как Владивосток — это портовый город, было принято решение приобрестиЗадать вопрос
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