Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка

Попробуйте что-то новое: прогулка на яхте в мини-группе во Владивостоке
Что может быть лучше попутного ветра и вкуса соли на губах — только все это вместе взятое на борту парусной яхты! Яхтинг во Владивостоке — одно из самых захватывающих приключений в жизни, которое запомнится вам надолго!
5
35 отзывов
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом — с борта парусной яхты. Занятия проводятся на лодках класса «Platu 25». Важная информация:
  • Для яхтинга подойдёт обычная спортивная одежда. Главный принцип: одеваться удобно, многослойно и по погоде.
  • Обувь: закрытые кроссовки/кеды с мягкой и светлой, нескользящей подошвой.
  • Одежда: любая удобная спортивная одежда: штаны/шорты, топ/футболка и непромокаемая ветровка. Осенью на воде холоднее, чем на берегу, поэтому лучше захватить толстовку.
  • Если у вас есть спортивные перчатки, возьмите их с собой — будет комфортнее работать с веревкам.
  • Если дует сильный ветер, захватите шапку, баф или ветровку с капюшоном, чтобы закрыть уши.
  • Спасательные жилеты мы выдаём на борту. Важная информация: По технике безопасности дети могут участвовать в прогулке только с 16 лет и в сопровождении родителей, либо с 14 лет, если вы бронируете всю яхту целиком.

ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр города
  • Спортивную набережную
  • Амурский залив
Что включено
  • Аренда яхты
  • Работа инструктора
  • Аренда снаряжения (в том числе спасательные жилеты)
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток, улица Лейтенанта Шмидта, 17А
Завершение: Батарейная, 3 (яхт-клуб «Тихий океан»)
Когда и сколько длится?
Когда: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • По технике безопасности дети могут участвовать в прогулке только с 16 лет и в сопровождении родителей
  • Либо с 14 лет
  • Если вы бронируете всю яхту целиком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1
А
Прогулка очень понравилась! Инструктор перед выходом на воду провел инструктаж, выдал жилеты, потом мы сами под его руководством подняли паруса и вышли в бухту. Он научил нас управлять яхтой (мы
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сами поворачивали и натягивали паруса, рулили и кренили), рассказал о возможных способах поворотов, какие веревки как называются, что такое "колдунчики" и даже научил вязать узел для спасения выпавших членов команды с помощью веревки. Так что очень насыщенный отдых получился! Спасибо!)

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О
Прогулка очень понравилась! Инструктор перед выходом на воду провел инструктаж, выдал жилеты, потом мы сами под его руководством подняли паруса и вышли в бухту. Он научил нас управлять яхтой (мы
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сами поворачивали и натягивали паруса, рулили и кренили), рассказал о возможных способах поворотов, какие веревки как называются, что такое "колдунчики" и даже научил вязать узел для спасения выпавших членов команды с помощью веревки. Так что очень насыщенный отдых получился! Спасибо!)

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Д
Супер экспириенс) рекомендую на 1000% такой опыт не забудется, и вы не пожалеете о проведенном на яхтинге времени! Помимо этого, просто бесподобный (он просто душка) инструктор Никита грамотно руководил всеми действиями и обучил основам))) но есть нюанс, яхтинг разобъет сердечко, и после него музеи уже не будуь столь интересны)))
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Л
Это было прекрасное времяпровождение с классным капитаном Машей и хорошими весёлыми ребятами - нашей группой. Всё очень доступно, понятно, безопасно, весело. Плюс прекрасные виды на город, красивые фото на белой яхте - и ощущение полнейшей свободы.
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О
Прогулка на яхте очень понравилась! За два часа все научились управлять яхтой! Инструктор Александр все объяснил доступно и просто. Всем рекомендуем отправиться в это увлекательное путешествие совмещённое с обучением яхтенному спорту.
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Р
Приятное времяпровождение, активности полностью соответствуют описанию, такжеэто единственная экскурсия с выходом в море из Владивостока. Если хотите выйти в море и получить хорошие впечатления от поездки то это самый лучший вариант.
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