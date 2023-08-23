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А Алексей читать дальше уменьшить сами поворачивали и натягивали паруса, рулили и кренили), рассказал о возможных способах поворотов, какие веревки как называются, что такое "колдунчики" и даже научил вязать узел для спасения выпавших членов команды с помощью веревки. Так что очень насыщенный отдых получился! Спасибо!) Прогулка очень понравилась! Инструктор перед выходом на воду провел инструктаж, выдал жилеты, потом мы сами под его руководством подняли паруса и вышли в бухту. Он научил нас управлять яхтой (мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана читать дальше уменьшить сами поворачивали и натягивали паруса, рулили и кренили), рассказал о возможных способах поворотов, какие веревки как называются, что такое "колдунчики" и даже научил вязать узел для спасения выпавших членов команды с помощью веревки. Так что очень насыщенный отдых получился! Спасибо!) Прогулка очень понравилась! Инструктор перед выходом на воду провел инструктаж, выдал жилеты, потом мы сами под его руководством подняли паруса и вышли в бухту. Он научил нас управлять яхтой (мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Супер экспириенс) рекомендую на 1000% такой опыт не забудется, и вы не пожалеете о проведенном на яхтинге времени! Помимо этого, просто бесподобный (он просто душка) инструктор Никита грамотно руководил всеми действиями и обучил основам))) но есть нюанс, яхтинг разобъет сердечко, и после него музеи уже не будуь столь интересны))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Это было прекрасное времяпровождение с классным капитаном Машей и хорошими весёлыми ребятами - нашей группой. Всё очень доступно, понятно, безопасно, весело. Плюс прекрасные виды на город, красивые фото на белой яхте - и ощущение полнейшей свободы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Прогулка на яхте очень понравилась! За два часа все научились управлять яхтой! Инструктор Александр все объяснил доступно и просто. Всем рекомендуем отправиться в это увлекательное путешествие совмещённое с обучением яхтенному спорту. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет