Яхтинг во Владивостоке - обучение и прогулка

Описание
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Яхтинг во Владивостоке - обучение и прогулка
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Исторический центр города
  • Спортивую набережную и амурский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что может быть лучше попутного ветра и вкуса соли на губах — только все это вместо на борту парусной яхты. Одно из самых захватывающих приключений в вашей жизни, которое запомнится вам надолго!
Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом – с борта парусной яхты. Занятия проводятся на лодках класса «Platu 25».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Работа инструктора
  • Аренда снаряжения в том числе спасательные жилеты
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
На паркинге яхт в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Для яхтинга подойдёт обычная спортивная одежда. Главный принцип: одеваться удобно, многослойно и по погоде.
  • 👟Обувь: закрытые кроссовки/кеды с мягкой и светлой, нескользящей подошвой.
  • 👚Одежда: любая удобная спортивная одежда: штаны/шорты, топ/футболка и непромокаемая ветровка. Осенью на воде холоднее, чем на берегу, поэтому лучше захватить толстовку.
  • Если у вас есть спортивные перчатки, возьмите их с собой, будет комфортнее работать с веревкам. Если сильный ветер, захватите шапку, баф или ветровку с капюшоном, чтобы закрыть уши.
  • Спасательные жилеты мы выдаём на борту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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