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Что вас ожидает:
- Исторический центр города
- Спортивую набережную и амурский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что может быть лучше попутного ветра и вкуса соли на губах — только все это вместо на борту парусной яхты. Одно из самых захватывающих приключений в вашей жизни, которое запомнится вам надолго!
Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом – с борта парусной яхты. Занятия проводятся на лодках класса «Platu 25».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Работа инструктора
- Аренда снаряжения в том числе спасательные жилеты
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- На паркинге яхт в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Для яхтинга подойдёт обычная спортивная одежда. Главный принцип: одеваться удобно, многослойно и по погоде.
- 👟Обувь: закрытые кроссовки/кеды с мягкой и светлой, нескользящей подошвой.
- 👚Одежда: любая удобная спортивная одежда: штаны/шорты, топ/футболка и непромокаемая ветровка. Осенью на воде холоднее, чем на берегу, поэтому лучше захватить толстовку.
- Если у вас есть спортивные перчатки, возьмите их с собой, будет комфортнее работать с веревкам. Если сильный ветер, захватите шапку, баф или ветровку с капюшоном, чтобы закрыть уши.
- Спасательные жилеты мы выдаём на борту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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