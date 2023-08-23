Что может быть лучше попутного ветра и вкуса соли на губах — только все это вместе взятое на борту парусной яхты! Яхтинг во Владивостоке — одно из самых захватывающих приключений в жизни, которое запомнится вам надолго!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом — с борта парусной яхты. Занятия проводятся на лодках класса «Platu 25». Важная информация:
- Для яхтинга подойдёт обычная спортивная одежда. Главный принцип: одеваться удобно, многослойно и по погоде.
- Обувь: закрытые кроссовки/кеды с мягкой и светлой, нескользящей подошвой.
- Одежда: любая удобная спортивная одежда: штаны/шорты, топ/футболка и непромокаемая ветровка. Осенью на воде холоднее, чем на берегу, поэтому лучше захватить толстовку.
- Если у вас есть спортивные перчатки, возьмите их с собой — будет комфортнее работать с веревкам.
- Если дует сильный ветер, захватите шапку, баф или ветровку с капюшоном, чтобы закрыть уши.
- Спасательные жилеты мы выдаём на борту. Важная информация: По технике безопасности дети могут участвовать в прогулке только с 16 лет и в сопровождении родителей, либо с 14 лет, если вы бронируете всю яхту целиком.
ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Спортивную набережную
- Амурский залив
Что включено
- Аренда яхты
- Работа инструктора
- Аренда снаряжения (в том числе спасательные жилеты)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток, улица Лейтенанта Шмидта, 17А
Завершение: Батарейная, 3 (яхт-клуб «Тихий океан»)
Когда и сколько длится?
Когда: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- По технике безопасности дети могут участвовать в прогулке только с 16 лет и в сопровождении родителей
- Либо с 14 лет
- Если вы бронируете всю яхту целиком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прогулка очень понравилась! Инструктор перед выходом на воду провел инструктаж, выдал жилеты, потом мы сами под его руководством подняли паруса и вышли в бухту. Он научил нас управлять яхтой (мы
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О
Прогулка очень понравилась! Инструктор перед выходом на воду провел инструктаж, выдал жилеты, потом мы сами под его руководством подняли паруса и вышли в бухту. Он научил нас управлять яхтой (мы
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Д
Супер экспириенс) рекомендую на 1000% такой опыт не забудется, и вы не пожалеете о проведенном на яхтинге времени! Помимо этого, просто бесподобный (он просто душка) инструктор Никита грамотно руководил всеми действиями и обучил основам))) но есть нюанс, яхтинг разобъет сердечко, и после него музеи уже не будуь столь интересны)))
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Л
Это было прекрасное времяпровождение с классным капитаном Машей и хорошими весёлыми ребятами - нашей группой. Всё очень доступно, понятно, безопасно, весело. Плюс прекрасные виды на город, красивые фото на белой яхте - и ощущение полнейшей свободы.
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О
Прогулка на яхте очень понравилась! За два часа все научились управлять яхтой! Инструктор Александр все объяснил доступно и просто. Всем рекомендуем отправиться в это увлекательное путешествие совмещённое с обучением яхтенному спорту.
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Р
Приятное времяпровождение, активности полностью соответствуют описанию, такжеэто единственная экскурсия с выходом в море из Владивостока. Если хотите выйти в море и получить хорошие впечатления от поездки то это самый лучший вариант.
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