Что может быть лучше попутного ветра и вкуса соли на губах — только все это вместо на борту парусной яхты. Одно из самых захватывающих приключений в вашей жизни, которое запомнится вам надолго!

Прежде всего на данной экскурсии вы можете по-настоящему насладиться морским бризом Японского моря и увидеть Владивосток под другим ракурсом – с борта парусной яхты. Занятия проводятся на лодках класса «Platu 25».