Путешествие в Ущелье Дарданеллы

Пешеходная экскурсия в Владивосток: путешествие в загадочное ущелье Дарданеллы

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Нас ждет увлекательная прогулка по ущелью Дарданеллы.

Это место — удивительно таинственно и полно неразгаданных тайн: здесь находили древние поселения, а массивы лесов поражают красотой своей флоры и фауны. На одной из вершин расположилась скала «Замок принцессы» с мостиком над пропастью.

Отсюда открывается невероятный вид на окрестности и речную долину, которым вы сможете полюбоваться сами.
Путешествие в Ущелье Дарданеллы
Путешествие в Ущелье Дарданеллы
Путешествие в Ущелье Дарданеллы
Путешествие в Ущелье Дарданеллы
Путешествие в Ущелье Дарданеллы
Путешествие в Ущелье Дарданеллы
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ущелье Дарданеллы
  • Замок принцессы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Таинственное ущелье Приморского края На один день мы с вами оставим цивилизацию и «каменные джунгли» городов позади, отправившись в путешествие по одному из самых загадочных и диковинных мест Приморья — ущелье Дарданеллы. Здесь перед вами предстанут каменистые склоны, бурлящая река, которая раскинулась между сопок, а также удивительная локация — скала «Замок принцессы».
Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду и обувь
  • Возьмите деньги на дополнительные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
Пешеходные
На весь день

Похожие туры из Владивостока

Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью и встретить потрясающий закат в приморском Гранд-Каньоне
11 авг
12 авг
13 авг
14 авг
27 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Водопад Неожиданный + Ущелье Дарданеллы
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Водопад Неожиданный + Ущелье Дарданеллы
Владивосток, площадь борцов, луговая
12 авг
19 авг
26 авг
2 сен
18 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ