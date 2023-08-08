Таинственное ущелье Приморского края На один день мы с вами оставим цивилизацию и «каменные джунгли» городов позади, отправившись в путешествие по одному из самых загадочных и диковинных мест Приморья — ущелье Дарданеллы. Здесь перед вами предстанут каменистые склоны, бурлящая река, которая раскинулась между сопок, а также удивительная локация — скала «Замок принцессы».

Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.