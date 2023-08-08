Пешеходная экскурсия в Владивосток: путешествие в загадочное ущелье Дарданеллы
Нас ждет увлекательная прогулка по ущелью Дарданеллы.
Это место — удивительно таинственно и полно неразгаданных тайн: здесь находили древние поселения, а массивы лесов поражают красотой своей флоры и фауны. На одной из вершин расположилась скала «Замок принцессы» с мостиком над пропастью.
Отсюда открывается невероятный вид на окрестности и речную долину, которым вы сможете полюбоваться сами.
Это место — удивительно таинственно и полно неразгаданных тайн: здесь находили древние поселения, а массивы лесов поражают красотой своей флоры и фауны. На одной из вершин расположилась скала «Замок принцессы» с мостиком над пропастью.
Отсюда открывается невероятный вид на окрестности и речную долину, которым вы сможете полюбоваться сами.
Ближайшие даты:
8
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Что вас ожидает:
- Ущелье Дарданеллы
- Замок принцессы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Таинственное ущелье Приморского края На один день мы с вами оставим цивилизацию и «каменные джунгли» городов позади, отправившись в путешествие по одному из самых загадочных и диковинных мест Приморья — ущелье Дарданеллы. Здесь перед вами предстанут каменистые склоны, бурлящая река, которая раскинулась между сопок, а также удивительная локация — скала «Замок принцессы».
Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь
- Возьмите деньги на дополнительные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании