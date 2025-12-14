Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Отправиться в горную долину и устроить пикник у реки
«Поднимаемся по обычной тропе и наслаждаемся панорамой ущелья»
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неожиданное Приморье: из Владивостока - к водопаду, горной реке и ущелью Дарданеллы
Открыть удивительные уголки Дальнего Востока в комфортном и неутомительном формате
«Ущелье Дарданеллы — впечатляющий скальный комплекс, окружённый вековыми лесами (время на осмотр — 1 час)»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
«А затем нас ждет недолгое восхождение по красивому курумнику на скалу Замок Принцессы: с вершины оценим великолепный вид на всё ущелье Дарданеллы, устроим небольшую фотосессию, и перекусим на точке взлета роупджамперов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
22 515 ₽
23 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
Начало: Центральная площадь, Владивосток
«Ущелье Дарданеллы — одно из популярнейших у туристов мест на юге Приморского края»
Расписание: Рекомендовано начать с 07:00
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
Начало: Заберу с любой точки города
«Что вас ожидает: Перед выездом советуем гостям плотно позавтракать — ведь нам предстоит непростой и долгий путь в одно из самых загадочных мест Приморского края — ущелье Дарданеллы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
«Ущелье Дарданеллы в долине реки Тигровая»
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
от 24 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
«Проедем горную долину и окажемся в ущелье Дарданеллы»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Отправиться в хайкинг по горной долине, насладиться природой и без устали снимать красоту кругом
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Приглашаем вас в поход по ущелью Дарданеллы»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Ущелья»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Ущелья" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 11 000 до 31 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий во Владивостоке на 2025 год по теме «Ущелья», 14 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль