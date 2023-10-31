Приморская тайга — место, где можно зарядиться энергией и насладиться первозданной красотой природы. До стартовой точки маршрута мы доберёмся на внедорожнике, сам треккинг займёт около двух часов. Мы пройдём вдоль горного ручья, подышим чистым воздухом и увидим лесные Смольные водопады. Финальной точкой прогулки станет беседка Ушуистов в живописном месте.

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Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся из Владивостока в посёлок Анисимовка — это стартовая точка для многих природных маршрутов. Проехав от нее 30 минут по бездорожью, мы окажемся у начала пешей тропы. И пойдём гулять по Приморской тайге вдоль горной речки: насладимся лесной природой, увидим Смольные водопады и беседку Ушуистов. По дороге я расскажу о природе Приморского края и покажу самые известные горные пики. По желанию на обратном пути мы можем заехать на винодельню.

Организационные детали