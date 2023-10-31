Отправиться на живописную прогулку по таёжному лесу в компании опытного проводника
Приморская тайга — место, где можно зарядиться энергией и насладиться первозданной красотой природы. До стартовой точки маршрута мы доберёмся на внедорожнике, сам треккинг займёт около двух часов. Мы пройдём вдоль горного ручья, подышим чистым воздухом и увидим лесные Смольные водопады. Финальной точкой прогулки станет беседка Ушуистов в живописном месте.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся из Владивостока в посёлок Анисимовка — это стартовая точка для многих природных маршрутов. Проехав от нее 30 минут по бездорожью, мы окажемся у начала пешей тропы. И пойдём гулять по Приморской тайге вдоль горной речки: насладимся лесной природой, увидим Смольные водопады и беседку Ушуистов. По дороге я расскажу о природе Приморского края и покажу самые известные горные пики. По желанию на обратном пути мы можем заехать на винодельню.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Время в пути из Владивостока до Анисимовки — 1,5 часа в одну сторону
- Продолжительность пешей прогулки — 2 часа
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки: мы преодолеваем курумник, ручьи, корни
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1381 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Константин — я представитель авантюрной команды гидов. Мы с моими коллегами будем рады познакомить Вас с потрясающим воображение Приморским краем. Наша команда зарекомендовала себя как одна из лучших! Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем.
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