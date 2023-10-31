Треккинг по Приморской тайге

Отправиться на живописную прогулку по таёжному лесу в компании опытного проводника

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Ответы на вопросы
Приморская тайга — место, где можно зарядиться энергией и насладиться первозданной красотой природы. До стартовой точки маршрута мы доберёмся на внедорожнике, сам треккинг займёт около двух часов. Мы пройдём вдоль горного ручья, подышим чистым воздухом и увидим лесные Смольные водопады. Финальной точкой прогулки станет беседка Ушуистов в живописном месте.
Треккинг по Приморской тайге
Треккинг по Приморской тайге
Треккинг по Приморской тайге
Треккинг по Приморской тайге
Треккинг по Приморской тайге
Треккинг по Приморской тайге
Треккинг по Приморской тайге
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся из Владивостока в посёлок Анисимовка — это стартовая точка для многих природных маршрутов. Проехав от нее 30 минут по бездорожью, мы окажемся у начала пешей тропы. И пойдём гулять по Приморской тайге вдоль горной речки: насладимся лесной природой, увидим Смольные водопады и беседку Ушуистов. По дороге я расскажу о природе Приморского края и покажу самые известные горные пики. По желанию на обратном пути мы можем заехать на винодельню.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Время в пути из Владивостока до Анисимовки — 1,5 часа в одну сторону
  • Продолжительность пешей прогулки — 2 часа
  • Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки: мы преодолеваем курумник, ручьи, корни

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Летние
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Выездные
На весь день
Приморский край
Треккинг и походы

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