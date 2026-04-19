Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нам предстоит интереснейший путь в одно их самых диковинных мест Приморского края — загадочное ущелье Дарданеллы.



После небольшого пешего маршрута перед взором откроется Замок принцессы с великолепным видом на долину реки. На обратном пути порадуем себя вкусным обедом и отдыхом у водопада Неожиданный (Горбатый). 5 2 отзыва

Дмитрий Белоусов Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 10 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Что вас ожидает: Перед выездом советуем гостям плотно позавтракать — ведь нам предстоит непростой и долгий путь в одно из самых загадочных мест Приморского края — ущелье Дарданеллы! По дороге наш пейзаж постоянно будет претерпевать изменения — от старинных деревень до красивейший лугов. Время в пути — около 3 часов. Прибыв в пункт назначения, мы начнем пеший маршрут продолжительностью около 40 минут, по пути нам придется взбираться по курумнику (каменные насыпи), поэтому стоит прихватить с собой живительную водицу. Затем выйдем на Замок принцессы с умопомрачительным видом на долину и мостик местных роупджамперов (люди, любящие адреналин и прыгающие на веревках со скал, подробно расскажу о них на месте). Там устраиваем фотосессию и перекус, затем спускаемся обратно. После возвращения к автомобилю отправляемся обедать в одноименное кафе, а затем держим путь к Водопаду неожиданный. Дорога к водопаду Неожиданный (горбатый) — сочная густая уссурийская зелень с двух сторон, как зеленый коридор, будет окружать путника. Постепенно нарастающий мелодичный звук падающей воды зачаровывает. Шаг за шагом тропинка ведет вниз. И вдруг зеленая стена неожиданно расступится, открывая взору великолепную картину. По огромной 12-метровой каменной стене, напоминающей укрепленную крепость, множеством каскадов струится пенный водопад. Его потоки спускаются по шестиугольным каменным столбикам, как по очень большим ступенькам, создавая феерическое зрелище. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ущелье Дарданеллы

Замок принцессы

Водопад Неожиданный Что включено Трансфер

Услуги гида и спектр хороших эмоций Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Заберу с любой точки города Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.