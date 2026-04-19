Нам предстоит интереснейший путь в одно их самых диковинных мест Приморского края — загадочное ущелье Дарданеллы.
После небольшого пешего маршрута перед взором откроется Замок принцессы с великолепным видом на долину реки. На обратном пути порадуем себя вкусным обедом и отдыхом у водопада Неожиданный (Горбатый).
После небольшого пешего маршрута перед взором откроется Замок принцессы с великолепным видом на долину реки. На обратном пути порадуем себя вкусным обедом и отдыхом у водопада Неожиданный (Горбатый).
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: Перед выездом советуем гостям плотно позавтракать — ведь нам предстоит непростой и долгий путь в одно из самых загадочных мест Приморского края — ущелье Дарданеллы! По дороге наш пейзаж постоянно будет претерпевать изменения — от старинных деревень до красивейший лугов. Время в пути — около 3 часов. Прибыв в пункт назначения, мы начнем пеший маршрут продолжительностью около 40 минут, по пути нам придется взбираться по курумнику (каменные насыпи), поэтому стоит прихватить с собой живительную водицу. Затем выйдем на Замок принцессы с умопомрачительным видом на долину и мостик местных роупджамперов (люди, любящие адреналин и прыгающие на веревках со скал, подробно расскажу о них на месте). Там устраиваем фотосессию и перекус, затем спускаемся обратно. После возвращения к автомобилю отправляемся обедать в одноименное кафе, а затем держим путь к Водопаду неожиданный. Дорога к водопаду Неожиданный (горбатый) — сочная густая уссурийская зелень с двух сторон, как зеленый коридор, будет окружать путника. Постепенно нарастающий мелодичный звук падающей воды зачаровывает. Шаг за шагом тропинка ведет вниз. И вдруг зеленая стена неожиданно расступится, открывая взору великолепную картину. По огромной 12-метровой каменной стене, напоминающей укрепленную крепость, множеством каскадов струится пенный водопад. Его потоки спускаются по шестиугольным каменным столбикам, как по очень большим ступенькам, создавая феерическое зрелище. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Дарданеллы
- Замок принцессы
- Водопад Неожиданный
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида и спектр хороших эмоций
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ехали в середине апреля, когда погода еще не такая однозначная, особенно в горах. Довезли до знаковых мест на пикапе, очень комфортно было на нем ехать. Дмитрий очень интересный собеседник, по
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