«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)

Индивидуальная экскурсия в ущелье Дарданеллы и на водопад Неожиданный (горбатый)
Нам предстоит интереснейший путь в одно их самых диковинных мест Приморского края — загадочное ущелье Дарданеллы.

После небольшого пешего маршрута перед взором откроется Замок принцессы с великолепным видом на долину реки. На обратном пути порадуем себя вкусным обедом и отдыхом у водопада Неожиданный (Горбатый).
5
2 отзыва
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает: Перед выездом советуем гостям плотно позавтракать — ведь нам предстоит непростой и долгий путь в одно из самых загадочных мест Приморского края — ущелье Дарданеллы! По дороге наш пейзаж постоянно будет претерпевать изменения — от старинных деревень до красивейший лугов. Время в пути — около 3 часов. Прибыв в пункт назначения, мы начнем пеший маршрут продолжительностью около 40 минут, по пути нам придется взбираться по курумнику (каменные насыпи), поэтому стоит прихватить с собой живительную водицу. Затем выйдем на Замок принцессы с умопомрачительным видом на долину и мостик местных роупджамперов (люди, любящие адреналин и прыгающие на веревках со скал, подробно расскажу о них на месте). Там устраиваем фотосессию и перекус, затем спускаемся обратно. После возвращения к автомобилю отправляемся обедать в одноименное кафе, а затем держим путь к Водопаду неожиданный. Дорога к водопаду Неожиданный (горбатый) — сочная густая уссурийская зелень с двух сторон, как зеленый коридор, будет окружать путника. Постепенно нарастающий мелодичный звук падающей воды зачаровывает. Шаг за шагом тропинка ведет вниз. И вдруг зеленая стена неожиданно расступится, открывая взору великолепную картину. По огромной 12-метровой каменной стене, напоминающей укрепленную крепость, множеством каскадов струится пенный водопад. Его потоки спускаются по шестиугольным каменным столбикам, как по очень большим ступенькам, создавая феерическое зрелище. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ущелье Дарданеллы
  • Замок принцессы
  • Водопад Неожиданный
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида и спектр хороших эмоций
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
Ехали в середине апреля, когда погода еще не такая однозначная, особенно в горах. Довезли до знаковых мест на пикапе, очень комфортно было на нем ехать. Дмитрий очень интересный собеседник, по
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дороге рассказал очень много о Владивостоке, о еде, об основных локациях, и в целом сложилось впечатление, что очень много знает о городе и где можно закупиться (где можно купить морепродукты, сладости и китайский чай). В ущелье очень красиво было, хоть подъем был и непростой. Но оно того точно стоило! Шли в своем темпе, никуда не торопили, с погодой повезло, было солнце. Треккинговая обувь точно нужна или хотя бы походные ботинки. Водопад на период середины апреля еще был покрыт льдом, но воду было видно. Сходить стоит, чтобы посмотреть на эту красоту!

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