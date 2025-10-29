Остров Аскольд - это место, где дикая природа встречается с историей. Здесь можно увидеть пятнистых оленей, редких морских обитателей и уникальные растения. Атмосферный маяк и остатки военной инфраструктуры расскажут о прошлом острова. Путешествие обещает стать незабываемым благодаря скалистым пейзажам и укромным пляжам.
Остров, единственный в России питомник пятнистых оленей, предлагает возможность наблюдать за дикой природой в её естественной среде
Остров, единственный в России питомник пятнистых оленей, предлагает возможность наблюдать за дикой природой в её естественной среде
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная дикая природа
- 🏝️ Пустынные пляжи
- 🦌 Пятнистые олени
- 🏛️ Исторические объекты
- 🐬 Морские обитатели
- 🌅 Захватывающие пейзажи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения острова Аскольд - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и наблюдения за природой. В это время можно насладиться всеми красотами острова в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы доступ к острову ограничен, но любители зимних пейзажей могут оценить его суровую красоту.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк на мысе Елагина
- Пушечная батарея
- Пост наблюдения
Описание экскурсии
🤞 Посетить остров в форме подковы — это, конечно, на удачу! Ледяной ветер, молочный туман и пронзительное солнце: все оттенки настроения Приморья живут на острове Аскольд.
🚤 Водная прогулка продлится 7 часов. За это время вы сможете:
- встретить пятнистых оленей (если повезёт), ведь остров — единственный в России естественный питомник этих животных;
- понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт);
- найти знаменитый «корень жизни» — женьшень и «живую зарю» — кусты буйно цветущего багульника, соцветия которого меняют цвет от нежно-розового до сиреневого;
- увидеть пушечную батарею, пост наблюдения и маяк на мысе Елагина;
- насладиться пустынными дикими пляжами с чистейшей водой и понежиться на тёплой гальке.
ℹ️ Но остров Аскольд — это не только завораживающая природа. У этого места есть своя история, которую вы услышите. Здесь мыли золото артели, охотились члены императорской семьи, защищали подходы к Владивостоку военные, строили маяки, содержали заключённых, любили, рождались и погибали.
Организационные детали
- До места встречи в г. Фокино вам нужно добраться самостоятельно. Дорога на автомобиле из Владивостока в 1 сторону занимает 1,5 часа.
- За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из Владивостока и обратно для группы до 4 человек — 7000 руб. за группу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Обязательно надевайте удобную обувь, берите с собой воду и еду, купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Фокино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 188 туристов
Привет! Мы предлагаем незабываемые морские прогулки на катере по шикарным местам: о. Путятин, камни Унковского, камень Бакланий, лежбище нерп, кекуры Пять пальцев, бухта Петуха, бухта Слона, о. Аскольд. Будем рады подарить вам море впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в полном восторге от посещения острова. Безумно красивая природа острова, дополненная осенними красками на контрасте
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Отличная экскурсия! Были в июле 2025 г. День прошел очень насыщенно и интересно. К месту встречи мы приехали на арендованном автомобиле, хотя организаторы предлагают трансфер. Прокатились на катере, покормили чаек,
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Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей в их естественной среде обитания, познакомились с историей островов Путятина и Аскольд. Поднялись на
+2
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Ю
Поездка на остров Аскольд оставила очень сильные впечатления — это действительно отличное место для любителей дикой природы. Ландшафты здесь впечатляют: скалистые берега, укромные пляжи с чистейшей водой и ощущение полного
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М
спасибо Павлу и Карине за чудесную экскурсию и незабываемое впечатления. мы увидели и тюленей и нерп. Покормили чаек. прошли вдоль островов Путятин и Аскольд. Высадились на Аскольде. Павел отличный капитан.
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Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
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