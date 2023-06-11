Аскольд — идеальное место как для любителей дикой природы, так и для тех, кому интересны заброшенные объекты, загадочные подземелья. Скалистые пейзажи, укромные пляжи, разнообразные морские обитатели и пятнистые олени, атмосферный маяк, остатки пушечной батареи и другой военной инфраструктуры — мы выстроим маршрут в соответствии с вашим запросом и уровнем физподготовки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Мы заберём вас на авто и за 1,5 часа доедем до города Фокино, где пересядем на катер и начнём наше морское путешествие.

🤞 Посетить остров в форме подковы — это, конечно, на удачу! Ледяной ветер, молочный туман и пронзительное солнце: все оттенки настроения Приморья живут на острове Аскольд.

🚤 Водная прогулка продлится 7 часов. За это время вы сможете:

встретить пятнистых оленей (если повезёт), ведь остров — единственный в России естественный питомник этих животных;

понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт);

найти знаменитый «корень жизни» — женьшень и «живую зарю» — кусты буйно цветущего багульника, соцветия которого меняют цвет от нежно-розового до сиреневого;

увидеть пушечную батарею, пост наблюдения и маяк на мысе Елагина;

забраться в таинственные многоуровневые подземелья (вариант для экстремалов);

насладиться пустынными дикими пляжами с чистейшей водой и понежиться на тёплой гальке.

ℹ️ Но остров Аскольд — это не только завораживающая природа. У этого места есть своя история, которую вы услышите. Здесь мыли золото артели, охотились члены императорской семьи, защищали подходы к Владивостоку военные, строили маяки, содержали заключённых, любили, рождались и погибали.

Организационные детали