Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Аскольд — идеальное место как для любителей дикой природы, так и для тех, кому интересны заброшенные объекты, загадочные подземелья.
Скалистые пейзажи, укромные пляжи, разнообразные морские обитатели и пятнистые олени, атмосферный маяк, остатки пушечной батареи и другой военной инфраструктуры — мы выстроим маршрут в соответствии с вашим запросом и уровнем физподготовки.
Скалистые пейзажи, укромные пляжи, разнообразные морские обитатели и пятнистые олени, атмосферный маяк, остатки пушечной батареи и другой военной инфраструктуры — мы выстроим маршрут в соответствии с вашим запросом и уровнем физподготовки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛣 Мы заберём вас на авто и за 1,5 часа доедем до города Фокино, где пересядем на катер и начнём наше морское путешествие.
🤞 Посетить остров в форме подковы — это, конечно, на удачу! Ледяной ветер, молочный туман и пронзительное солнце: все оттенки настроения Приморья живут на острове Аскольд.
🚤 Водная прогулка продлится 7 часов. За это время вы сможете:
- встретить пятнистых оленей (если повезёт), ведь остров — единственный в России естественный питомник этих животных;
- понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт);
- найти знаменитый «корень жизни» — женьшень и «живую зарю» — кусты буйно цветущего багульника, соцветия которого меняют цвет от нежно-розового до сиреневого;
- увидеть пушечную батарею, пост наблюдения и маяк на мысе Елагина;
- забраться в таинственные многоуровневые подземелья (вариант для экстремалов);
- насладиться пустынными дикими пляжами с чистейшей водой и понежиться на тёплой гальке.
ℹ️ Но остров Аскольд — это не только завораживающая природа. У этого места есть своя история, которую вы услышите. Здесь мыли золото артели, охотились члены императорской семьи, защищали подходы к Владивостоку военные, строили маяки, содержали заключённых, любили, рождались и погибали.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Обязательно надевайте удобную обувь, берите с собой воду и еду, купальные принадлежности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор во Владивостоке
Привет! Мы предлагаем незабываемые морские прогулки на катере по шикарным местам: о. Путятин, камни Унковского, камень Бакланий, лежбище нерп, кекуры Пять пальцев, бухта Петуха, бухта Слона, о. Аскольд. Будем рады подарить вам море впечатлений!
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