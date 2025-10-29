Остров Аскольд - это место, где дикая природа встречается с историей. Здесь можно увидеть пятнистых оленей, редких морских обитателей и уникальные растения. Атмосферный маяк и остатки военной инфраструктуры расскажут о прошлом острова. Путешествие обещает стать незабываемым благодаря скалистым пейзажам и укромным пляжам.



Остров, единственный в России питомник пятнистых оленей, предлагает возможность наблюдать за дикой природой в её естественной среде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения острова Аскольд - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и наблюдения за природой. В это время можно насладиться всеми красотами острова в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы доступ к острову ограничен, но любители зимних пейзажей могут оценить его суровую красоту.

Сейчас август — это идеальное время.