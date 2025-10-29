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Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей

Остров Аскольд приглашает на незабываемую водную прогулку. Вас ждут скалистые пейзажи, дикие пляжи и захватывающая история Приморья
Остров Аскольд - это место, где дикая природа встречается с историей. Здесь можно увидеть пятнистых оленей, редких морских обитателей и уникальные растения. Атмосферный маяк и остатки военной инфраструктуры расскажут о прошлом острова. Путешествие обещает стать незабываемым благодаря скалистым пейзажам и укромным пляжам.

Остров, единственный в России питомник пятнистых оленей, предлагает возможность наблюдать за дикой природой в её естественной среде
5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная дикая природа
  • 🏝️ Пустынные пляжи
  • 🦌 Пятнистые олени
  • 🏛️ Исторические объекты
  • 🐬 Морские обитатели
  • 🌅 Захватывающие пейзажи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения острова Аскольд - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и наблюдения за природой. В это время можно насладиться всеми красотами острова в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы доступ к острову ограничен, но любители зимних пейзажей могут оценить его суровую красоту.
Сейчас август — это идеальное время.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей

Что можно увидеть

  • Маяк на мысе Елагина
  • Пушечная батарея
  • Пост наблюдения

Описание экскурсии

🤞 Посетить остров в форме подковы — это, конечно, на удачу! Ледяной ветер, молочный туман и пронзительное солнце: все оттенки настроения Приморья живут на острове Аскольд.

🚤 Водная прогулка продлится 7 часов. За это время вы сможете:

  • встретить пятнистых оленей (если повезёт), ведь остров — единственный в России естественный питомник этих животных;
  • понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт);
  • найти знаменитый «корень жизни» — женьшень и «живую зарю» — кусты буйно цветущего багульника, соцветия которого меняют цвет от нежно-розового до сиреневого;
  • увидеть пушечную батарею, пост наблюдения и маяк на мысе Елагина;
  • насладиться пустынными дикими пляжами с чистейшей водой и понежиться на тёплой гальке.

ℹ️ Но остров Аскольд — это не только завораживающая природа. У этого места есть своя история, которую вы услышите. Здесь мыли золото артели, охотились члены императорской семьи, защищали подходы к Владивостоку военные, строили маяки, содержали заключённых, любили, рождались и погибали.

Организационные детали

  • До места встречи в г. Фокино вам нужно добраться самостоятельно. Дорога на автомобиле из Владивостока в 1 сторону занимает 1,5 часа.
  • За дополнительную плату мы можем организовать трансфер из Владивостока и обратно для группы до 4 человек — 7000 руб. за группу
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Обязательно надевайте удобную обувь, берите с собой воду и еду, купальные принадлежности

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Фокино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 188 туристов
Привет! Мы предлагаем незабываемые морские прогулки на катере по шикарным местам: о. Путятин, камни Унковского, камень Бакланий, лежбище нерп, кекуры Пять пальцев, бухта Петуха, бухта Слона, о. Аскольд. Будем рады подарить вам море впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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2
1
Сергей
Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в полном восторге от посещения острова. Безумно красивая природа острова, дополненная осенними красками на контрасте
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с синим-синим морем. А сейчас в конце сезона кроме нас на маршруте не было никого. Поэтому полное погружение и ощущение, что находишься на действительно необитаемом острове. Карина провела нас по маршруту, рассказала об истории этого места. За неспешной беседой и спокойной прогулкой время пролетело незаметно. Сам маршрут несложный, ребенок его осилил. В награду привал и пикничок на самой вершине острова с потрясающей панорамой. Отдельное спасибо Евгению за морскую часть экскурсии и возможность увидеть этих милейших обитателей моря. Подошли к ним на катере до расстояния вытянутой руки.

Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в
Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в
Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в
Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в
Хочу поблагодарить команду организаторов - капитана Евгения и гида Карину за просто незабываемый день! Мы в
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Игорь
Отличная экскурсия! Были в июле 2025 г. День прошел очень насыщенно и интересно. К месту встречи мы приехали на арендованном автомобиле, хотя организаторы предлагают трансфер. Прокатились на катере, покормили чаек,
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вблизи посмотрели ларг и сивучей, погуляли по острову Аскольда, искупались в море.
Павел – прекрасный шкипер, с огромным опытом. Несмотря на волны, Павел подводил катер максимально близко к скалам, чтобы мы смогли поближе увидеть сивучей. Было очень здорово!
Наш гид – Радик – очень интересный человек, с непростой судьбой. Прекрасный и знающий рассказчик, очень интересно рассказывал про исторические события края и факты, об известных людях. Не перегружал датами, простыми словами давал интересную информацию. Мы узнали очень много интересного.
Радик очень спокойный и чуткий человек, три часа таскал на шее нашего малыша))).
С командой Павла и Радика мы чувствовали себя в полной безопасности во время всей экскурсии.
Великолепно провели день. Хотя и устали – впечатления останутся незабываемыми! Однозначно рекомендую эту экскурсию и команду.

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Людмила
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей в их естественной среде обитания, познакомились с историей островов Путятина и Аскольд. Поднялись на
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остров Аскольд где познакомились с устройством артиллерийской батареи и увидели старый маяк. Гид Радик очень интересно и много рассказывал, как о морских жителях, о животных и растениях острова Аскольд, так и о военных объектах. Были и просто истории из жизни и исторические факты. Вся информация в доступной и понятной форме.
Дети были в восторге! Сказали, что это была лучшая экскурсия!
Огромное спасибо капитану Павлу и гиду Радику за эту потрясающую экскурсию!!!

Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей+2
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
Экскурсия супер! Во время экскурсии мы прокатились на катере, любовались красивыми пейзажами, увидели ларг и сивучей
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Ю
Поездка на остров Аскольд оставила очень сильные впечатления — это действительно отличное место для любителей дикой природы. Ландшафты здесь впечатляют: скалистые берега, укромные пляжи с чистейшей водой и ощущение полного
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уединения — возможно, потому что был не сезон, но за весь день мы встретили других туристов всего один раз.

Отдельно хочется отметить организацию. Нам заранее предложили немного сдвинуть даты поездки, чтобы попасть в хорошую погоду — и это сработало: несмотря на конец октября, было тепло и солнечно.
Морская часть путешествия получилась особенно интересной. Мы увидели нерп и сивучей, причём сивучи были не в привычном месте, но капитан их всё равно нашёл. Мы наблюдали за ними во время их охоты и вечерней прогулки — очень впечатляющее зрелище, и они, кажется, наблюдали за нами тоже). Сам остров полностью оправдал ожидания: мы его пересекли, увидели маяк и военные сооружения, побывали на диких пляжах.

Отдельное спасибо капитану Павлу за профессионализм — благодаря его опыту мы чувствовали себя спокойно и уверенно. И гиду Карине — за её обаяние и лёгкость, благодаря которой экскурсия прошла на одном дыхании.

В целом это не просто экскурсия, а очень живой и запоминающийся опыт погружения в дальневосточную природу. Однозначно рекомендую!

О нас, было четверо взрослых человека, но думаю даже с младшими школьниками будет очень комфортно.

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М
спасибо Павлу и Карине за чудесную экскурсию и незабываемое впечатления. мы увидели и тюленей и нерп. Покормили чаек. прошли вдоль островов Путятин и Аскольд. Высадились на Аскольде. Павел отличный капитан.
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Очень аккуратно вел. Было комфортно. Нам выдали теплые куртки и жилеты. Карина забрала нас от отеля и привезла обратно. По дороге и во время морской прогулки Карина и Павел дали много познавательной информации. Однозначно рекомендую.

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Илья
Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
Экскурсия понравилась, мы хорошо провели время, спасибо Карине и Павлу за прекрасную организацию.
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