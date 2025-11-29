Доедем прямо к берегу — без пешего маршрута и рюкзаков, на комфортабельном автомобиле. А дальше — белый песок, изумрудная вода, прогулка на сапе и обед на пляже. Вы окажетесь на Приморском Бали, где нет людей и суеты — есть только тишина и единение с природой.

Описание экскурсии

Едем к берегу бухты — без пешей прогулки. По пути осмотрим сопку Сестра — древний риф, возраст которого около 300–350 млн лет. Отсюда открывается отличный вид на город и море.

Прибываем к бухте Ежовая. Здесь — белый песок и прозрачная вода, а возле берега можно наблюдать за мальками.

По умолчанию будет один сап — по очереди вы поплаваете и осмотрите окрестности с воды. Но если не хотите ждать, сообщите заранее — привезём для вас ещё сап за дополнительную плату.

А ещё мы организуем мангал и приготовим свежий обед на берегу.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Владивостока

8:00–8:20 — санитарная остановка в Фокино

10:30 — прибытие в бухту Ежовая

10:30–17:00 — отдых в бухте

16:30–21:00 — обратная дорога

Организационные детали