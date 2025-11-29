Доедем прямо к берегу — без пешего маршрута и рюкзаков, на комфортабельном автомобиле. А дальше — белый песок, изумрудная вода, прогулка на сапе и обед на пляже. Вы окажетесь на Приморском Бали, где нет людей и суеты — есть только тишина и единение с природой.
Описание экскурсии
Едем к берегу бухты — без пешей прогулки. По пути осмотрим сопку Сестра — древний риф, возраст которого около 300–350 млн лет. Отсюда открывается отличный вид на город и море.
Прибываем к бухте Ежовая. Здесь — белый песок и прозрачная вода, а возле берега можно наблюдать за мальками.
По умолчанию будет один сап — по очереди вы поплаваете и осмотрите окрестности с воды. Но если не хотите ждать, сообщите заранее — привезём для вас ещё сап за дополнительную плату.
А ещё мы организуем мангал и приготовим свежий обед на берегу.
Примерный тайминг
- 6:30 — выезд из Владивостока
- 8:00–8:20 — санитарная остановка в Фокино
- 10:30 — прибытие в бухту Ежовая
- 10:30–17:00 — отдых в бухте
- 16:30–21:00 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Delica или Nissan Largo, аренда одного сапа, обед
- Аренда дополнительного сапа только для вас — 2900 ₽ (по желанию)
- С собой берите купальные принадлежности и дополнительную еду, если требуется
- Путешествие подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Луговая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 760 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!
