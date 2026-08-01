Хотите вырваться за пределы города и побыть наедине с морем? Приглашаем в путешествие к ярким бухтам Приморья! Белый песок и прозрачная вода перенесут вас на тропический остров. Вы увидите скалы, кекуры и заброшенный маяк. А тихие берега и свежий воздух подарят передышку в любое время года.

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Описание экскурсии

Ежовая и Спокойная прекрасны круглый год. Зимой море не замерзает и имеет такой же яркий тропический оттенок. Весной склоны сопок раскрашены в розовые и фиолетовые оттенки — у моря зацветает рододендрон. Летом можно погреться на песочке и окунуться. А осень приносит свою тёплую палитру.

Программа поездки

07:00 — выезд из Владивостока. Сбор по маршруту «Луговая — Центр — Гоголя — Заря». Путевая информация, санитарные остановки (платные туалеты — 20 ₽, можно купить воду, чай, перекус). Инструктаж по технике безопасности.

11:00 — начало пешего маршрута. Автобус остаётся на стоянке, ненужные вещи можно оставить внутри. Сначала — спуск к бухте Спокойной: короткая остановка и отдых у воды.

Далее — переход по грунтовой дороге к бухте Ежовой. Если позволит погода, поднимемся на видовую площадку у заброшенного маяка. Оттуда открываются виды на мыс Лисученко, скалы Долины Атлантов и бухты.

Затем — спуск в Ежовую. Здесь вас ждёт белый песок, бирюзовая вода, острые скалы-перья и кекуры — Самурай и Парус. Летом — купаемся и загораем, в другие сезоны — гуляем, наблюдем за природой, отдыхаем на берегу.

Обед на пляже (из ваших продуктов). Возьмите воду, еду, подстилки или плед.

17:00 — подъём к автобусу. Последний участок — затяжной подъём около 15 минут. В жаркий сезон предусмотрено дополнительное время для купания в бухте Спокойной.

18:30–22:30 — выезд и ориентировочное прибытие во Владивосток. Высаживаем путешественников на остановках «Заря — Гоголя — Центр — Луговая».

Кому подойдёт поездка

Маршрут для тех, кто любит много ходить. От автобуса до бухты и обратно (с учётом прогулки на видовую и к маяку) мы пройдём 10 км, суммарный набор высот — 390 метров. Общее время в движении — ориентировочно 2,5 часа. Есть несколько подъёмов и спуск длительностью 10–15 минут каждый.

Организационные детали