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В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока

Преодолеть 10 км по живописным склонам и отдохнуть у моря с видом на кекуры и бирюзовую воду
Хотите вырваться за пределы города и побыть наедине с морем? Приглашаем в путешествие к ярким бухтам Приморья! Белый песок и прозрачная вода перенесут вас на тропический остров. Вы увидите скалы, кекуры и заброшенный маяк. А тихие берега и свежий воздух подарят передышку в любое время года.
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока
В бухты Ежовая и Спокойная из Владивостока

Описание экскурсии

Ежовая и Спокойная прекрасны круглый год. Зимой море не замерзает и имеет такой же яркий тропический оттенок. Весной склоны сопок раскрашены в розовые и фиолетовые оттенки — у моря зацветает рододендрон. Летом можно погреться на песочке и окунуться. А осень приносит свою тёплую палитру.

Программа поездки

07:00 — выезд из Владивостока. Сбор по маршруту «Луговая — Центр — Гоголя — Заря». Путевая информация, санитарные остановки (платные туалеты — 20 ₽, можно купить воду, чай, перекус). Инструктаж по технике безопасности.

11:00 — начало пешего маршрута. Автобус остаётся на стоянке, ненужные вещи можно оставить внутри. Сначала — спуск к бухте Спокойной: короткая остановка и отдых у воды.

Далее — переход по грунтовой дороге к бухте Ежовой. Если позволит погода, поднимемся на видовую площадку у заброшенного маяка. Оттуда открываются виды на мыс Лисученко, скалы Долины Атлантов и бухты.

Затем — спуск в Ежовую. Здесь вас ждёт белый песок, бирюзовая вода, острые скалы-перья и кекуры — Самурай и Парус. Летом — купаемся и загораем, в другие сезоны — гуляем, наблюдем за природой, отдыхаем на берегу.

Обед на пляже (из ваших продуктов). Возьмите воду, еду, подстилки или плед.

17:00 — подъём к автобусу. Последний участок — затяжной подъём около 15 минут. В жаркий сезон предусмотрено дополнительное время для купания в бухте Спокойной.

18:30–22:30 — выезд и ориентировочное прибытие во Владивосток. Высаживаем путешественников на остановках «Заря — Гоголя — Центр — Луговая».

Кому подойдёт поездка

Маршрут для тех, кто любит много ходить. От автобуса до бухты и обратно (с учётом прогулки на видовую и к маяку) мы пройдём 10 км, суммарный набор высот — 390 метров. Общее время в движении — ориентировочно 2,5 часа. Есть несколько подъёмов и спуск длительностью 10–15 минут каждый.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
  • За день мы пройдём около 10 км. Мы посещаем дикие места, где нет инфраструктуры, ходим по необорудованным тропам и порой преодолеваем крутые спуски и подъёмы. Пожалуйста, оценивайте свои силы! Перекус и питьевую воду берите с собой
  • В описании указан приблизительный тайминг, время может корректироваться в зависимости от условий поездки
  • В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды

в субботу в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

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