Описание экскурсии
Ежовая и Спокойная прекрасны круглый год. Зимой море не замерзает и имеет такой же яркий тропический оттенок. Весной склоны сопок раскрашены в розовые и фиолетовые оттенки — у моря зацветает рододендрон. Летом можно погреться на песочке и окунуться. А осень приносит свою тёплую палитру.
Программа поездки
07:00 — выезд из Владивостока. Сбор по маршруту «Луговая — Центр — Гоголя — Заря». Путевая информация, санитарные остановки (платные туалеты — 20 ₽, можно купить воду, чай, перекус). Инструктаж по технике безопасности.
11:00 — начало пешего маршрута. Автобус остаётся на стоянке, ненужные вещи можно оставить внутри. Сначала — спуск к бухте Спокойной: короткая остановка и отдых у воды.
Далее — переход по грунтовой дороге к бухте Ежовой. Если позволит погода, поднимемся на видовую площадку у заброшенного маяка. Оттуда открываются виды на мыс Лисученко, скалы Долины Атлантов и бухты.
Затем — спуск в Ежовую. Здесь вас ждёт белый песок, бирюзовая вода, острые скалы-перья и кекуры — Самурай и Парус. Летом — купаемся и загораем, в другие сезоны — гуляем, наблюдем за природой, отдыхаем на берегу.
Обед на пляже (из ваших продуктов). Возьмите воду, еду, подстилки или плед.
17:00 — подъём к автобусу. Последний участок — затяжной подъём около 15 минут. В жаркий сезон предусмотрено дополнительное время для купания в бухте Спокойной.
18:30–22:30 — выезд и ориентировочное прибытие во Владивосток. Высаживаем путешественников на остановках «Заря — Гоголя — Центр — Луговая».
Кому подойдёт поездка
Маршрут для тех, кто любит много ходить. От автобуса до бухты и обратно (с учётом прогулки на видовую и к маяку) мы пройдём 10 км, суммарный набор высот — 390 метров. Общее время в движении — ориентировочно 2,5 часа. Есть несколько подъёмов и спуск длительностью 10–15 минут каждый.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
- За день мы пройдём около 10 км. Мы посещаем дикие места, где нет инфраструктуры, ходим по необорудованным тропам и порой преодолеваем крутые спуски и подъёмы. Пожалуйста, оценивайте свои силы! Перекус и питьевую воду берите с собой
- В описании указан приблизительный тайминг, время может корректироваться в зависимости от условий поездки
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
в субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽