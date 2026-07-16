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Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты

Встретить закат у Токаревского маяка, увидеть морские ворота города и пройти по бухте Золотой Рог
Приглашаем на вечернюю прогулку по акватории Владивостока.

На быстроходном катере мы пройдём по проливу Босфор Восточный, встретим закат у Токаревского маяка и увидим город, когда зажигаются его огни.

По пути капитан расскажет об истории Владивостока, острове Русском и главных морских символах города.
5
1 отзыв
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты

Описание экскурсии

  • Мы пройдём под мостом на остров Русский и через канал вокруг полуострова Елены
  • Остановимся у Токаревского маяка — одной из главных визитных карточек Владивостока, чтобы полюбоваться закатом и сделать фотографии
  • Затем отправимся в бухту Золотой Рог, где увидим торговый порт, набережную Цесаревича, Морской вокзал, военные корабли и парусные фрегаты

Во время прогулки капитан расскажет, где высадились первые основатели Владивостока, а также поделится интересными фактами об острове Русском, местных мостах, маяках и работе городского порта.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на закрытом быстроходном катере с каютой
  • На борту для каждого пассажира предусмотрены пледы, тёплые шапки и спасательные жилеты
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3950 ₽
Дети до 12 лет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Токаревского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 955 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дмитрий
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
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