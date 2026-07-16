Приглашаем на вечернюю прогулку по акватории Владивостока.
На быстроходном катере мы пройдём по проливу Босфор Восточный, встретим закат у Токаревского маяка и увидим город, когда зажигаются его огни.
По пути капитан расскажет об истории Владивостока, острове Русском и главных морских символах города.
На быстроходном катере мы пройдём по проливу Босфор Восточный, встретим закат у Токаревского маяка и увидим город, когда зажигаются его огни.
По пути капитан расскажет об истории Владивостока, острове Русском и главных морских символах города.
Описание экскурсии
- Мы пройдём под мостом на остров Русский и через канал вокруг полуострова Елены
- Остановимся у Токаревского маяка — одной из главных визитных карточек Владивостока, чтобы полюбоваться закатом и сделать фотографии
- Затем отправимся в бухту Золотой Рог, где увидим торговый порт, набережную Цесаревича, Морской вокзал, военные корабли и парусные фрегаты
Во время прогулки капитан расскажет, где высадились первые основатели Владивостока, а также поделится интересными фактами об острове Русском, местных мостах, маяках и работе городского порта.
Организационные детали
- Прогулка проходит на закрытом быстроходном катере с каютой
- На борту для каждого пассажира предусмотрены пледы, тёплые шапки и спасательные жилеты
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3950 ₽
|Дети до 12 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Токаревского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 955 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень красивая прогулка. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты»
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборМоре, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
В небольшой группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4200 ₽ за человека
Групповая
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
Насладиться романтикой заката, увидеть город с воды и узнать чуть больше о нём
Начало: У станции «Моргородок»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
3500 ₽ за человека
Групповая
В трендеВладивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн
Проводить солнце у маяка Токаревского и встретить ночной город на борту яхты под живую музыку
Начало: На Набережной улице
28 июл в 20:00
29 июл в 20:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:00
от 34 000 ₽ за всё до 8 чел.
3950 ₽ за человека