Тёмное время суток — не повод сидеть дома. Именно вечером Владивосток окрашивается особенными цветами — закатными, тёплыми, романтичными. Плюс включается ночная подсветка и добавляет праздничности. Вы оцените вечерний город, увидите мосты, Токаревский маяк, торговые порты и корабли. А капитан вкратце расскажет обо всех местах.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мост на остров Русский

Полуостров Елены

Токаревский маяк — визитная карточка Владивостока. Сделаем остановку для фотографий на закате

Бухта Золотой Рог. Медленно пройдём мимо торговых портов, набережной Цесаревича и Морского вокзала, где базируются военные корабли и парусные фрегаты

Организационные детали

Прогулка проходит на быстроходном комфортабельном катере. Он оборудован спасательным жилетами, в том числе детскими. Также на борту для вас будет горячий чай/кофе.