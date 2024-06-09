Тёмное время суток — не повод сидеть дома. Именно вечером Владивосток окрашивается особенными цветами — закатными, тёплыми, романтичными. Плюс включается ночная подсветка и добавляет праздничности. Вы оцените вечерний город, увидите мосты, Токаревский маяк, торговые порты и корабли. А капитан вкратце расскажет обо всех местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мост на остров Русский
- Полуостров Елены
- Токаревский маяк — визитная карточка Владивостока. Сделаем остановку для фотографий на закате
- Бухта Золотой Рог. Медленно пройдём мимо торговых портов, набережной Цесаревича и Морского вокзала, где базируются военные корабли и парусные фрегаты
Организационные детали
Прогулка проходит на быстроходном комфортабельном катере. Он оборудован спасательным жилетами, в том числе детскими. Также на борту для вас будет горячий чай/кофе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Катерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор во Владивостоке
Привет всем! Мы официальная туристическая компания во Владивостоке. Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!Задать вопрос
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