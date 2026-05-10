Владивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн

Проводить солнце у маяка Токаревского и встретить ночной город на борту яхты под живую музыку
Сначала перед вами распахнётся Амурский залив и появится маяк Токаревского. Закат в этом месте широкий, роскошный.

Потом яхта разворачивается и заходит в бухту Золотой Рог — и город начинает зажигаться огнями на ваших глазах.

Этот волшебный момент под звуки саксофона вы по желанию дополните напитками из нашего бара или ужином.
Владивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн

Описание экскурсии

  • Маяк Токаревского
  • Золотой мост
  • Полуостров Голдобина
  • Набережная Цесаревича
  • Vladivostok Grand Hotel & SPA
  • Морской вокзал
  • Морской торговый порт
  • Военные корабли у причалов

В пути

  • Вы будете любоваться видами из тёплого салона или с открытой палубы — на борту нет закреплённых за пассажирами мест
  • Слушать музыку в исполнении саксофониста
  • Пить чай или кофе, укутавшись пледом (входит в стоимость)
  • При желании за доплату закажете ужин или напитки

Организационные детали

  • Поездка проходит на яхте на 35 пассажиров с тентом от дождя и тёплым салоном, также есть гальюн
  • Маршрут кольцевой — начало и конец в одной точке
  • Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • Обратите внимание из соображений безопасности в зависимости от метеоусловий капитан может изменить маршрут
  • К причалу нужно прийти за 30 минут до старта

Обратите внимание:

  • На борту запрещена обувь на шпильках
  • Курение — только в строго отведённых местах
  • Дети могут принять участие с 11 лет
  • Домашние животные на борт не допускаются

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Набережной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид во Владивостоке
Я родился на берегу Японского моря, во Владивостоке. Мой путь в дальнее плавание начался в 2015 году в акватории Приморского края. На борту у нас будет отличная команда профессионалов, которая обеспечит
вам комфорт и безопасность на протяжении всей поездки. Кроме того, на судне вы сможете насладиться вкусной морской кухней и погрузиться в атмосферу настоящего морского путешествия. Не упустите шанс окунуться в мир морских приключений и забронируйте свое место на борту уже сейчас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Захотелось встретить закат во время морской прогулки, и это предложение полностью совпало с моим запросом. Выбрала дату тура и поставила бронь. Далее со мной связался менеджер, рассказал все детали поездки,
дал советы по выбору одежды. Честно говоря я переживала, что будет холодно, но судно очень комфортабильное. Есть открытые зоны, а есть полностью закрытые пространства со столиками, которые позволяют полноценно насладиться видами в тепле и без ветра, если вдруг погода начнёт подводить. Кухня - это отдельный восторг! Огромное спасибо организаторам за повара, и его шедевры! Саксофон наполнил вечер романтикой. В перерывах капитан рассказал о Владивостоке и местах которые мы проезжали. Шикарные виды, грандиозные мосты, неповторимый закат и особенное волшебство уютной атмосферы созданое командой "Корсара" - всё это покорило моё сердце и оставило незабываемое впечатление. Спасибо команде за эти классные эмоции!

К
Сегодня, 4 мая 2026.
Я наконец-то выбралась на морскую прогулку.

Погода порадовала, было солнечно, свежий морской воздух прям бодрил.

Очень понравился вид на город с воды. Мосты выглядят мощнее, чем с суши (еще
бы). Прямо ощущается масштаб!!!

Из минусов… их нет!
Константин отлично про все рассказал и показал!
Ну конечно контента наделали на год вперед, все будут завидовать)))

В целом осталось приятное впечатление. Такой формат отдыха точно стоит повторить, особенно в июне, июле!

Черных
Сходил на вечернюю прогулку. Это безоговорочный вау эффект. Мне очень повезло с погодой, был ярчайший закат. Лодка было очень большой, я всю прогулку ходил по лодке, а команда помогала меня
фотать с разных ракурсов). Мало того, на лодке много столов с панорамным видом! внутри оказалось очень тепло!! Я сел за один из таких, когда в городе начало темнеть. Заказал по меню салат с морепродуктами и сет с морепродуктами, а также бокал белого вина. Это было божественно, повар мастер своего дела! Не хуже был и саксофонист, муражки по коже от его игры. Были моменты, когда саксофонист делал небольшой перерыв, и в эту минуту подключался капитан со своими небольшими расказами о городе. Не было ни одной минуты, когда я бы мог сказать, что было скучно и не интересно)
Однозначно всем советую. Это полноценный ресторан на воде, с кучей столиков, диванчиков и фотозон, которые меняются всю прогулку. Так ещё и очень тепло, хотя было 1 мая, а я просто в кофте ходил и было очень комфортно.

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Владивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн»

Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
На катере
2 часа
232 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Лучший выбор
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На косе Токаревского маяка, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
3500 ₽ за человека
Ночные огни Владивостока (в группе)
На автобусе
3 часа
94 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Ночные огни Владивостока (в группе)
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2300 ₽ за человека
Маяки и мосты Владивостока: экскурсия на катере
На катере
3 часа
37 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Маяки и мосты Владивостока: экскурсия на катере
Отправляйтесь в морское путешествие, чтобы увидеть главные достопримечательности Владивостока с воды. Вас ждут маяки, мосты и захватывающие виды
Начало: На Токаревской кошке, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
13 мая в 14:00
4900 ₽ за человека
Точки притяжения Владивостока
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
Токаревский маяк, бухта Стеклянная и мыс Тобизина в одной насыщенной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
