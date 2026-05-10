Сначала перед вами распахнётся Амурский залив и появится маяк Токаревского. Закат в этом месте широкий, роскошный.
Потом яхта разворачивается и заходит в бухту Золотой Рог — и город начинает зажигаться огнями на ваших глазах.
Этот волшебный момент под звуки саксофона вы по желанию дополните напитками из нашего бара или ужином.
Описание экскурсии
- Маяк Токаревского
- Золотой мост
- Полуостров Голдобина
- Набережная Цесаревича
- Vladivostok Grand Hotel & SPA
- Морской вокзал
- Морской торговый порт
- Военные корабли у причалов
В пути
- Вы будете любоваться видами из тёплого салона или с открытой палубы — на борту нет закреплённых за пассажирами мест
- Слушать музыку в исполнении саксофониста
- Пить чай или кофе, укутавшись пледом (входит в стоимость)
- При желании за доплату закажете ужин или напитки
Организационные детали
- Поездка проходит на яхте на 35 пассажиров с тентом от дождя и тёплым салоном, также есть гальюн
- Маршрут кольцевой — начало и конец в одной точке
- Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Обратите внимание из соображений безопасности в зависимости от метеоусловий капитан может изменить маршрут
- К причалу нужно прийти за 30 минут до старта
Обратите внимание:
- На борту запрещена обувь на шпильках
- Курение — только в строго отведённых местах
- Дети могут принять участие с 11 лет
- Домашние животные на борт не допускаются
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Набережной улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид во Владивостоке
Я родился на берегу Японского моря, во Владивостоке. Мой путь в дальнее плавание начался в 2015 году в акватории Приморского края. На борту у нас будет отличная команда профессионалов, которая обеспечит
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Захотелось встретить закат во время морской прогулки, и это предложение полностью совпало с моим запросом. Выбрала дату тура и поставила бронь. Далее со мной связался менеджер, рассказал все детали поездки,
К
Сегодня, 4 мая 2026.
Я наконец-то выбралась на морскую прогулку.
Погода порадовала, было солнечно, свежий морской воздух прям бодрил.
Очень понравился вид на город с воды. Мосты выглядят мощнее, чем с суши (еще
Сходил на вечернюю прогулку. Это безоговорочный вау эффект. Мне очень повезло с погодой, был ярчайший закат. Лодка было очень большой, я всю прогулку ходил по лодке, а команда помогала меня
