фотать с разных ракурсов). Мало того, на лодке много столов с панорамным видом! внутри оказалось очень тепло!! Я сел за один из таких, когда в городе начало темнеть. Заказал по меню салат с морепродуктами и сет с морепродуктами, а также бокал белого вина. Это было божественно, повар мастер своего дела! Не хуже был и саксофонист, муражки по коже от его игры. Были моменты, когда саксофонист делал небольшой перерыв, и в эту минуту подключался капитан со своими небольшими расказами о городе. Не было ни одной минуты, когда я бы мог сказать, что было скучно и не интересно)

Однозначно всем советую. Это полноценный ресторан на воде, с кучей столиков, диванчиков и фотозон, которые меняются всю прогулку. Так ещё и очень тепло, хотя было 1 мая, а я просто в кофте ходил и было очень комфортно.