Представьте, что прошлое — там, за изгибами и поворотами времени, всё ещё существует. Хотите попасть туда? Надевайте наушники и следуйте с нами! В группе до 12 человек вы побываете на исторической экскурсии, где перед вами оживут люди из писем и старинных фотографий и откроются популярные развлечения рубежа 19-го и 20-го вв. Вы познакомитесь с «первым блогером Владивостока», станете частью спиритического сеанса и закружитесь в танце под марш оркестра.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это история о любви к городу гостьи из далёкой Америки, которая в своих письмах на родину описала Владивосток так, что теперь этими письмами восхищаются и дорожат во всём мире. Следуя за рассказчицей — Элеонорой Прей, жившей во Владивостоке с 1894 по 1930 гг., вы сможете представить будни города в самый красивый и драматичный период его истории.

Вы услышите о приключениях предпринимателя Отто Линдгольма и удивительной судьбе одной из богатейших дам Владивостока. Посмотрите на первых женщин города и узнаете, чем отличился фотограф Карл Шульц. Прогуляетесь по скрытому от глаз Содомскому переулку и заглянете в атмосферные дворики Миссионерской.

Организационные детали