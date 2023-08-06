«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого

Увидеть Владивосток начала 20-го века глазами первой светской львицы города

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Представьте, что прошлое — там, за изгибами и поворотами времени, всё ещё существует.

Хотите попасть туда? Надевайте наушники и следуйте с нами! В группе до 12 человек вы побываете на исторической экскурсии, где перед вами оживут люди из писем и старинных фотографий и откроются популярные развлечения рубежа 19-го и 20-го вв.

Вы познакомитесь с «первым блогером Владивостока», станете частью спиритического сеанса и закружитесь в танце под марш оркестра.
«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого
«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого
«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого
«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого
«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого
«Век Элеоноры»: иммерсивная прогулка с призраками прошлого
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это история о любви к городу гостьи из далёкой Америки, которая в своих письмах на родину описала Владивосток так, что теперь этими письмами восхищаются и дорожат во всём мире. Следуя за рассказчицей — Элеонорой Прей, жившей во Владивостоке с 1894 по 1930 гг., вы сможете представить будни города в самый красивый и драматичный период его истории.

Вы услышите о приключениях предпринимателя Отто Линдгольма и удивительной судьбе одной из богатейших дам Владивостока. Посмотрите на первых женщин города и узнаете, чем отличился фотограф Карл Шульц. Прогуляетесь по скрытому от глаз Содомскому переулку и заглянете в атмосферные дворики Миссионерской.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка с театрализованными элементами без дополнительных расходов
  • Прибыть на место встречи необходимо за 10 минут до начала экскурсии, чтобы получить и проверить наушники. Стартуем ровно по времени.

в субботу и воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для пенсионеров
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