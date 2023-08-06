Увидеть Владивосток начала 20-го века глазами первой светской львицы города
Представьте, что прошлое — там, за изгибами и поворотами времени, всё ещё существует.
Хотите попасть туда? Надевайте наушники и следуйте с нами! В группе до 12 человек вы побываете на исторической экскурсии, где перед вами оживут люди из писем и старинных фотографий и откроются популярные развлечения рубежа 19-го и 20-го вв.
Вы познакомитесь с «первым блогером Владивостока», станете частью спиритического сеанса и закружитесь в танце под марш оркестра.
Хотите попасть туда? Надевайте наушники и следуйте с нами! В группе до 12 человек вы побываете на исторической экскурсии, где перед вами оживут люди из писем и старинных фотографий и откроются популярные развлечения рубежа 19-го и 20-го вв.
Вы познакомитесь с «первым блогером Владивостока», станете частью спиритического сеанса и закружитесь в танце под марш оркестра.
Ближайшие даты:
6
авг
авг
20
авг
авг
1
окт
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7
окт
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Это история о любви к городу гостьи из далёкой Америки, которая в своих письмах на родину описала Владивосток так, что теперь этими письмами восхищаются и дорожат во всём мире. Следуя за рассказчицей — Элеонорой Прей, жившей во Владивостоке с 1894 по 1930 гг., вы сможете представить будни города в самый красивый и драматичный период его истории.
Вы услышите о приключениях предпринимателя Отто Линдгольма и удивительной судьбе одной из богатейших дам Владивостока. Посмотрите на первых женщин города и узнаете, чем отличился фотограф Карл Шульц. Прогуляетесь по скрытому от глаз Содомскому переулку и заглянете в атмосферные дворики Миссионерской.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка с театрализованными элементами без дополнительных расходов
- Прибыть на место встречи необходимо за 10 минут до начала экскурсии, чтобы получить и проверить наушники. Стартуем ровно по времени.
в субботу и воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Светланской
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 309 туристов
Мы команда гидов, коренных жителей Владивостока. Нас объединяет увлечение историей и пешим туризмом. Свою первую экскурсию я провела в 2015 году на английском языке. И то, что начиналось как хобби, постепенно выросло в профессиональную деятельность. В 2018-м окончила курсы гидов при музее им. Арсеньева. А в 2019 году получила значок «Приморский барс»: эту награду получают спортивные туристы, покорившие 10 самых высоких вершин Приморского края.
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