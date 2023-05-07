Эмоциональная прогулка по Владивостоку - это и развлечение, и экскурсия. Погрузитесь в историю с наушниками и актером, следуя по улицам города
Эта прогулка во Владивостоке - уникальная возможность узнать город через призму историй его жителей.
Надев наушники, участники перенесутся в прошлое, где их ждет увлекательное путешествие по центральным улицам. Герой из прошлого, читать дальшеуменьшить
дворник Афанасий, станет проводником в мир легенд и тайн.
Маршрут охватывает знаковые места, такие как улицы Светланская и Фокина, а также Корабельную и Спортивную набережные. Прогулка интерактивна: загадывайте желания и пробуйте местные сладости. Это путешествие подходит для всех возрастов, начиная с 6 лет
Лучшее время для участия в иммерсивной прогулке «Городские легенды» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует зеленью и теплом. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные дни. В остальные месяцы, хотя прогулка и возможна, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на общее впечатление от мероприятия.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Светланская
Улица Фокина
Корабельная набережная
Спортивная набережная
Описание экскурсии
Голос Владивостока внутри
Наша машина времени — это беспроводные наушники с объемным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы наденете их и погрузитесь в другую реальность, где существует продуманная атмосфера, где невозможно предугадать, что ждет за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой из прошлого, дворник Афанасий. Он поведет вас по центру своего Владивостока, а вы попутно будете слушать голоса города и открывать его историю.
Познакомиться с Владивостоком поближе
Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных. Перенесетесь во времена до появления города и узнаете о племенах, которые жили на этой земле. Услышите о легендарных строителях Владивостока и поймете, почему встречать Солнце они желали только здесь.
Прогулка наполнена интерактивом: например, вы загадаете желание и попробуете конфеты, ставшие визитной карточкой Владивостока (а почему так — об этом тоже расскажем!).
Организационные детали
Прогулка понравится взрослым и детям от 6 лет
Начало на Корабельной набережной, а окончание на улице Фокина, 1
Прогулка длится 80 минут и полностью пешая. Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь — ведь в каждой прогулке содержится почти половина суточной нормы активности.
Вы будете следовать за героем (актером из нашей команды), также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами
По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1500 ₽
Дети 6-12 лет
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 239 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (тур. премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Владивостока.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ЮРИЙ
Выбрал эту экскурсию, чтобы "убить время" до заселения в гостиницу — остался под впечатлением: отличная идея подачи информации и классный материал для прослушивания. После экскурсии остаётся приятное послевкусие, желание побольше узнать о Владивостоке и гордость за историю нашей страны, такой огромной и разнообразной. Большое спасибо прекрасному администратору Алине за позитивное предисловие и аниматору с метлой за своевременное появление)
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Э
Эка
Очень интересная экскурсия и необычный формат. Походили по маленьким, незаметным для туриста улочкам. Умеренный темп экскурсии дает насладиться окрестностями и не задерживаться долго на одном. Приятно, что не приходится кучковаться, слушая рассказчика. Очень приятная девушка, которая встречала экскурсию-все подробно рассказала, организовала, без суеты. По-возможности посетим ещё подобные экскурсии.
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Наталья
Очень интересный формат экскурсий! Рекомендую👍. Местами было весело, а иногда очень трогательно… Владивосток прекрасен!!!
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С
Сергей
Очень интересный формат проведения экскурсии, сильно впечатлило, рекомендую к посещению. Этот проект в разных городах России, будем искать!
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Алла
Отличное погружение в прожитую жизнь города. Приятный и хорошо поставленный голос в наушниках рассказывает немного по-детски, но всё же удивительные реальные истории жителей города. Группа большая, но люди друг другу не мешают.
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Оксана
Несмотря на ливень в начале экскурсии, все прошло великолепно! Организаторы и дождевики предоставили и вкусным чаем согрели и слушать историю города и бродить по местам его было захватывающе интересно!
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