Лучшее время для участия в иммерсивной прогулке «Городские легенды» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует зеленью и теплом. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные дни. В остальные месяцы, хотя прогулка и возможна, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на общее впечатление от мероприятия.

Эта прогулка во Владивостоке - уникальная возможность узнать город через призму историй его жителей.Надев наушники, участники перенесутся в прошлое, где их ждет увлекательное путешествие по центральным улицам. Герой из прошлого,

дворник Афанасий, станет проводником в мир легенд и тайн. Маршрут охватывает знаковые места, такие как улицы Светланская и Фокина, а также Корабельную и Спортивную набережные. Прогулка интерактивна: загадывайте желания и пробуйте местные сладости. Это путешествие подходит для всех возрастов, начиная с 6 лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Голос Владивостока внутри

Наша машина времени — это беспроводные наушники с объемным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы наденете их и погрузитесь в другую реальность, где существует продуманная атмосфера, где невозможно предугадать, что ждет за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой из прошлого, дворник Афанасий. Он поведет вас по центру своего Владивостока, а вы попутно будете слушать голоса города и открывать его историю.

Познакомиться с Владивостоком поближе

Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных. Перенесетесь во времена до появления города и узнаете о племенах, которые жили на этой земле. Услышите о легендарных строителях Владивостока и поймете, почему встречать Солнце они желали только здесь.

Прогулка наполнена интерактивом: например, вы загадаете желание и попробуете конфеты, ставшие визитной карточкой Владивостока (а почему так — об этом тоже расскажем!).

Организационные детали