5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать во Владивосток — город, где встречаются Европа и Азия.
Вы увидите полуостров Шкота и Токаревский маяк, полюбуетесь видами с самой известной в городе смотровой, послушаете истории о флоте, мостах и людях, что сделали это место таким, каким мы его знаем сегодня.
Вы увидите полуостров Шкота и Токаревский маяк, полюбуетесь видами с самой известной в городе смотровой, послушаете истории о флоте, мостах и людях, что сделали это место таким, каким мы его знаем сегодня.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- полуостров Шкота, который местные называют Эгершельдом.
- Токаревский маяк и Токаревскую кошку.
- центр города, где находятся объекты Тихоокеанского флота.
- смотровую площадку «Орлиная сопка», с который открываются панорамы на мосты Золотой и Русский, бухты Золотой Рог и Босфор Восточный.
И узнаете:
- какие важные этапы развития прошёл Владивосток и что значит его название.
- за что мост Русский попал в Книгу рекордов Гиннеса.
- какой след в истории портового города оставили предприниматели Кунст, Альберс и Даттан.
- как появились Транссибирская железнодорожная магистраль и флот.
- какие легенды и байки окутывают строительство мостов и других объектов.
Организационные детали
- Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
- Едем на комфортабельном легковом авто.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В галерее использованы фото из архивов Дмитрия Заковоротного и Катерины Шелеповой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 11 часов
Провели экскурсии для 3732 туристов
Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов. С радостью покажем вам красоты Приморского края — это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Елене! Было Интересно так, что как хорошем фильме - не хотелось чтобы поездка заканчивалась! Всем рекомендую такое знакомство с городом. Елена эрудированна и с ней приятно было кататься по Владивостоку и слушать про историю и сегодняшнюю жизнь города.
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I would like to express my high satisfaction with the female tour guide who accompanied me yesterday. She provided an exceptional experience with her excellent command of English and additional
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В
Посетили обзорную экскурсию по Владивостоку с Александрой. Все было замечательно! Александре удалось влюбить нас в этот город! Экскурсия прекрасно построена, вы увидите основные достопримечательности города. Сама Александра крайне обаятельный и
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А
Мы впервые посетили город Владивосток и его история, территории и самые сказочные места нам были неизвестны. Так появилась мысль воспользоваться услугами экскурсовода и мы обратились к Александре.
За время экскурсии мы
За время экскурсии мы
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М
Александра была нашим первым экскурсоводом во Владивостоке. Именно она, человек, влюбленный в свой город, познакомила нас с этим удивительным городом. Экскурсия была запланирована как обзорная, именно такой она и была.
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Г
Хочу выразить огромную благодарность гиду Ольге за экскурсию по городу. Ольга учла все наши пожелания! Спасибо тысячу раз за гостеприимство во Владивостоке!
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