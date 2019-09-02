5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Во время экскурсии я расскажу о самых важных этапах в истории города, о том, что значит его название, о территории, которую он занимает, о морском порте, Транссибирской железнодорожной магистрали и о флоте, с которыми тесно связана история Владивостока. Вы узнаете, какой след в развитии портового города оставили известные предприниматели своего времени Кунст, Альберс и Даттен.

Я расскажу о знаменитых и уникальных объектах города, например, о старейшем маяке Владивостока и Токаревской кошке. Вас ждет множество легенд не только об историческом прошлом Владивостока, но и современные байки о строительстве мостов и объектов, которые появились после САММИТа 2012 года.

Маршрут