5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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приятный собеседник. 4 часа пролетели незаметно. Мы были на экскурсии с дочкой 9 лет и что приятно экскурсия была построена так, что и девочке было интересно. Как и с нами Александра с ней также общалась и обращала на неё внимание. Отдельное спасибо за то, что после экскурсии мы несколько раз обращались к Александре за советами касательно нашего пребывания во Владивостоке и всегда оперативно получали от неё информацию. Очень рекомендую посмотреть город с Александрой!!!