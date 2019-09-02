5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке

Александра
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Александра – представитель гидов
Город-порт Владивосток объединяет в себе европейскую культуру и азиатскую мудрость.

Вы сами прочувствуете это во время обзорной авто-экскурсии, посетив главные достопримечательности города и открыв для себя его историю, которая тесно связана с Дальним Востоком, флотом и самой длинной железной дорогой.
6600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость

Программа

Во время экскурсии я расскажу о самых важных этапах в истории города, о том, что значит его название, о территории, которую он занимает, о морском порте, Транссибирской железнодорожной магистрали и о флоте, с которыми тесно связана история Владивостока. Вы узнаете, какой след в развитии портового города оставили известные предприниматели своего времени Кунст, Альберс и Даттен.

Я расскажу о знаменитых и уникальных объектах города, например, о старейшем маяке Владивостока и Токаревской кошке. Вас ждет множество легенд не только об историческом прошлом Владивостока, но и современные байки о строительстве мостов и объектов, которые появились после САММИТа 2012 года.

Маршрут

  • Полуостров Шкота — местные жители называют его Эгершельд, в честь исследователя Приморского края
  • Токаревский маяк
  • Центр города, где вы познакомитесь с объектами Тихоокеанского флота и узнаете их историю.
  • Самая известная обзорная площадка «Орлиная сопка», откуда видны прекрасные мосты Владивостока: Золотой и Русский. Я расскажу, как строился вантовый гигант — Русский мост и почему он попал в Книгу рекордов Гиннеса. А также вас ждет потрясающий вид на бухты Золотой рог и Босфор Восточный.

Организационные детали

Если группа до 4 человек, я с удовольствием провезу вас на своей машине. Расходы на транспорт при количестве участников больше 4-х оплачиваются дополнительно: примерно от 500 руб. до 3000 руб. в зависимости от численности группы.

Фото из архива Дмитрия Заковоротного и Катерины Шелеповой.

Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость
Европейская культура и азиатская мудрость

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Здравствуйте! Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов и радостью покажу вам красоты Приморского края. Ведь это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки и заповедники, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край, где я живу и работаю.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 сентября 2019
Владивосток! Я влюбилась в этот город! Александра с такой любовью и нежностью рассказывала о городе, что не влюбиться не возможно! Нам показали величие мегаполиса, Великую историю и как это совмещается. Показали город с высоты птичьего полета, другие интересные места. Рекомендую всем! Александру благодарю за отличную экскурсию!
11 августа 2019
Александра была нашим первым экскурсоводом во Владивостоке. Именно она, человек, влюбленный в свой город, познакомила нас с этим удивительным городом. Экскурсия была запланирована как обзорная, именно такой она и была. Нас провели по центру города, нас повозили по сопкам и мостам, нам рассказали, что посмотреть и где побывать, а где перекусить и что купить. Нас сразу влюбили во Владивосток, показав его уникальность. Он не похож на другие города нашей страны:европейский город с азиатской изюминкой.
Александра, большое спасибо за ваше внимание.
22 сентября 2017
Добрый день! Я заказала экс-сию заранее. В назначеное время явилась, а меня не ждали. Сломалась машина. Меня забыли поставить в известность. Пока я сама не стала выяснять. Перенесли экс.на два часа. Я заказывала экс у Елены, пришел Виталий Анатольевич, меня опять же забыли предупредить, что он будет в форме казака. (А если я против ходить с ряженым по городу?). Полтара часа экскур-вод водил меня по одной улице, где по программе мы д.б ходить полчаса. Затем быстренько завезли на смотровую площадку и проехали 2 моста. Вот и весь Владивосток!
5 октября 2016
Отличная вводная экскурсия для тех, кто не знаком с городом и только приехал. Ко всему прочему нам очень повезло с погодой, а под ярким солнцем город еще красивее)) А завершали мы свое недельное пребывание двухчасовой прогулкой на катере по акватории с заходом под всем новые мосты, - в комплекте двух этих экскурсий вполне хватит, чтобы паззл полностью сложился ))
15 июня 2016
Экскурсия произвела неизгладимое восторженное впечатление,очень радушные экскурсоводы,теплый прием за 10 тыс км от дома,интересная насыщенная историческая информация, время у меня было ограничено,но показали большую часть достопримечательностей, исторических мест,смотровых площадок. Спасибо огромное организаторам и гидам. Появилось желание посетить дальний восток с подробным экскурсом. И отдельный плюс - быстро и четко организационные момента на подготовительном этапе. Спасибо

Александра проводит ещё 1 экскурсию

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