1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Легко и весело изучить Владивосток в деталях и неожиданных ракурсах
Начало: У Николаевских триумфальных ворот
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
- ААлександра27 мая 2024Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
- ССветлана23 мая 2024Спасибо Дмитрию за замечательную экскурсию, все было интересно, очень понравилось
- ВВалентина11 мая 2024Впервые были во Владивостоке. С экскурсоводом Лидией прогулялись по исторической части. Сами бы ни когда не зашли в дворики в
- ММария11 мая 2024Экскурсия очень познавательная. История Владивостока показана через призму человеческих судеб. Группа небольшая, маршрут удобный.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Отличный выбор для знакомства с городом!
- ТТатьяна10 мая 2024Хорошая экскурсия,
- ЕЕкатерина6 мая 2024Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))
- ММарина3 мая 2024Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий интересно преподносит информацию о
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Николаевские триумфальные ворота»
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