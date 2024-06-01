Николаевские триумфальные ворота – экскурсии во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «Николаевские триумфальные ворота» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Городские легенды Владивостока
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
65 отзывов
Городские легенды Владивостока
Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города
Начало: На ж/д станции Владивостока
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00
18 июня в 15:00
21 июня в 15:00
1 600 за человека
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Владивосток: жизнь на краю света и истории первых поселенцев
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока, где каждый уголок расскажет свою историю о первопроходцах и культурном наследии
Начало: Кофейня «Кафема» на Светланской, 17
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Мистический Владивосток
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
141 отзыв
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500 за человека
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Легко и весело изучить Владивосток в деталях и неожиданных ракурсах
Начало: У Николаевских триумфальных ворот
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Городские легенды Владивостока
    Было очень интересно и познавательно, сложилось представление об истории города и его жителей. Спасибо, Елена!
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Меня зовут Саша, мы с коллегой были во Владивостоке и решили на выходных сходить на какую-нибудь экскурсию. Мой коллега достаточно
    читать дальше

    консервативен, а я чуть более панк, я постаралась выбрать что-то подходящее для нас двоих, чтобы не на весь день и чтобы фокус был больше на истории города: мы путешествуем по работе и самого города не знаем и не видим. Скажу про свои ощущения: все желаемое исполнилось, Лидия рассказала про самые истоки, саму историю основания Владивостока, про первых жителей. Мне было очень интересно и я хочу знакомиться с этим городом дальше. В будущем я обязательно обращусь к Лидии за продолжением.

  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Владивосток - русский Сан-Франциско
    Спасибо Дмитрию за замечательную экскурсию, все было интересно, очень понравилось
  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    Впервые были во Владивостоке. С экскурсоводом Лидией прогулялись по исторической части. Сами бы ни когда не зашли в дворики в
    читать дальше

    которые нас Лидия заводила, а даже если бы и оказались, ничего бы не поняли. Экскурсия очень понравилась! Не заезженный текст, где нельзя вставить вопрос, такой формат диалога (вопрос/ответ). Были с детьми, им тоже было уделено внимание. Даже спустя время, как вернулись домой, дети задают по экскурсии вопросы. Рекомендуем!

  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Городские легенды Владивостока
    Экскурсия очень познавательная. История Владивостока показана через призму человеческих судеб. Группа небольшая, маршрут удобный.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Город у Тихого океана
    Отличный выбор для знакомства с городом!
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Хорошая экскурсия,
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Город у Тихого океана
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))
  • М
    Марина
    3 мая 2024
    Владивосток - русский Сан-Франциско
    Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий интересно преподносит информацию о
    читать дальше

    Владивостоке, его окрестностях, затрагивая исторические факты. Рекомендую гида и эту экскурсию как первое знакомство с городом. Возможно, этого будет достаточно, так как откроет для вас самые значимые точки Владивостока (смотровые, достопримечательности).

    Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, ДмитрийЗаказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, ДмитрийЗаказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, ДмитрийЗаказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, ДмитрийЗаказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, ДмитрийЗаказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Николаевские триумфальные ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Город у Тихого океана
  2. Владивосток - русский Сан-Франциско
  3. Городские легенды Владивостока
  4. Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
  5. Мистический Владивосток
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Николаевские триумфальные ворота" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 530 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Николаевские триумфальные ворота», 530 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам