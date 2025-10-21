Ущелье Дарданеллы — одна из топовых локаций Приморья. С его высоты открываются потрясающие виды! А ещё тут протекает большая и красивая река — Тигровая.
Вы погуляете по лесу, подниметесь на деревянный мост над огромным обрывом и поразитесь величию природы. А я расскажу, как появилось ущелье и какие легенды его окружают.
Вы погуляете по лесу, подниметесь на деревянный мост над огромным обрывом и поразитесь величию природы. А я расскажу, как появилось ущелье и какие легенды его окружают.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога до ущелья из Владивостока займёт 2-2,5 часа. По пути сделаем остановку, чтобы размяться и полюбоваться пейзажами. А потом:
- Прогуляемся по живописному лесу вдоль горной реки и насладимся умиротворением вдали от суеты большого города
- Поднимемся к скале «Замок принцессы», где находится знаменитый деревянный мостик. Любители экстрима используют его для роуп-джампинга, а мы можем полюбоваться окрестностями с высоты 90 метров
- Посетим вершину «Коготь Бабы Яги». Говорят, что здесь жила злая волшебница, которая остановила время в проливе
- По желанию пообедаем в туристическом доме «Кафе у ущелья Дарданеллы»
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- Путешествие будет интересно взрослым и детям от 7 лет
- Пешая прогулка — до 3 км, уровень сложности — средний
- Поездка с питомцами обсуждается в индивидуально
в субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владивостоке
Добрый день! Меня зовут Анастасия Пятница. 5 лет я живу в сфере туризма, 4 года из них работаю гидом-экскурсоводом по Приморскому краю и не только. Имею диплом об окончании НИИДПОЗадать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 8 чел.
Загадочный квартал: тайны Миллионки
Прогулка по историческому китайскому кварталу Владивостока, где сохранилась уникальная атмосфера. Откройте для себя Миллионку и её секреты
Начало: На улице Светланской
21 окт в 12:00
22 окт в 12:00
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
23 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неожиданное Приморье: к водопаду и ущелью
Откройте для себя Приморье: водопад Неожиданный, ущелье Дарданеллы и скала «Замок принцессы» подарят незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 11:00
19 окт в 08:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.