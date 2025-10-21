Анастасия — ваш гид во Владивостоке

читать дальше по специальности «Гид-экскурсовод», а также «Культуролог-аниматор. Разработка и реализация досуговых программ для детей и взрослых». С радостью организую для вас и ваших близких экскурсии в родном Приморском крае! У нас вы встретите всё — от бескрайнего моря до глубокой тайги и необитаемых островов.

Добрый день! Меня зовут Анастасия Пятница. 5 лет я живу в сфере туризма, 4 года из них работаю гидом-экскурсоводом по Приморскому краю и не только. Имею диплом об окончании НИИДПО