читать дальше был готов к маршруту в любую погоду и мы были вознаграждены: как только мы ступили на тропу к "Замку Принцессы", дождь прекратился и начался снова только когда мы уже восхитились водопадом и возвращались к машине.

На маршруте будьте готовы преодолевать курумник (недолго, но активно) и вообще лазить по камням.

Природа в ущелье Дарданеллы очень красивая и виды открываются завораживающие.

Большое спасибо Роману за то, что не испугался непогоды и не отменил тур: тут сейчас пошли дожди и я столкнулась с отменой нескольких экскурсий, что было очень обидно. Но Роман