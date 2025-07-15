Приморье удивляет своими контрастами: от диких лесов до скальных ущелий с мощными водопадами.
Путешествие на Шкотовское плато включает прогулку по живописным тропам, осмотр водопада Неожиданный и ущелья Дарданеллы.
Пейзажи поражают в любое время года: осенью леса горят золотом, зимой водопад превращается в ледяную скульптуру, а весной и летом полноводный поток впечатляет своей мощью. Новички справятся с маршрутом, который предлагает лёгкие физические нагрузки
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 🏞 Водопад Неожиданный и его сезонные изменения
- 🗺 Прогулка по живописным тропам
- 📚 Интересные истории и легенды
- 📸 Отличные возможности для фотографий
- 🌳 Возможность почувствовать себя покорителем тайги
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Водопад Неожиданный
- Ущелье Дарданеллы
- Скала «Замок принцессы»
Описание экскурсии
- Водопад Неожиданный — природное чудо, меняющее облик в зависимости от сезона (время на осмотр — 1 час)
- Переезд 50 км (время в пути — 1 час)
- Ущелье Дарданеллы — впечатляющий скальный комплекс, окружённый вековыми лесами (время на осмотр — 1 час)
- Переезд 40 км (время в пути — 1 час)
- Скала «Замок принцессы» — смотровая точка с панорамным видом на ущелье (время на осмотр — 1 час)
Этот маршрут подарит незабываемые эмоции в любое время года:
- Осенью лес вспыхивает всеми оттенками золота и багрянца
- Зимой водопад застывает в ледяной скульптуре, создавая потрясающие кадры
- Весной и летом он особенно впечатляет — полноводный, мощный, особенно после снеготаяния и тайфунов
Что обсудим по пути
- Почему наш край так живописен и чем он уникален
- Истории и легенды, связанные с названиями природных объектов
- Когда эти места были признаны природным наследием
Организационные детали
- Расстояние от Владивостока до первой локации — 140 км
- Пеший маршрут хоть и простой, но небольшие нагрузки (набор высоты в течение 20 минут, передвижение по большим камням) присутствуют
- Большее количество участников обговаривается индивидуально
- Если погода внесёт свои коррективы и отдельные локации будут недоступны, можно дополнить маршрут посещением знаменитого Приморского сафари-парка
- Перекус лучше всего взять с собой, на маршруте практически нет точек общепита
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 19 туристов
Я Роман. С 2014 года занимаюсь тем, что показываю людям красивые природные локации, которые когда-то меня впечатлили и очень нравятся сейчас. Путешествую с 10 лет по России и немного по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Анна
15 июл 2025
Большое спасибо Роману за то, что не испугался непогоды и не отменил тур: тут сейчас пошли дожди и я столкнулась с отменой нескольких экскурсий, что было очень обидно. Но Роман
