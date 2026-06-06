На быстроходной лодке мы сможем охватить максимум локаций и провести время с пользой.
Остров Паппенберга, маяк Токаревского, бухты Рында, Воевода и Боярин — с нами вы увидите самые известные достопримечательности острова Русский всего за 4 часа.
Остров Паппенберга, маяк Токаревского, бухты Рында, Воевода и Боярин — с нами вы увидите самые известные достопримечательности острова Русский всего за 4 часа.
Описание экскурсии
- Бухта Новик. Мы стартуем в спокойной бухте и отправимся к маяку Токаревского, попутно остановившись и высадившись на живописный о. Паппенберга
- Маяк Токаревского. Пройдя между островами Елены и Русский через канал, мы подойдём к маяку, который манит всех гостей Владивостока. Полюбуемся им с моря, а заодно посмотрим на акваторию пролива Босфор Восточный
- Остров Уши, бухты Рында, Воевода, Боярин. Рассмотрим их с воды и по желанию высадимся и искупаемся в бухте Боярин
По пути мы расскажем вам о Владивостоке, особенностях прилегающих акваторий, заливов и подводного мира.
Организационные детали
- Подходит участникам с 16 лет
- Путешествие состоится только в хорошую погоду. Возможно изменение продолжительности и программы (с соразмерным уменьшением цены) в случае резкого изменения погодных условий
- Можете взять на борт свои напитки и еду
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 112 туристов
Я местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из Южной Кореи и Китая
Входит в следующие категории Владивостока
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