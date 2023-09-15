Вокруг острова Русский - на скоростном катере

Наслаждаться морскими видами целых 5 часов

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Прямо рядом с городом раскинулись удивительные по красоте места. Удобнее всего до них добираться по воде, а до некоторых точек по-другому и не получится.

Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская прогулка
Благодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км². Вы увидите 3 романтичных маяка, 2 парящих над водой вантовых моста, побережье острова с его бухтами и мысами. Насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы и, быть может, встретите морских животных. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.

Маршрут поездки

  • Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров
  • Пролив Босфор Восточный
  • Мост Русский
  • Мыс Басаргина с одноимённым маяком
  • Остров и маяк Скрыплёва
  • Мыс Вятлина
  • Мыс Тобизина
  • Остров Шкота
  • Остров Лаврова
  • Пролив Старка
  • Бухта Боярин
  • Бухта Воевода с огородами марикультуры
  • Бухта Рында, где находится популярное кафе «Штурвал» со свежими морепродуктами
  • Остров Уши
  • Бухта Новик, остров Папенберг
  • Остров Елены
  • Токаревский маяк
  • Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост
  • Набережная Цесаревича
  • Возврат в бухту Улисс

📸 + 🦐 + 🏊 По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.

Организационные детали

  • Это видовая поездка на скоростном катере без обязательных дополнительных расходов
  • На борту катера есть столик, скамейки, диваны и уборная внутри

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Катерная 6В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Токаревский маяк
Природа
Природа и пейзажи
на Остров Шкота
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