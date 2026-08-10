Прямо рядом с городом раскинулись удивительные по красоте места. Удобнее всего до них добираться по воде, а до некоторых точек по-другому и не получится. Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морская прогулка

Благодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км². Вы увидите 3 романтичных маяка, 2 парящих над водой вантовых моста, побережье острова с его бухтами и мысами. Насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы и, быть может, встретите морских животных. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.

Маршрут поездки

Бухта Новик

Остров Папенберг

Пролив Босфор Восточный

Остров Елены

Токаревский маяк

Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база Тихоокеанского флота

Мост через бухту Золотой Рог

Набережная Цесаревича

Мост на остров Русский

Мыс Басаргина с одноимённым маяком

Остров и маяк Скрыплёва

Мыс Вятлина

Мыс Тобизина

Остров Шкота

Остров Лаврова

Полуостров Кондратенко

Пролив Старка

Бухта Боярин

Бухта Воевода

Бухта Рында, где находится популярное кафе «Штурвал» со свежими морепродуктами

Остров Уши

Возвращение в Бухту Новик

По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.

Организационные детали