Прямо рядом с городом раскинулись удивительные по красоте места. Удобнее всего до них добираться по воде, а до некоторых точек по-другому и не получится.
Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.
Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.
Описание экскурсии
Морская прогулка
Благодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км². Вы увидите 3 романтичных маяка, 2 парящих над водой вантовых моста, побережье острова с его бухтами и мысами. Насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы и, быть может, встретите морских животных. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.
Маршрут поездки
- Бухта Новик
- Остров Папенберг
- Пролив Босфор Восточный
- Остров Елены
- Токаревский маяк
- Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база Тихоокеанского флота
- Мост через бухту Золотой Рог
- Набережная Цесаревича
- Мост на остров Русский
- Мыс Басаргина с одноимённым маяком
- Остров и маяк Скрыплёва
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
- Остров Шкота
- Остров Лаврова
- Полуостров Кондратенко
- Пролив Старка
- Бухта Боярин
- Бухта Воевода
- Бухта Рында, где находится популярное кафе «Штурвал» со свежими морепродуктами
- Остров Уши
- Возвращение в Бухту Новик
По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.
Организационные детали
- Это видовая поездка на скоростном катере без обязательных дополнительных расходов
- На борту катера есть столик, скамейки, диваны и уборная внутри
- На борт не допускаются лица в состоянии опьянения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
О. Русский поселок канал 30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1471 туриста
Привет! Меня зовут Юрий, я родился и живу во Владивостоке. Люблю свой город, особенно море и острова. У меня свой скоростной катер вместимостью до 10 человек. Есть лицензия на перевозку,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия. очень интересная и познавательная. Юрий очень много знает - рекомендация от нашей семьи
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Лучший способ посмотреть остров. Отличные виды и интересная экскурсия.
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П
Всем рекомендую отправиться в небольшое морское путешествие вместе с Юрием. Это прекрасный человек, моряк и рассказчик. С ним очень интересно, он всегда готов помочь. В общем, очень рекомендую!
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В
Нам очень понравилась экскурсия с Юрием на катере. Великолепные виды. Жаль, что время пролетает быстро.
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И
Спасибо Юрию за интересную и насыщенную положительными эмоциями экскурсию!
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