Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Прямо рядом с городом раскинулись удивительные по красоте места. Удобнее всего до них добираться по воде, а до некоторых точек по-другому и не получится.
Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.
Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🚤 Морская прогулка
Благодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км². Вы увидите 3 романтичных маяка, 2 парящих над водой вантовых моста, побережье острова с его бухтами и мысами. Насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы и, быть может, встретите морских животных. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.
Маршрут поездки
- Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров
- Пролив Босфор Восточный
- Мост Русский
- Мыс Басаргина с одноимённым маяком
- Остров и маяк Скрыплёва
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
- Остров Шкота
- Остров Лаврова
- Пролив Старка
- Бухта Боярин
- Бухта Воевода с огородами марикультуры
- Бухта Рында, где находится популярное кафе «Штурвал» со свежими морепродуктами
- Остров Уши
- Бухта Новик, остров Папенберг
- Остров Елены
- Токаревский маяк
- Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост
- Набережная Цесаревича
- Возврат в бухту Улисс
📸 + 🦐 + 🏊 По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.
Организационные детали
- Это видовая поездка на скоростном катере без обязательных дополнительных расходов
- На борту катера есть столик, скамейки, диваны и уборная внутри
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Катерная 6В
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 430 туристов
Привет! Меня зовут Юрий, я родился и живу во Владивостоке. Люблю свой город, особенно море и острова. У меня свой скоростной катер вместимостью до 10 человек. Покажу вам всю красоту островов залива Пера Великого, где мы можем встретить морских животных: нерп, сивучей, белух, реже — серого кита, косаток и дельфинов. А также много разнообразных морских птиц. У меня для вас есть разные программы от трёх часов, пишите!
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