Прямо рядом с городом раскинулись удивительные по красоте места. Удобнее всего до них добираться по воде, а до некоторых точек по-другому и не получится. Я приглашаю вас в морское путешествие на катере вокруг острова Русский, чтобы увидеть 3 маяка, 3 живописных мыса, множество бухт и небольших островов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская прогулка

Благодаря скоростному катеру мы успеем целиком обойти остров Русский, площадь которого — без малого 100 км². Вы увидите 3 романтичных маяка, 2 парящих над водой вантовых моста, побережье острова с его бухтами и мысами. Насладитесь шумом волн, разбивающихся об отвесные скалы и, быть может, встретите морских животных. А я как местный житель поделюсь с вами любопытными фактами и легендами.

Маршрут поездки

Бухта Улисс и база подводных лодок и ракетных катеров

Пролив Босфор Восточный

Мост Русский

Мыс Басаргина с одноимённым маяком

Остров и маяк Скрыплёва

Мыс Вятлина

Мыс Тобизина

Остров Шкота

Остров Лаврова

Пролив Старка

Бухта Боярин

Бухта Воевода с огородами марикультуры

Бухта Рында, где находится популярное кафе «Штурвал» со свежими морепродуктами

Остров Уши

Бухта Новик, остров Папенберг

Остров Елены

Токаревский маяк

Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база ВМФ Тихоокеанского флота, Золотой мост

Набережная Цесаревича

Возврат в бухту Улисс

📸 + 🦐 + 🏊 По пути мы будем делать паузы для фото, при желании остановимся на пикник в красивом месте. За дополнительную плату я закажу для вас свежие морепродукты: гребешки, крабы, креветки. В хорошую погоду вы также можете искупаться.

Организационные детали