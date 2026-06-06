Это идеальный формат для первого знакомства с сапсёрфингом. После короткого инструктажа мы выйдем на воду и отправимся к живописным морским бухтам, затонувшим кораблям, необитаемому острову Папенберга, отвесным скалам и прозрачным водам Японского моря. Маршрут подбирается с учётом погоды и уровня подготовки участников, чтобы прогулка была максимально комфортной и безопасной.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подготовка к маршруту

Перед выходом на воду вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и управлению доской. Узнаете, как правильно держать весло, сохранять баланс и уверенно передвигаться по воде.

Бухта Труда и остров Папенберга

Одна из самых спокойных акваторий острова Русский. Здесь мы увидим остатки затонувших кораблей под прозрачной водой, высадимся на необитаемом острове Папенберга и полюбуемся видами на бухту Новик и остров Русский.

Бухта Парис и Приморский океанариум

Маршрут проходит вдоль живописных скал и прозрачных вод бухты Парис. Вы увидите морское дно с морскими звёздами и ежами, нависающие над берегом деревья и Приморский океанариум со стороны моря.

Бухта Аякс и Русский мост

При северных и западных ветрах отправимся в бухту Аякс. Здесь маршрут проходит вдоль рифов, отмелей и скалистого побережья. Финальной точкой станет Русский мост — одна из главных достопримечательностей Владивостока и отличная локация для фотографий.

Организационные детали