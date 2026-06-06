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Сап-прогулка на острове Русский: первый выход на воду

Научиться уверенно стоять на доске и исследовать живописные бухты
Это идеальный формат для первого знакомства с сапсёрфингом.

После короткого инструктажа мы выйдем на воду и отправимся к живописным морским бухтам, затонувшим кораблям, необитаемому острову Папенберга, отвесным скалам и прозрачным водам Японского моря.

Маршрут подбирается с учётом погоды и уровня подготовки участников, чтобы прогулка была максимально комфортной и безопасной.
Сап-прогулка на острове Русский: первый выход на воду
Сап-прогулка на острове Русский: первый выход на воду
Сап-прогулка на острове Русский: первый выход на воду

Описание экскурсии

Подготовка к маршруту

Перед выходом на воду вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и управлению доской. Узнаете, как правильно держать весло, сохранять баланс и уверенно передвигаться по воде.

Бухта Труда и остров Папенберга

Одна из самых спокойных акваторий острова Русский. Здесь мы увидим остатки затонувших кораблей под прозрачной водой, высадимся на необитаемом острове Папенберга и полюбуемся видами на бухту Новик и остров Русский.

Бухта Парис и Приморский океанариум

Маршрут проходит вдоль живописных скал и прозрачных вод бухты Парис. Вы увидите морское дно с морскими звёздами и ежами, нависающие над берегом деревья и Приморский океанариум со стороны моря.

Бухта Аякс и Русский мост

При северных и западных ветрах отправимся в бухту Аякс. Здесь маршрут проходит вдоль рифов, отмелей и скалистого побережья. Финальной точкой станет Русский мост — одна из главных достопримечательностей Владивостока и отличная локация для фотографий.

Организационные детали

  • Прогулки проходят в основном утром, в это время ветер слабее. Иногда можно согласовать другое время
  • Все локации расположены в 20–40 минутах езды от центра Владивостока. До места прогулки вам необходимо добраться самостоятельно на такси или автобусе
  • Самое главное — ваша безопасность. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена в другую бухту, на другое время или день
  • Дети до 10 лет могут быть на одной сап-доске вместе со взрослым без дополнительной оплаты
  • Участникам выдаются надёжные устойчивые сап-доски Gladiator (Гладиатор), спасательные жилеты, гидрокостюм и гидроботинки, гидромешок для телефона и личных вещей, а также шнурок для очков

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В выбранной бухте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 911 туристов
Я родился и вырос во Владивостоке — городе, который с трёх сторон окружён морем. С детства мне нравятся походы и путешествия, будь то поездка на машине по бухтам нашего края
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или на лодке к одному из близлежащих островов залива Петра Великого. В тёплое время года я познакомлю вас с панорамами со стороны моря, красотой живописных берегов, бухт и островов, а ещё научу стоять на SUP-доске. С осени и до мая будем вместе открывать историю нашего замечательного города, красивые виды с вершин и сопок, а также символы и достопримечательности Владивостока.

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