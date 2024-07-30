Водная прогулка
Прогулка на каяках по Японскому морю
Отправьтесь в увлекательное путешествие на каяках по спокойным водам Японского моря. Откройте для себя уникальные природные пейзажи и насладитесь морским бризом
«На таких мореходных лодках отправляются в длительные походы на расстояния до 400 км, беря с собой всё самое необходимое»
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
15 000 ₽ за человека
Водная прогулка
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Погрузитесь в атмосферу морских приключений на индивидуальной прогулке по живописным бухтам и островам Владивостока
Начало: У вашего отеля
«Отправьтесь в захватывающее путешествие на моторной лодке вдоль острова Русский»
Завтра в 10:00
2 мар в 10:00
23 703 ₽
24 950 ₽ за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Дайвинг у островов Приморья
Увидеть подводный мир Японского моря, а также лежбища пёстрых нерп и морских львов
«Мы отправимся на комфортабельной лодке в северную часть Приморья, к островам Аскольд и Путятина (исходя из пожеланий и погоды, маршрут может быть скорректирован)»
Завтра в 08:00
2 мар в 08:00
45 000 ₽ за человека
- ИИван30 июля 2024Первый раз пробовал, понравилось. Классно провели время с другом, хоть погода под конец маршрута немного испортилась, но стало даже поинтересней.
- ЮЮлиана14 августа 2023Адреналин зашкаливает. Несколько часов на воде на маленьком каяке - это круто! Всем рекомендую испытать себя!
