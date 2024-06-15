Предлагаем активно провести выходной день и совершить вместе с нами восхождение на одну из самых посещаемых и живописны вершин Сихотэ-Алиня и всего Приморского края — гору Фалаза (официальное название Литовка).
Вы насладитесь видами склонов, устланными густыми смешанными лесами Уссурийской тайги, а также свежестью чистого горного воздуха.
Вы насладитесь видами склонов, устланными густыми смешанными лесами Уссурийской тайги, а также свежестью чистого горного воздуха.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Гора Литовка (Фалаза)
- Горнолыжный курорт «Грибановка»
Описание экскурсии
Хотите активно провести свой выходной день? Попить вкусного чая с высокогорных полей и получить массу впечатлений от восхождения на одну из самых живописных гор Приморского края? Записывайтесь! Восхождение подходит даже новичкам. Гора Литовка расположена в южном Сихотэ-Алине и является второй по высоте вершиной Ливадийского хребта — ее высота составляет 1279 метров. В спокойной, непринужденной обстановке вы насладитесь видами склонов, устланными густыми смешанными лесами Уссурийской тайги, а также свежестью чистого горного воздуха.
Суббота 07:00, Воскресенье 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Литовка (Фалаза)
- Горнолыжный курорт «Грибановка»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Перекус на вершине
- Аптечка
Что не входит в цену
- Питание в кафе по пути
- Экипировка для восхождения (по договоренности можем предоставить)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индивидуально заберем каждого участника
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота 07:00, Воскресенье 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Важно
- Если Вы хотите забраться на вершину с комфортом, то рекомендую выполнить ряд простых правил:
- Не употреблять алкоголь перед, во время, после похода. Это строго запрещено
- Хорошо выспаться
- Быть уверенным в отсутствии сезонных заболеваний (насморк, кашель)
- При острых, хронических заболеваниях (астма, сердечная недостаточность и т. д.) просьба воздержаться от бронирования тура. (Если не уверены, проконсультируйтесь с врачом)
- Перед выездом плотно позавтракать
- Одеть или взять с собой теплые вещи, а именно:
- Первый слой одежды:
- Термобелье - отводит влагу от тела и в меру согревает
- Второй слой:
- Утеплитель - куртка/брюки (флис например) Задача данного слоя - согревать
- Третий слой:
- Влаго и ветрозащитная одежда. Как правило это мембрана. (Outdoor Research AscentShell, The North Face Futurelight™, Gore-Tex, eVent и другие)
- 4-й слой:
- Пуховая куртка - согреет Вас на биваке или при ухудшении погодных условий
- Обувь: высокие, не скользкие ботинки поддерживающие голеностоп, теплые носки
- Перчатки, шапка, шарф, маска/очки
- -
- Из обязательного:
- Внимательно слушать что Вам говорит гид - от этого зависит Ваша безопасность, а Ваша безопасность - это приоритет
- Важно помнить - читай строку выше
- Если есть сомнения по двум пунктам выше - лучше никуда не идти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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