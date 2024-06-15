Предлагаем активно провести выходной день и совершить вместе с нами восхождение на одну из самых посещаемых и живописны вершин Сихотэ-Алиня и всего Приморского края — гору Фалаза (официальное название Литовка). Вы насладитесь видами склонов, устланными густыми смешанными лесами Уссурийской тайги, а также свежестью чистого горного воздуха.

Описание экскурсии

Хотите активно провести свой выходной день? Попить вкусного чая с высокогорных полей и получить массу впечатлений от восхождения на одну из самых живописных гор Приморского края? Записывайтесь! Восхождение подходит даже новичкам. Гора Литовка расположена в южном Сихотэ-Алине и является второй по высоте вершиной Ливадийского хребта — ее высота составляет 1279 метров. В спокойной, непринужденной обстановке вы насладитесь видами склонов, устланными густыми смешанными лесами Уссурийской тайги, а также свежестью чистого горного воздуха.