Найдено 3 экскурсии в категории « Восхождения » во Владивостоке, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Фалаза: восхождение на вершину с видом на море Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока Начало: У места вашего проживания «Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости» 20 000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 1 отзыв 10 часов Мини-группа до 7 чел. Восхождение на гору Фалаза Начало: Кинотеатр Уссури, Светланская 31 «Приглашаю вас на восхождение на гору Фалаза» 10 500 ₽ за человека 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Восхождение на г. Литовка (Фалаза) Начало: Индивидуально заберем каждого участника «Попить вкусного чая с высокогорных полей и получить массу впечатлений от восхождения на одну из самых живописных гор Приморского края» Расписание: Суббота 07:00, Воскресенье 07:00 16 500 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Владивостока Последние отзывы на экскурсии А Александр Фалаза: восхождение на вершину с видом на море Я кайфанул, спасибо Владимиру за компанию. Если вам нравится сам процесс восхождения, то это самое то, не особо напряжно и довольно интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Восхождения»

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