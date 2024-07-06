12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока
Начало: У места вашего проживания
«Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости»
9 окт в 10:00
10 окт в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Восхождение на гору Фалаза
Начало: Кинотеатр Уссури, Светланская 31
«Приглашаю вас на восхождение на гору Фалаза»
9 окт в 07:00
10 окт в 07:00
10 500₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на г. Литовка (Фалаза)
Начало: Индивидуально заберем каждого участника
«Попить вкусного чая с высокогорных полей и получить массу впечатлений от восхождения на одну из самых живописных гор Приморского края»
Расписание: Суббота 07:00, Воскресенье 07:00
12 окт в 07:00
13 окт в 07:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июля 2024Я кайфанул, спасибо Владимиру за компанию. Если вам нравится сам процесс восхождения, то это самое то, не особо напряжно и довольно интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Восхождения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Совершаем восхождения во Владивостоке на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Владивостока и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь