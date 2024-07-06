Восхождения во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Восхождения» во Владивостоке, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока
Начало: У места вашего проживания
«Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости»
9 окт в 10:00
10 окт в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Фалаза
Пешая
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Восхождение на гору Фалаза
Начало: Кинотеатр Уссури, Светланская 31
«Приглашаю вас на восхождение на гору Фалаза»
9 окт в 07:00
10 окт в 07:00
10 500 за человека
Восхождение на г. Литовка (Фалаза)
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на г. Литовка (Фалаза)
Начало: Индивидуально заберем каждого участника
«Попить вкусного чая с высокогорных полей и получить массу впечатлений от восхождения на одну из самых живописных гор Приморского края»
Расписание: Суббота 07:00, Воскресенье 07:00
12 окт в 07:00
13 окт в 07:00
16 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Восхождения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
  2. Восхождение на гору Фалаза
  3. Восхождение на г. Литовка (Фалаза)
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Совершаем восхождения во Владивостоке на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Владивостока и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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