Лучшее время для восхождения на Фалаза - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенней природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и весной маршрут доступен, но может потребоваться специальная экипировка из-за снега и низких температур.

Фалаза - это доступная вершина Приморья, привлекающая туристов своими захватывающими видами и мягким климатом. Пеший подъём длится около 4 часов, но наградой станет потрясающая панорама южного Приморья и Японского моря. Маршрут подходит для новичков с хорошей физической подготовкой и детей от 10 лет. Восхождение возможно в любое время года, что делает его отличным выбором для любителей активного отдыха

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кому подойдёт эта поездка

Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости. Можно с подготовленными детьми от 10 лет.

Что вас ожидает

1. Мы заберём вас из Владивостока и отправимся в посёлок Анисимовка. Дорога займёт 2,5 часа. По пути будут открываться прекрасные виды на Ливадийский хребет, гору Туманная и гору Пидан.

2. Подъём на вершину Фалазы займёт около 4 часов (набор высоты — 900 м). Трудности в пути с лихвой окупятся эмоциями от увиденного: по мере восхождения перед вами будут открываться живописные виды на отроги Ливадийского хребта. И настоящим вознаграждением за непростой подъём станет потрясающая панорама южного Приморья. И море! С отметки 1279 метров мы не упустим возможности насладиться прекрасным видом на бескрайнее Японское море!

3. Спуск — примерно 3 часа. После восхождения мы отправимся в местную таверну, где отведаем горячего борща и домашней настойки. И уставшие, но довольные возвращаемся домой!

Организационные детали