Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов
Пеший подъём займёт порядка 4 часов — но поверьте, это стоит того! Плюс маршрута ещё и в том, что он всесезонный.
Описание
Кому подойдёт эта поездка
Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости.
Что вас ожидает
1. Мы заберём вас из Владивостока и отправимся в посёлок Анисимовка. Дорога займёт 2,5 часа. По пути будут открываться прекрасные виды на Ливадийский хребет, гору Туманная и гору Пидан.
2. Подъём на вершину Фалазы займёт около 4 часов. Трудности в пути с лихвой окупятся эмоциями от увиденного: по мере восхождения перед вами будут открываться живописные виды на отроги Ливадийского хребта. И настоящим вознаграждением за непростой подъём станет потрясающая панорама южного Приморья. И море! С отметки 1279 метров мы не упустим возможности насладиться прекрасным видом на бескрайнее Японское море!
3. Спуск — примерно 3 часа. После восхождения мы отправимся в местную таверну, где отведаем горячего борща и домашней настойки. И уставшие, но довольные отправимся домой!
Организационные детали
- При хорошей погоде восхождение возможно и в кроссовках. Но мы прекрасно понимаем, что не у всех наших гостей есть с собой подходящая обувь, поэтому у нас в запасе имеется пара треккинговых ботинок.
- Если захотите отправиться на вершину с ночёвкой, мы предоставим всё необходимое снаряжение и тёплые вещи — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.