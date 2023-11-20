Фалаза: восхождение на вершину с видом на море

Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Фалаза — одна из самых доступных вершин нашего края, но при этом её красота не уступает другим горам Приморья! Открывающиеся с неё виды и мягкий микроклимат создают идеальные условия для восхождения, которое подойдёт даже новичкам.

Пеший подъём займёт порядка 4 часов — но поверьте, это стоит того! Плюс маршрута ещё и в том, что он всесезонный.
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Кому подойдёт эта поездка

Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости.

Что вас ожидает

1. Мы заберём вас из Владивостока и отправимся в посёлок Анисимовка. Дорога займёт 2,5 часа. По пути будут открываться прекрасные виды на Ливадийский хребет, гору Туманная и гору Пидан.

2. Подъём на вершину Фалазы займёт около 4 часов. Трудности в пути с лихвой окупятся эмоциями от увиденного: по мере восхождения перед вами будут открываться живописные виды на отроги Ливадийского хребта. И настоящим вознаграждением за непростой подъём станет потрясающая панорама южного Приморья. И море! С отметки 1279 метров мы не упустим возможности насладиться прекрасным видом на бескрайнее Японское море!

3. Спуск — примерно 3 часа. После восхождения мы отправимся в местную таверну, где отведаем горячего борща и домашней настойки. И уставшие, но довольные отправимся домой!

Организационные детали

  • При хорошей погоде восхождение возможно и в кроссовках. Но мы прекрасно понимаем, что не у всех наших гостей есть с собой подходящая обувь, поэтому у нас в запасе имеется пара треккинговых ботинок.
  • Если захотите отправиться на вершину с ночёвкой, мы предоставим всё необходимое снаряжение и тёплые вещи — детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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