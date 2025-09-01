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Фалаза: восхождение на вершину с видом на море

Фалаза предлагает уникальное восхождение с видами на море и горы. Подходит для новичков и опытных туристов, доступно круглый год
Фалаза - это доступная вершина Приморья, привлекающая туристов своими захватывающими видами и мягким климатом.

Пеший подъём длится около 4 часов, но наградой станет потрясающая панорама южного Приморья и Японского моря. Маршрут подходит для новичков с хорошей физической подготовкой и детей от 10 лет.

Восхождение возможно в любое время года, что делает его отличным выбором для любителей активного отдыха
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Японское море
  • 🚶‍♂️ Доступный маршрут для новичков
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🏞️ Всесезонный маршрут
  • 🌿 Природные красоты Приморья

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для восхождения на Фалаза - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенней природы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и весной маршрут доступен, но может потребоваться специальная экипировка из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море

Что можно увидеть

  • Ливадийский хребет
  • Гора Туманная
  • Гора Пидан

Описание экскурсии

Кому подойдёт эта поездка

Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости. Можно с подготовленными детьми от 10 лет.

Что вас ожидает

1. Мы заберём вас из Владивостока и отправимся в посёлок Анисимовка. Дорога займёт 2,5 часа. По пути будут открываться прекрасные виды на Ливадийский хребет, гору Туманная и гору Пидан.

2. Подъём на вершину Фалазы займёт около 4 часов (набор высоты — 900 м). Трудности в пути с лихвой окупятся эмоциями от увиденного: по мере восхождения перед вами будут открываться живописные виды на отроги Ливадийского хребта. И настоящим вознаграждением за непростой подъём станет потрясающая панорама южного Приморья. И море! С отметки 1279 метров мы не упустим возможности насладиться прекрасным видом на бескрайнее Японское море!

3. Спуск — примерно 3 часа. После восхождения мы отправимся в местную таверну, где отведаем горячего борща и домашней настойки. И уставшие, но довольные возвращаемся домой!

Организационные детали

  • При хорошей погоде восхождение возможно и в кроссовках. Но мы прекрасно понимаем, что не у всех наших гостей есть с собой подходящая обувь, поэтому у нас в запасе имеется пара треккинговых ботинок.
  • Если захотите отправиться на вершину с ночёвкой, мы предоставим всё необходимое снаряжение и тёплые вещи — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 797 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Моя команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи, необычные маршруты, где можно насладиться тишиной,
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шумом моря и просторами гор… да-да, такие ещё бывают! Мы не работаем под копирку, а показываем край через нашу искреннюю любовь! Самое главное в наших программах — это показать вам красоту нашего края, красоту нашей страны! Поэтому многие наши туры — это фототуры, чтобы у вас осталась память о путешествии! Мы очень любим то, чем занимаемся: для нас это не просто работа, для нас это жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Отличная прогулка с возможностью посмотреть природу Приморья, отличную от дубрав на побережье. Не забывайте, что физическую форму надо иметь в нормальной кондиции.
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А
Я кайфанул, спасибо Владимиру за компанию. Если вам нравится сам процесс восхождения, то это самое то, не особо напряжно и довольно интересно
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