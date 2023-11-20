Фалаза — одна из самых доступных вершин нашего края, но при этом её красота не уступает другим горам Приморья! Открывающиеся с неё виды и мягкий микроклимат создают идеальные условия для восхождения, которое подойдёт даже новичкам. Пеший подъём займёт порядка 4 часов — но поверьте, это стоит того! Плюс маршрута ещё и в том, что он всесезонный.

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Описание

Кому подойдёт эта поездка

Маршрут восхождения подходит и для новичка-горопокорителя, но рекомендуется наличие хорошей физической подготовки и выносливости.

Что вас ожидает

1. Мы заберём вас из Владивостока и отправимся в посёлок Анисимовка. Дорога займёт 2,5 часа. По пути будут открываться прекрасные виды на Ливадийский хребет, гору Туманная и гору Пидан.

2. Подъём на вершину Фалазы займёт около 4 часов. Трудности в пути с лихвой окупятся эмоциями от увиденного: по мере восхождения перед вами будут открываться живописные виды на отроги Ливадийского хребта. И настоящим вознаграждением за непростой подъём станет потрясающая панорама южного Приморья. И море! С отметки 1279 метров мы не упустим возможности насладиться прекрасным видом на бескрайнее Японское море!

3. Спуск — примерно 3 часа. После восхождения мы отправимся в местную таверну, где отведаем горячего борща и домашней настойки. И уставшие, но довольные отправимся домой!

Организационные детали