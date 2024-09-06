10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
«По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму»
Сегодня в 17:30
Завтра в 05:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Восхождение на гору Фалаза
Начало: Кинотеатр Уссури, Светланская 31
«Покорение горы Фалаза Официально гора Фалаза называется Литовка, но редко кто ее так называет, это одна из самых посещаемых вершин Сихотэ-Алиньского хребта»
Завтра в 07:00
24 окт в 07:00
10 500₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Отправиться в хайкинг по горной долине, насладиться природой и без устали снимать красоту кругом
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина6 сентября 2024Алексей отличный гид, маршрут великолепный. Все очень понравилось.
- ААлексей13 августа 2024Великолепный треккинг! Алексей настоящий профессионал своего дела.
- ААнатолий7 ноября 2023Отличная экскурсия, восхождение достаточно простое (однако если вы поднимаетесь первый раз, может быть трудновато - это все-таки подъем не по ровной тропинке), Михаил - прекрасный рассказчик и гид. Спасибо большое!
- SShlapak127 сентября 2023Русский Сан-Франциско: мыс Тобизина и гора ПоповаУдивительная по красоте экскурсия. За несколько часов мы увидели очень много интересных мест. Александр супер профессионал. Умелый рассказчик, опытный водитель. Эмоции на экскурсии самые положительные!!!!!!
- ЛЛюдмила22 сентября 2023Русский Сан-Франциско: мыс Тобизина и гора ПоповаВсё очень понравилось! Много увидели и услышали! Спасибо огромное Александру!
- ООльга6 сентября 2022Гора Орел и бухты Большая и Малая ЕжовыеНу, конкретно эта поездка не состоялась, накануне был дождь, приняли решение изменить направление - не пожалели. Ездили на полуостров Гамова
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Горы»
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