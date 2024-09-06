Экскурсии к горам Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» во Владивостоке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Треккинг по Ливадийскому хребту
Пешая
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
«По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев будет открываться живописный вид на отроги Ливадийского хребта, а с вершины вы увидите потрясающую горную панораму»
Сегодня в 17:30
Завтра в 05:00
25 000 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Фалаза
Пешая
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Восхождение на гору Фалаза
Начало: Кинотеатр Уссури, Светланская 31
«Покорение горы Фалаза Официально гора Фалаза называется Литовка, но редко кто ее так называет, это одна из самых посещаемых вершин Сихотэ-Алиньского хребта»
Завтра в 07:00
24 окт в 07:00
10 500 за человека
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
На машине
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Отправиться в хайкинг по горной долине, насладиться природой и без устали снимать красоту кругом
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    6 сентября 2024
    Треккинг по Ливадийскому хребту
    Алексей отличный гид, маршрут великолепный. Все очень понравилось.
    Алексей отличный гид, маршрут великолепный. Все очень понравилосьАлексей отличный гид, маршрут великолепный. Все очень понравилосьАлексей отличный гид, маршрут великолепный. Все очень понравилось
  • А
    Алексей
    13 августа 2024
    Треккинг по Ливадийскому хребту
    Великолепный треккинг! Алексей настоящий профессионал своего дела.
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Восхождение на гору Фалаза
    Отличная экскурсия, восхождение достаточно простое (однако если вы поднимаетесь первый раз, может быть трудновато - это все-таки подъем не по ровной тропинке), Михаил - прекрасный рассказчик и гид. Спасибо большое!
  • S
    Shlapak1
    27 сентября 2023
    Русский Сан-Франциско: мыс Тобизина и гора Попова
    Удивительная по красоте экскурсия. За несколько часов мы увидели очень много интересных мест. Александр супер профессионал. Умелый рассказчик, опытный водитель. Эмоции на экскурсии самые положительные!!!!!!
  • Л
    Людмила
    22 сентября 2023
    Русский Сан-Франциско: мыс Тобизина и гора Попова
    Всё очень понравилось! Много увидели и услышали! Спасибо огромное Александру!
  • О
    Ольга
    6 сентября 2022
    Гора Орел и бухты Большая и Малая Ежовые
    Ну, конкретно эта поездка не состоялась, накануне был дождь, приняли решение изменить направление - не пожалели. Ездили на полуостров Гамова
    читать дальше

    - виды просто божественные, бирюзовая вода, вековые сосны, вросшие в скалы. Гид Александр - очень приятный собеседник, с отличным чувством юмора - долгая дорога (около 10 часов) прошла незаметно в его рассказах и просто болтовне. Так что твёрдая 5 и масса впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг по Ливадийскому хребту
  2. Восхождение на гору Фалаза
  3. Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Горы», 3 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам