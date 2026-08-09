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Описание билета

Прогулка до видовой площадки "Роза Ветров"

Треккинг-прогулка до видовой площадки "Роза Ветров" — это уникальная возможность насладиться красотой природы и получить незабываемые впечатления. Вас ждут великолепные панорамы на:

Седанкинское водохранилище;

Амурский залив;

Удивительный лесной массив.

Дорога займет менее часа, что делает эту прогулку доступной для всех желающих. Но это еще не всё! Вы также сможете посетить ботанический сад, где каждое время года несет свои особенные краски.

Сезонные красоты

В зависимости от времени года, у вас есть возможность полюбоваться:

Рододендронами;

Розами;

Цветком лотоса.

Не упустите шанс сделать яркие фотографии на фоне этих чудес природы!

Готовьтесь к небольшому приключению и погружению в мир природной красоты! Это незабываемый опыт для каждого.