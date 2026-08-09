Описание билета
Прогулка до видовой площадки "Роза Ветров"
Треккинг-прогулка до видовой площадки "Роза Ветров" — это уникальная возможность насладиться красотой природы и получить незабываемые впечатления. Вас ждут великолепные панорамы на:
- Седанкинское водохранилище;
- Амурский залив;
- Удивительный лесной массив.
Дорога займет менее часа, что делает эту прогулку доступной для всех желающих. Но это еще не всё! Вы также сможете посетить ботанический сад, где каждое время года несет свои особенные краски.
Сезонные красоты
В зависимости от времени года, у вас есть возможность полюбоваться:
- Рододендронами;
- Розами;
- Цветком лотоса.
Не упустите шанс сделать яркие фотографии на фоне этих чудес природы!
Готовьтесь к небольшому приключению и погружению в мир природной красоты! Это незабываемый опыт для каждого.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Видовая площадка «Роза Ветров»
- Панорама на Седанкинское водохранилище и Амурский залив
- Объездная дорога на Патрокл
Что включено
- Транспортное сопровождение, гид-экскурсовод, входной билет
Что не входит в цену
- Доп. расходы на питание и т.д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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