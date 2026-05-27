Владивосток на ладони: пять главных сопок

Увидеть город с высоты, покорить вершины и прокатиться на фуникулёре
Владивосток тесно зажат между морем и сопками — так здесь называют горы. Мы приглашаем вас на прогулку по самым живописным вершинам.

Вы вдоволь полюбуетесь заливами, увидите знаменитые вантовые мосты с необычных ракурсов и поймёте, как устроен этот загадочный город. Вперёд, за ветром, запахом соли и ощущением простора!
Описание экскурсии

Панорамы портового города

  • Мы посетим сопку Крестовую, откуда открывается вид на Босфор Восточный и гигантский контейнерный терминал у подножия.
  • На Алексеевской сопке вы увидите геодезический знак «Владею Востоком» и почувствуете, что до Золотого моста можно дотянуться рукой.
  • Мы расскажем, почему эти высотки были тайными объектами ГПУ и какие грандиозные планы застройки так и не были реализованы.

Военное прошлое и арт-объекты

  • На Монастырской сопке мы исследуем бывшие военные объекты, которые внезапно стали предметом современного искусства, и осмотрим знаменитый белый геокупол.
  • А сопка Бурачка, напоминающая вулкан, откроет перед вами панораму сразу нескольких бухт: Диомид, Улисс и Золотой Рог.
  • Пятую вершину мы выберем вместе, исходя из погоды и ваших пожеланий.

Городские легенды и горный трамвайчик

  • Вы узнаете, почему бухта Золотой Рог не замерзает зимой и существует ли на самом деле секретный тоннель на остров Русский.
  • Бонусом мы прокатимся на фуникулёре — одном из двух сохранившихся в России горных трамвайчиков — чтобы прочувствовать рельеф Владивостока.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes, Toyota или Hyundai).
  • Обратите внимание: фуникулёр закрыт на профилактику ежегодно с 1 по 30 июня.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в среду в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 554 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

