Владивосток тесно зажат между морем и сопками — так здесь называют горы. Мы приглашаем вас на прогулку по самым живописным вершинам.
Вы вдоволь полюбуетесь заливами, увидите знаменитые вантовые мосты с необычных ракурсов и поймёте, как устроен этот загадочный город. Вперёд, за ветром, запахом соли и ощущением простора!
Описание экскурсии
Панорамы портового города
- Мы посетим сопку Крестовую, откуда открывается вид на Босфор Восточный и гигантский контейнерный терминал у подножия.
- На Алексеевской сопке вы увидите геодезический знак «Владею Востоком» и почувствуете, что до Золотого моста можно дотянуться рукой.
- Мы расскажем, почему эти высотки были тайными объектами ГПУ и какие грандиозные планы застройки так и не были реализованы.
Военное прошлое и арт-объекты
- На Монастырской сопке мы исследуем бывшие военные объекты, которые внезапно стали предметом современного искусства, и осмотрим знаменитый белый геокупол.
- А сопка Бурачка, напоминающая вулкан, откроет перед вами панораму сразу нескольких бухт: Диомид, Улисс и Золотой Рог.
- Пятую вершину мы выберем вместе, исходя из погоды и ваших пожеланий.
Городские легенды и горный трамвайчик
- Вы узнаете, почему бухта Золотой Рог не замерзает зимой и существует ли на самом деле секретный тоннель на остров Русский.
- Бонусом мы прокатимся на фуникулёре — одном из двух сохранившихся в России горных трамвайчиков — чтобы прочувствовать рельеф Владивостока.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes, Toyota или Hyundai).
- Обратите внимание: фуникулёр закрыт на профилактику ежегодно с 1 по 30 июня.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в среду в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 554 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
