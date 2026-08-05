Приглашаю вас на обзорный фото-тур по Владивостоку.
Топ-локаций, которые увидите: маяк Токаревский, сопку Крестовую, фуникулер, видовую Орлиное гнездо (Кирилла и Мефодия), Золотой и Русский вантовые мосты, Театр оперы и балета, Новосильцевскую батарею, форт Поспелова, бухту Стеклянную, сопку Бурачку. Сделаем красивые фото, и вы увидите лучшие локации во Владивостоке!
Топ-локаций, которые увидите: маяк Токаревский, сопку Крестовую, фуникулер, видовую Орлиное гнездо (Кирилла и Мефодия), Золотой и Русский вантовые мосты, Театр оперы и балета, Новосильцевскую батарею, форт Поспелова, бухту Стеклянную, сопку Бурачку. Сделаем красивые фото, и вы увидите лучшие локации во Владивостоке!
Описание фото-прогулки
Обзорный тур Мы начнем наше путешествие из любого удобного для вас места в черте города. Я заберу вас на авто и покажу красивые места во Владивостоке и панорамы Японского моря — нам будет на что посмотреть. Мы увидим визитную карточку города — Токаревский маяк, к которому пройдем по узкой косе, посетим неофициальную видовую площадку на сопке Крестовой с видом на огромный порт, проедем по вантовым мостам — Золотому и Русскому, сделаем памятное фото с купюрой на фоне моста, пройдем по Владивостокской крепости с подземельями и пушками и отправимся в любимую фото-охотниками бухту Стеклянная собирать сувениры на память. А на последок заедем в новую видовую площадку с водонапорной башней и видом на весь город и мосты — сопку Бурачка. Локации, которые посетим:
Маяк • Сопка Крестовая • Фуникулер • Видовая Орлиное гнездо (Кирилла и Мефодия) • Золотой и Русский вантовые мосты • Театр оперы и баллета • Новосильцевская батарея • Форт Поспелова • Бухта Стеклянная • Сопка Бурачка Начать экскурсию возможно с 8:00 до 9:30 или с 15:00. Не упустите возможность сделать красивые фото на память во Владивостоке!
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой мост
- Русский мост
- Сопка Бурачка
- Театр оперы и баллета
- Проспект красоты
- Сопка Орлиное Гнездо
- Арбат
- Старый город
- Фуникулёр
- Маяк
- Бухта Стеклянная
- Сопка Крестовая
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Услуги фотографа (съемка на iPhone 15 Pro Max)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель / апартаменты в центральной части города
Завершение: Любая точка в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень понравилась индивидуальная экскурсия по знаковым местам Владивостока с Дари. Дари — очень внимательный, доброжелательный и предупредительный человек, с ней было комфортно и спокойно с самого начала. Особенно порадовало, что
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Л
Дари — находка для туристов! С первых минут расположила к себе: открытая, внимательная, очень приятная девушка. Экскурсия прошла на одном дыхании. Она рассказывает о знаковых местах с такой любовью к
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М
Огромное спасибо за замечательную экскурсию гиду Дари! Показала очень много интересных и красивых мест, благодаря ей мы влюбились в этот замечательный город🥰
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Т
Отличная экскурсия, много информации, удобство перемещения, спасибо большое, Дари!:)))
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М
Андрею, спасибо большое, за экскурсию.
Локации, виды, информация - супер!
Отдельное спасибо, за внимательность и гибкость в построении маршрутов.
Локации, виды, информация - супер!
Отдельное спасибо, за внимательность и гибкость в построении маршрутов.
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Д
Были на экскурсии,на которой увидели все основные достопримечательности Владивостока. Отличная,познавательная экскурсия. Великолепная организация,очень хороший гид Александр. Узнали много нового и интересного. Остались самые наилучшие впечатления от этой поездки. Огромное спасибо!
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