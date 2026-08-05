Обзорный тур Мы начнем наше путешествие из любого удобного для вас места в черте города. Я заберу вас на авто и покажу красивые места во Владивостоке и панорамы Японского моря — нам будет на что посмотреть. Мы увидим визитную карточку города — Токаревский маяк, к которому пройдем по узкой косе, посетим неофициальную видовую площадку на сопке Крестовой с видом на огромный порт, проедем по вантовым мостам — Золотому и Русскому, сделаем памятное фото с купюрой на фоне моста, пройдем по Владивостокской крепости с подземельями и пушками и отправимся в любимую фото-охотниками бухту Стеклянная собирать сувениры на память. А на последок заедем в новую видовую площадку с водонапорной башней и видом на весь город и мосты — сопку Бурачка. Локации, которые посетим:

Маяк • Сопка Крестовая • Фуникулер • Видовая Орлиное гнездо (Кирилла и Мефодия) • Золотой и Русский вантовые мосты • Театр оперы и баллета • Новосильцевская батарея • Форт Поспелова • Бухта Стеклянная • Сопка Бурачка Начать экскурсию возможно с 8:00 до 9:30 или с 15:00. Не упустите возможность сделать красивые фото на память во Владивостоке!