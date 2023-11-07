Индивидуальная
до 7 чел.
В настоящую тайгу на один день
Начало: Кинотеатр Уссури, Светланская 31
11 окт в 07:00
12 окт в 07:00
19 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Скала Роза ветров и ботанический сад во Владивостоке
Устроить себе терапию природой и красивыми панорамами
Начало: Ул. Светланская
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Билеты
Восхождение на сопку Сихоте-Алиньского хребта в черте г. Владивосток - «Роза Ветров» + фотопрогулка в Ботаническом саду
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий7 ноября 2023В настоящую тайгу на один деньОтличная экскурсия, восхождение достаточно простое (однако если вы поднимаетесь первый раз, может быть трудновато - это все-таки подъем не по ровной тропинке), Михаил - прекрасный рассказчик и гид. Спасибо большое!
