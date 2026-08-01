Во время нашей 4-часовой прогулки я покажу вам лучшие смотровые площадки города, популярные не только среди туристов, но и горячо любимые местными.
Вы увидите захватывающие пейзажи Владивостока и Японского моря, прогуляетесь по паркам и сопкам, рассмотрите с высоты Уссурийский залив и морской порт.
Вы увидите захватывающие пейзажи Владивостока и Японского моря, прогуляетесь по паркам и сопкам, рассмотрите с высоты Уссурийский залив и морской порт.
Описание экскурсииЛучшие видовые площадки Отправляйтесь вместе с нами к лучшим смотровым площадкам Владивостока. Отсюда перед вами откроются невероятные виды на город, мосты и бирюзовое Японское море. Живописные парки, сопки и Токаревский маяк Далее мы отправимся в Нагорный парк, расположенный на сопке, и побываем в сквере Анны Щетининой, откуда можно увидеть одну из лучших панорам Золотого моста и острова Русский. Поблизости находится еще одна «визитка» города, так называемый «край земли» и начальная точка Тихого океана — знаменитый Токаревский маяк. Невозможно представить себе поездку во Владивосток без посещения этой локации и без памятных фото на ее фоне. Те, кто не боится замочить ноги, могут даже дойти до самого маяка — воды здесь всего по щиколотку. Следующими остановками на нашем маршруте станут видовая площадка Назимовской батареи и Монастырская сопка, с которой во всей красе можно лицезреть знаменитый Уссурийский залив. Дополнительная информация: За отдельную плату можно проехать на бухту Стеклянная и Шамора.
Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нагорный парк
- Крестовая сопка
- Маяк Токаревского
- Сквер Анны Щетининой
- Сопка Бурачка
- Назимовская батарея
- Сопка монастырская
- Бухты Стеклянная и Шамора (за отдельную плату)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Организатор заберет вас из вашего отеля (в центре Владивостока)
Завершение: У вашего отеля (в центре города)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Посетили экскурсию "Лучшие виды Владивостока за 4часа". Супер, очень понравилось! Несмотря на то, что мы с детьми были с ночного перелёта и не имели возможности отдохнуть перед экскурсией, очень вдохновились! Даже внук подросток, которого трудно увлечь, был активен и заинтересован! Гид Павел молодчина!!! Всем рекомендую! Если будет ещё когда-нибудь возможность воспользоваться его услугами, сделаю это с большим удовольствием!
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С
Мы посетили с Евгением экскурсию: Все видовые места Владивостока! Прекрасная экскурсия! Несмотря на длительность, совершенно не утомительная! Экскурсовод любит свой родной город, увлечено рассказывал о истории и настоящем Владивостока! Нам очень понравилось!!!!
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С
Достопримечательности острова Русский
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Л
Мы смогли посмотреть весь Владивосток с разных ракурсов, этого не сделаешь самостоятельно, а экскурсия дала нам эту возможность.
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Т
Мы с мужем приехали с Новосибирска. На автовокзале нас встретил гид Евгений. За 4 часа экскурсии увидели город со всех сторон с высоты птичьего полёта. Время пролетело незаметно, экскурсия нам понравилась. Спасибо Евгению.
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Л
Начну с организационных вопросов, была форс-мажорная ситуация,с которой Sputnik 8 справился на отлично, за это отдельное,спасибо 🙏.
Не смотря, на то, что был туман и мы его снимали с разных видовых
Не смотря, на то, что был туман и мы его снимали с разных видовых
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