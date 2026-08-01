Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время нашей 4-часовой прогулки я покажу вам лучшие смотровые площадки города, популярные не только среди туристов, но и горячо любимые местными.



Вы увидите захватывающие пейзажи Владивостока и Японского моря, прогуляетесь по паркам и сопкам, рассмотрите с высоты Уссурийский залив и морской порт. 5 68 отзывов

Ксения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 68 отзывов 4 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Лучшие видовые площадки Отправляйтесь вместе с нами к лучшим смотровым площадкам Владивостока. Отсюда перед вами откроются невероятные виды на город, мосты и бирюзовое Японское море. Живописные парки, сопки и Токаревский маяк Далее мы отправимся в Нагорный парк, расположенный на сопке, и побываем в сквере Анны Щетининой, откуда можно увидеть одну из лучших панорам Золотого моста и острова Русский. Поблизости находится еще одна «визитка» города, так называемый «край земли» и начальная точка Тихого океана — знаменитый Токаревский маяк. Невозможно представить себе поездку во Владивосток без посещения этой локации и без памятных фото на ее фоне. Те, кто не боится замочить ноги, могут даже дойти до самого маяка — воды здесь всего по щиколотку. Следующими остановками на нашем маршруте станут видовая площадка Назимовской батареи и Монастырская сопка, с которой во всей красе можно лицезреть знаменитый Уссурийский залив. Дополнительная информация: За отдельную плату можно проехать на бухту Стеклянная и Шамора.

Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нагорный парк

Крестовая сопка

Маяк Токаревского

Сквер Анны Щетининой

Сопка Бурачка

Назимовская батарея

Сопка монастырская

Бухты Стеклянная и Шамора (за отдельную плату) Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Еда и напитки

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Организатор заберет вас из вашего отеля (в центре Владивостока) Завершение: У вашего отеля (в центре города) Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время. Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.