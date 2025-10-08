Мои заказы

К нерпам и дальневосточным леопардам - из Владивостока

Уникальная возможность увидеть морских львов и нерп в их среде, а также посетить сафари-парк с редкими животными
Путешествие начинается с поездки из Владивостока в Фокино, где пересаживаются на катер. Туристы наслаждаются видами острова Путятин и наблюдают за нерпами и морскими львами.

Затем экскурсия продолжается в сафари-парке, где представлены амурские тигры и дальневосточные леопарды. Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет. Важно помнить, что билеты в сафари-парк оплачиваются отдельно
5
8 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная морская прогулка
  • 🐾 Встреча с редкими животными
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌿 Знакомство с природой Приморья
  • 🦁 Посещение сафари-парка
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Кекуры Петух и Черепаха
  • Бухта Мраморная
  • Остров Путятин

Описание водной прогулки

Часть 1: автомобильно-морская

За пару часов мы доедем из Владивостока до Фокино, пересядем на катер и отправимся исследовать морские просторы. Вы увидите кекуры Петух и Черепаха, полюбуетесь пейзажами бухты Мраморной и острова Путятин и, конечно, познакомитесь с местными обитателями — нерпами и морскими львами. Обычно они греются на солнышке у скал Пять пальцев.

Часть 2: сухопутная

Затем мы вернёмся на берег и поедем в сафари-парк. Вы увидите редких птиц и краснокнижных животных, в том числе амурских тигров и дальневосточных леопардов. Узнаете о флоре и фауне Приморского края.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota
  • Программа подходит взрослым и детям с 7 лет
  • Морская прогулка проходит на катере открытого типа. На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • Отдельно оплачиваются билеты в сафари-парк — 700 ₽ для взрослых, 400 ₽ для детей с 4 до 13 лет и пенсионеров

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 663 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину
до самых укромных уголков и побывал там, где не бывали 90% населения нашего прекрасного субъекта. Всё это я могу вам показать. Я имею большой опыт организации пеших туров как для больших, так и для малых групп, для людей различного уровня подготовки — выживаемость 100%:) Предлагаю систему «гибких» экскурсий, что подразумевает под собой возможность отклонения от основного выбранного маршрута при вашем желании. Помимо экскурсий одного дня организую индивидуальные вип-туры. Мои дополнительные увлечения — сноуборд, дайвинг, волейбол, большой теннис, мотоспорт, сап, каякинг, роупджампинг, а также вкусная еда. Поэтому сможем общаться на любые темы. До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Сергей
Сергей
8 окт 2025
Кекуры Пять Пальцев безусловно стоит посетить если вы будете во Владивостоке. Уехал с отличными кадрами и незабываемыми впечатлениями. Отдельное спасибо гиду за фотографии и интересную беседу 🤝
М
Мариненко
6 окт 2025
Отличная экскурсия. Особое спасибо гиду Наталье - очень интересно провела всю экскурсию, рассказала о крае и его истории. Поплавали в море, пофотографировали ларг и сивучей, а потом ещё и успели обойти весь сафари парк.
Н
Наталия
3 окт 2025
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Влада за интересную и хорошо организованную экскурсию. Отдельное спасибо капитану катера Денису за комфортную "морскую" часть. Рекомендую ли данную экскурсию? - если любите природу и наблюдать за животными, однозначно:"да"!
Т
Татьяна
15 сен 2025
Всем привет! Экскурсия супер для любителей живности и не требует какой-то специальной подготовки)
Наш гид Влад- ТОП, очень открытый, общительный, много рассказал нам про Владивосток и его соседей Японию, Китай и
Корею, плюсом кучу историй из своего личного опыта путешествий. Наша экскурсия была немного не стандартной, так как проходила во второй половине дня, но мы увидели все заявленное)
Конечно самое большое впечатление это морская прогулка. Мы с мужем первый раз отправились на катере, море встретило нас достаточно большими волнами, страшнее стало когда мы вышли почти в открытое море. По началу показалось даже, что вся живность попряталась от таких волн, но мастерство капитана и целеустремленность гида вселяли уверенность и спокойствие. Морских Львов мы нашли, кричащих и выясняющих отношения, с другой стороны скал. Нерпы тоже показали нам свои головушки и пятнистые тельца))) а по дороге обратно нас сопровождали чайки, бакланы и прекрасный закат! 😍
Спасибо большое! Всем рекомендую!

Е
Екатерина
3 сен 2025
Поездка очень понравилось
Надежда
Надежда
17 авг 2025
Огромное спасибо Наталье за невероятную экскурсию!!! Выехали раньше, чтобы без пробок и точно застать сивучей, всё получилось😊
Человек любит свой город и знает его до мелочей, в т. ч где купить чемодан🤭😉
Однозначно рекомендую экскурсию👍🏻
М
Михаил
16 авг 2025
Отличный маршрут. Комфортный по времени - выехали в 9:00 от гостиницы на хорошей машине, через 2 часа пересели на катер, увидели морских львов и нерп, остановились в мраморной бухте острова
Путятин (можно было окунуться в кристально чистой воде), затем вернулись на берег, через час заехали перекусить, и побывали в сафари парке (одна экскурсия на 1 час), вернулись во Владивосток в 17 часов

Дети в восторге - удивительные животные на расстоянии вытянутой руки!

Елена
Елена
6 авг 2025
Все было прекрасно!
Приятный в общении сопровождающий Илья! Время в дороге пролетело быстро, распросили обо всем!
Надежный капитан Денис!
Наибольшее впечатление произвели сивучи! И конечно же природа!
Купание в чистейшей воде!

