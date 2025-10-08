Путешествие начинается с поездки из Владивостока в Фокино, где пересаживаются на катер. Туристы наслаждаются видами острова Путятин и наблюдают за нерпами и морскими львами. Затем экскурсия продолжается в сафари-парке, где представлены амурские тигры и дальневосточные леопарды. Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет. Важно помнить, что билеты в сафари-парк оплачиваются отдельно

Описание водной прогулки

Часть 1: автомобильно-морская

За пару часов мы доедем из Владивостока до Фокино, пересядем на катер и отправимся исследовать морские просторы. Вы увидите кекуры Петух и Черепаха, полюбуетесь пейзажами бухты Мраморной и острова Путятин и, конечно, познакомитесь с местными обитателями — нерпами и морскими львами. Обычно они греются на солнышке у скал Пять пальцев.

Часть 2: сухопутная

Затем мы вернёмся на берег и поедем в сафари-парк. Вы увидите редких птиц и краснокнижных животных, в том числе амурских тигров и дальневосточных леопардов. Узнаете о флоре и фауне Приморского края.

