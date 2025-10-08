Путешествие начинается с поездки из Владивостока в Фокино, где пересаживаются на катер. Туристы наслаждаются видами острова Путятин и наблюдают за нерпами и морскими львами.
Затем экскурсия продолжается в сафари-парке, где представлены амурские тигры и дальневосточные леопарды. Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет. Важно помнить, что билеты в сафари-парк оплачиваются отдельно
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальная морская прогулка
- 🐾 Встреча с редкими животными
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Знакомство с природой Приморья
- 🦁 Посещение сафари-парка
Что можно увидеть
- Кекуры Петух и Черепаха
- Бухта Мраморная
- Остров Путятин
Описание водной прогулки
Часть 1: автомобильно-морская
За пару часов мы доедем из Владивостока до Фокино, пересядем на катер и отправимся исследовать морские просторы. Вы увидите кекуры Петух и Черепаха, полюбуетесь пейзажами бухты Мраморной и острова Путятин и, конечно, познакомитесь с местными обитателями — нерпами и морскими львами. Обычно они греются на солнышке у скал Пять пальцев.
Часть 2: сухопутная
Затем мы вернёмся на берег и поедем в сафари-парк. Вы увидите редких птиц и краснокнижных животных, в том числе амурских тигров и дальневосточных леопардов. Узнаете о флоре и фауне Приморского края.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет
- Морская прогулка проходит на катере открытого типа. На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Отдельно оплачиваются билеты в сафари-парк — 700 ₽ для взрослых, 400 ₽ для детей с 4 до 13 лет и пенсионеров
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 663 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую РодинуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
8 окт 2025
Кекуры Пять Пальцев безусловно стоит посетить если вы будете во Владивостоке. Уехал с отличными кадрами и незабываемыми впечатлениями. Отдельное спасибо гиду за фотографии и интересную беседу 🤝
М
Мариненко
6 окт 2025
Отличная экскурсия. Особое спасибо гиду Наталье - очень интересно провела всю экскурсию, рассказала о крае и его истории. Поплавали в море, пофотографировали ларг и сивучей, а потом ещё и успели обойти весь сафари парк.
Н
Наталия
3 окт 2025
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Влада за интересную и хорошо организованную экскурсию. Отдельное спасибо капитану катера Денису за комфортную "морскую" часть. Рекомендую ли данную экскурсию? - если любите природу и наблюдать за животными, однозначно:"да"!
Т
Татьяна
15 сен 2025
Всем привет! Экскурсия супер для любителей живности и не требует какой-то специальной подготовки)
Наш гид Влад- ТОП, очень открытый, общительный, много рассказал нам про Владивосток и его соседей Японию, Китай и
Е
Екатерина
3 сен 2025
Поездка очень понравилось
Надежда
17 авг 2025
Огромное спасибо Наталье за невероятную экскурсию!!! Выехали раньше, чтобы без пробок и точно застать сивучей, всё получилось😊
Человек любит свой город и знает его до мелочей, в т. ч где купить чемодан🤭😉
Однозначно рекомендую экскурсию👍🏻
М
Михаил
16 авг 2025
Отличный маршрут. Комфортный по времени - выехали в 9:00 от гостиницы на хорошей машине, через 2 часа пересели на катер, увидели морских львов и нерп, остановились в мраморной бухте острова
Елена
6 авг 2025
Все было прекрасно!
Приятный в общении сопровождающий Илья! Время в дороге пролетело быстро, распросили обо всем!
Надежный капитан Денис!
Наибольшее впечатление произвели сивучи! И конечно же природа!
Купание в чистейшей воде!
