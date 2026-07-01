Мои заказы

Активные туры – туры во Владивостоке

Найдено 4 тура в категории «Активные туры» во Владивостоке, цены от 31 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы (в мини-группе)
На машине
3 дня
1 отзыв
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы (в мини-группе)
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
17 июл в 08:00
24 июл в 08:00
32 000 ₽ за человека
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
На машине
2 дня
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, место вашего проживания, 5:00
16 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от 78 800 ₽ за всё до 4 чел.
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
На машине
3 дня
-
10%
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 5:00
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
32 400 ₽36 000 ₽ за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
На машине
SUP-прогулки
3 дня
-
10%
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, место по договорённости, 5:00
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
31 500 ₽35 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Активные туры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы (в мини-группе);
  2. Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья;
  3. Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды;
  4. Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. На море;
  2. Бухта Теляковского;
  3. Бухта Астафьева;
  4. Полуостров Гамова;
  5. Остров русский;
  6. Форт Поспелова.
Сколько стоит тур во Владивостоке в июле 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Активные туры" можно забронировать 4 тура от 31 500 до 78 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2026 год по теме «Активные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 31500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь