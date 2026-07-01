Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы (в мини-группе)
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
17 июл в 08:00
24 июл в 08:00
32 000 ₽ за человека
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, место вашего проживания, 5:00
16 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от 78 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 5:00
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
32 400 ₽
36 000 ₽ за человека
-
10%
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, место по договорённости, 5:00
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы (в мини-группе);
- Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья;
- Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды;
- Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках.
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